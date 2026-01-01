Thruk هو واجهة ويب مستقلة وغنية بالميزات للمراقبة، مبنية على واجهة برمجة تطبيقات Livestatus. يحل محل Nagios CGI القديم بواجهة مستخدم سريعة وحديثة ويضيف إمكانيات لم يقدمها Nagios الأساسي أبدًا — عروض صفحات لملايين الخدمات، لوحات تحكم متوافقة مع الجوّال، عمليات الأعمال، تقارير اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، وواجهة برمجة تطبيقات REST قوية.

تتيح لك استضافة Thruk ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) دمج كل من Naemon وNagios وIcinga وShinken في واجهة واحدة. يأتي هذا القالب مع توزيع OMD Labs، لذلك تحصل أيضًا على نواة Naemon جاهزة للاستعلام، ورسوم بيانية لأداء RRD، والنظام البيئي الكامل لإضافات Thruk دون الحاجة إلى تجميع يدوي.