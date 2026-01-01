نشر Thruk بتثبيت بنقرة واحدة.
واجهة ويب لمراقبة متعددة الخلفيات لـ Naemon و Nagios و Icinga و Shinken مبنية على واجهة برمجة تطبيقات Livestatus.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Thruk
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Thruk
Thruk هو واجهة ويب مستقلة وغنية بالميزات للمراقبة، مبنية على واجهة برمجة تطبيقات Livestatus. يحل محل Nagios CGI القديم بواجهة مستخدم سريعة وحديثة ويضيف إمكانيات لم يقدمها Nagios الأساسي أبدًا — عروض صفحات لملايين الخدمات، لوحات تحكم متوافقة مع الجوّال، عمليات الأعمال، تقارير اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، وواجهة برمجة تطبيقات REST قوية.
تتيح لك استضافة Thruk ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) دمج كل من Naemon وNagios وIcinga وShinken في واجهة واحدة. يأتي هذا القالب مع توزيع OMD Labs، لذلك تحصل أيضًا على نواة Naemon جاهزة للاستعلام، ورسوم بيانية لأداء RRD، والنظام البيئي الكامل لإضافات Thruk دون الحاجة إلى تجميع يدوي.
الميزات الرئيسية لـ Thruk
دعم الواجهات الخلفية المتعددة
استعلم عن مثيلات Naemon و Nagios و Icinga و Shinken في وقت واحد واعرضها كعرض حالة موحد.
نواة Naemon المجمعة
يأتي مع واجهة خلفية Naemon عاملة، ورسوم بيانية لأداء RRD، و Apache بحيث تحتوي واجهة المستخدم الويب على بيانات مباشرة من التمهيد الأول.
عمليات الأعمال
تجميع المئات من الفحوصات منخفضة المستوى في خدمات أعمال منطقية تظهر تأثيرًا حقيقيًا بدلاً من ضوضاء المضيف الخام.
تقارير SLA
إنشاء تقارير التوفر والانقطاع واتفاقية مستوى الخدمة (SLA) بتنسيق PDF أو Excel مباشرة من واجهة المستخدم الويب دون الحاجة إلى أدوات إعداد تقارير خارجية.
REST API
أتمتة لوحات المعلومات وفترات التوقف والإقرارات من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة تحاكي كل إمكانية لواجهة المستخدم.
واجهة المستخدم المتوافقة مع الجوال
لوحات التحكم المتجاوبة وسمة الجوال المخصصة تتيح للمشغلين فرز الحوادث من هاتف أو جهاز لوحي أثناء المناوبة.
لماذا تشغّل Thruk على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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