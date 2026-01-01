نشر Shiori بنقرة واحدة.
مدير إشارات مرجعية مستضاف ذاتيًا يقوم بأرشفة صفحات الويب تلقائيًا دون اتصال بالإنترنت بحيث يظل المحتوى المحفوظ متاحًا حتى لو اختفى الأصل.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Shiori
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Shiori
Shiori هو مدير إشارات مرجعية مستضاف ذاتيًا مكتوب بلغة Go ومصمم كبديل يركز على الخصوصية لـ Pocket و Instapaper. يقوم بحفظ صفحات الويب كأرشيفات غير متصلة بالإنترنت — بحيث تظل إشاراتك المرجعية قابلة للقراءة حتى عندما تصبح المصادر غير متصلة بالإنترنت، أو خلف جدران الدفع، أو تختفي تمامًا. مع أكثر من 9,000 نجمة على GitHub، أصبح الخيار المفضل للباحثين والمطورين والقراء المهتمين بالخصوصية الذين يبنون قواعد معارف شخصية.
استضافة Shiori ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على قوائم القراءة والمحتوى المؤرشف خاصًا تمامًا، بدون أي تتبع من طرف ثالث أو جمع للبيانات. على عكس الخدمات السحابية المجانية التي تفرض قيودًا على التخزين والاحتفاظ، تمنحك استضافة VPS سعة غير محدودة وتحكمًا كاملاً في أرشيفك.
الميزات الرئيسية لـ Shiori
أرشفة الصفحات بلا اتصال بالإنترنت
يحفظ نسخة محلية من كل صفحة تم وضع إشارة مرجعية لها بحيث يظل المحتوى قابلاً للقراءة حتى لو أصبح عنوان URL الأصلي غير متصل بالإنترنت أو خلف جدار دفع.
البحث بالنص الكامل
يبحث عبر جميع الإشارات المرجعية ومحتوى الصفحات المؤرشفة، مما يجعله سريعًا في العثور على معلومات محددة عبر آلاف الصفحات المحفوظة.
إضافات المتصفح
حفظ الإشارة المرجعية بنقرة واحدة من كروم وفايرفوكس دون مغادرة الصفحة الحالية، مع إنشاء الأرشيف تلقائيًا في الخلفية.
استيراد الجيب
يرحّل مكتبات Pocket الموجودة بتنسيق إشارات Netscape المرجعية، مع الحفاظ على العلامات وجعل الانتقال إلى الأرشفة المستضافة ذاتيًا سلسًا.
REST API و CLI
واجهة برمجة تطبيقات REST الكاملة وواجهة سطر الأوامر تتيحان التكامل مع نصوص الأتمتة والأدوات المخصصة بما يتجاوز واجهة الويب.
لماذا تشغّل Shiori على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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