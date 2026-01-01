انشر Linkding بتثبيت بنقرة واحدة.
مدير إشارات مرجعية بسيط ذاتي الاستضافة مع تنظيم قائم على العلامات والبحث عن النص الكامل.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Linkding
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Linkding
Linkding هو مدير إشارات مرجعية مبسط ومستضاف ذاتيًا، مصمم للسرعة والبساطة. يقوم تلقائيًا باستخراج عناوين الصفحات وأوصافها عند حفظ رابط، ويدعم وضع العلامات الهرمي، ويوفر بحثًا قويًا بالنص الكامل عبر مجموعتك بأكملها. تحافظ الواجهة الخالية من الفوضى على التركيز على إشاراتك المرجعية بدلاً من الأداة نفسها.
يضمن استضافة Linkding ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الحفاظ على خصوصية عادات تصفحك واهتماماتك البحثية بشكل كامل، بدون إعلانات أو تتبع أو وصول من طرف ثالث. يعني استخدام حاوية واحدة خفيفة الوزن مع تخزين SQLite استهلاكًا أدنى للموارد وسهولة في الصيانة.
الميزات الرئيسية لـ Linkding
تنظيم مبني على الوسوم
تنظيم الإشارات المرجعية باستخدام علامات هرمية وميزة الإكمال التلقائي لتصنيف الروابط المحفوظة واسترجاعها بسرعة.
بحث بالنص الكامل
ابحث في عناوين الإشارات المرجعية والأوصاف ومحتوى الصفحات المؤرشفة للعثور على ما حفظته بالضبط.
الأرشفة الأوتوماتيكية
أرشفة لقطات الصفحات الكاملة عند الحفظ بحيث يظل المحتوى الذي تم وضع إشارة مرجعية عليه متاحًا حتى عندما تختفي عناوين URL الأصلية.
إضافات المتصفح
احفظ الصفحات في Linkding مباشرةً من متصفحك باستخدام إضافات مخصصة لمتصفحي Chrome و Firefox.
وصول REST API
أتمتة إدارة الإشارات المرجعية والتكامل مع أدوات أخرى من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST نظيفة.
لماذا تشغّل Linkding على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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