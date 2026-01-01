Linkding هو مدير إشارات مرجعية مبسط ومستضاف ذاتيًا، مصمم للسرعة والبساطة. يقوم تلقائيًا باستخراج عناوين الصفحات وأوصافها عند حفظ رابط، ويدعم وضع العلامات الهرمي، ويوفر بحثًا قويًا بالنص الكامل عبر مجموعتك بأكملها. تحافظ الواجهة الخالية من الفوضى على التركيز على إشاراتك المرجعية بدلاً من الأداة نفسها.

يضمن استضافة Linkding ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الحفاظ على خصوصية عادات تصفحك واهتماماتك البحثية بشكل كامل، بدون إعلانات أو تتبع أو وصول من طرف ثالث. يعني استخدام حاوية واحدة خفيفة الوزن مع تخزين SQLite استهلاكًا أدنى للموارد وسهولة في الصيانة.