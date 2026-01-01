MediaGo هو برنامج تنزيل فيديو مفتوح المصدر يجمع واجهة مستخدم قائمة على المتصفح مع محركات مجربة وموثوقة مثل yt-dlp و aria2 و N_m3u8DL-RE و BBDown. يقوم باكتشاف وحفظ التدفقات من قوائم تشغيل M3U8 و HLS، ويوتيوب، وبيليبيلي، وتويتر، وإنستغرام، وريديت، وأكثر من ألف موقع آخر مدعوم، ثم يحول النتيجة إلى أي تنسيق أو جودة دون الحاجة إلى خطوة ffmpeg منفصلة.

تشغيل MediaGo على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يعني أن التنزيلات تتم على خادم سريع ومتصل دائمًا بدلاً من جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك، وتبقى الملفات في مساحة تخزين تتحكم بها. يتيح لك ملحق متصفح مصاحب وواجهة برمجة تطبيقات HTTP إرسال الروابط من أي جهاز إلى نفس قائمة الانتظار، مع إدارة المهام والتقدم والسجل المعروضة من خلال لوحة تحكم ويب نظيفة.