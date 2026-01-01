نشر MediaGo بتثبيت بنقرة واحدة.
أداة التقاط وتنزيل الفيديو ذاتية الاستضافة التي تلتقط M3U8 و HLS و YouTube و Bilibili وأكثر من 1000 موقع آخر.
اختر باقة VPS المناسبة لـ MediaGo
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام MediaGo
MediaGo هو برنامج تنزيل فيديو مفتوح المصدر يجمع واجهة مستخدم قائمة على المتصفح مع محركات مجربة وموثوقة مثل yt-dlp و aria2 و N_m3u8DL-RE و BBDown. يقوم باكتشاف وحفظ التدفقات من قوائم تشغيل M3U8 و HLS، ويوتيوب، وبيليبيلي، وتويتر، وإنستغرام، وريديت، وأكثر من ألف موقع آخر مدعوم، ثم يحول النتيجة إلى أي تنسيق أو جودة دون الحاجة إلى خطوة ffmpeg منفصلة.
تشغيل MediaGo على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يعني أن التنزيلات تتم على خادم سريع ومتصل دائمًا بدلاً من جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك، وتبقى الملفات في مساحة تخزين تتحكم بها. يتيح لك ملحق متصفح مصاحب وواجهة برمجة تطبيقات HTTP إرسال الروابط من أي جهاز إلى نفس قائمة الانتظار، مع إدارة المهام والتقدم والسجل المعروضة من خلال لوحة تحكم ويب نظيفة.
الميزات الرئيسية لـ MediaGo
كاشف M3U8 و HLS
اكتشف وقم بتنزيل التدفقات المجزأة من أي صفحة ويب، بما في ذلك التسجيلات المباشرة الخالية من إدارة الحقوق الرقمية (DRM) وقوائم التشغيل حسب الطلب.
محرك yt-dlp
دعم yt-dlp المضمن يسحب مقاطع الفيديو من يوتيوب، تويتر، إنستغرام، ريديت، وأكثر من ألف موقع آخر مدعوم مباشرةً.
برنامج تنزيل Bilibili
يلتقط تكامل BBDown الأصلي مقاطع فيديو Bilibili، والدانماكو، والترجمات، ومسارات صوتية عالية الجودة غير المتاحة لمعظم برامج التنزيل العامة.
إضافة المتصفح
إضافة متصفح كروم وفايرفوكس المصاحبة تلتقط مقاطع الفيديو من أي صفحة وتضعها في قائمة الانتظار على الخادم الخاص بك بنقرة واحدة.
تحويل التنسيق داخل التطبيق
حوّل التنزيلات المكتملة إلى تنسيقات أو جودات أخرى باستخدام مسار ffmpeg المضمن دون مغادرة لوحة التحكم.
HTTP API و الأتمتة
تسمح واجهة REST API الكاملة للنصوص البرمجية ومساعدي الذكاء الاصطناعي وأدوات الطرف الثالث بإنشاء المهام والاستعلام عن التقدم وإدارة قائمة انتظار التنزيل.
لماذا تشغّل MediaGo على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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