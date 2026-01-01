انشر Prefect بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة حديثة لتنسيق سير العمل مبنية على بايثون، لبناء وجدولة ومراقبة مسارات البيانات ومهام الأتمتة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Prefect
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Prefect
يتيح لك Prefect تحويل أي دالة بايثون إلى سير عمل مجدول، قابل للمراقبة، ويُعاد تشغيله تلقائيًا بمجرد استخدام مُزخرف. على عكس أدوات التنسيق التي تعتمد بشكل كبير على YAML، يحافظ Prefect على سير العمل ككود بايثون عادي — قابل للاختبار، ومتحكم في إصداراته، وقابل للنشر مثل أي وحدة أخرى. تعرض واجهة المستخدم المضمنة حالة التنفيذ في الوقت الفعلي، والسجلات، وسجل مستوى المهام لكل تشغيل.
استضافة Prefect ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يلغي رسوم التنفيذ السحابي، ويمنحك عددًا غير محدود من تشغيل سير العمل بتكلفة بنية تحتية ثابتة، ويحافظ على بيانات خط الأنابيب الحساسة — مثل بيانات الاعتماد ونتائج الاستعلام والسجلات — بالكامل على بنيتك التحتية الخاصة دون الاعتماد على بائع معين.
الميزات الرئيسية لـ Prefect
تدفقات عمل بايثون الأصلية
قم بتزيين أي دالة بايثون باستخدام
@flow أو
@task للحصول على الجدولة، وإعادة المحاولات، والتخزين المؤقت، وإمكانية المراقبة — دون الحاجة لتعلم لغة خاصة بالمجال (DSL) مملوكة.
إعادة المحاولة الأوتوماتيكية
تكوين التراجع الأسي ومنطق إعادة المحاولة المخصص لكل مهمة بحيث تتعافى الإخفاقات العابرة في واجهات برمجة التطبيقات أو قواعد البيانات أو مكالمات الشبكة دون تدخل يدوي.
مراقبة في الوقت الفعلي
تعرض واجهة المستخدم المدمجة حالة المهام المباشرة وسجلات التنفيذ وسجل التشغيل حتى تعرف دائمًا ما الذي يعمل وما الذي فشل ولماذا.
جدولة مرنة
تعبيرات كرون، ومشغلات الفاصل الزمني، وعمليات النشر المعتمدة على الأحداث تتيح لك تشغيل مسارات العمل في أي جدول زمني أو استجابةً لأحداث خارجية.
مجموعات العمل والعاملون
وزع تنفيذ التدفق عبر عمليات عاملة أو أجهزة متعددة، مع توسيع نطاق سعة الحوسبة بشكل مستقل عن خادم التنسيق.
لماذا تشغّل Prefect على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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