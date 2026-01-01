يتيح لك Prefect تحويل أي دالة بايثون إلى سير عمل مجدول، قابل للمراقبة، ويُعاد تشغيله تلقائيًا بمجرد استخدام مُزخرف. على عكس أدوات التنسيق التي تعتمد بشكل كبير على YAML، يحافظ Prefect على سير العمل ككود بايثون عادي — قابل للاختبار، ومتحكم في إصداراته، وقابل للنشر مثل أي وحدة أخرى. تعرض واجهة المستخدم المضمنة حالة التنفيذ في الوقت الفعلي، والسجلات، وسجل مستوى المهام لكل تشغيل.

استضافة Prefect ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يلغي رسوم التنفيذ السحابي، ويمنحك عددًا غير محدود من تشغيل سير العمل بتكلفة بنية تحتية ثابتة، ويحافظ على بيانات خط الأنابيب الحساسة — مثل بيانات الاعتماد ونتائج الاستعلام والسجلات — بالكامل على بنيتك التحتية الخاصة دون الاعتماد على بائع معين.