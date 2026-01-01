CitrineOS هو نظام مفتوح المصدر لإدارة محطات الشحن (CSMS) من LF Energy، مبني حول بروتوكول OCPP 2.0.1، مع دعم رجعي لـ OCPP 1.6. يقوم الخادم بتوجيه رسائل WebSocket من شواحن المركبات الكهربائية، ويحتفظ بالمعاملات والتكوين في PostgreSQL مع PostGIS، ويكشف واجهات برمجة تطبيقات REST و GraphQL عبر طبقة Hasura لتكاملات المشغلين.

يُبقي استضافة CitrineOS ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بيانات القياس عن بعد للمحطة، وتراخيص السائقين، وسجل المعاملات تحت سيطرتك الخاصة بدلاً من سحابة البائع. تتيح لك وحدة تحكم Hasura GraphQL الاستعلام عن بيانات محطة الشحن وإدارتها مباشرة في المتصفح، بينما تظل منافذ OCPP WebSocket مفتوحة لتوصيل الشواحن.