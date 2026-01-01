نشر CitrineOS بنقرة واحدة.
نظام إدارة محطات الشحن مفتوح المصدر OCPP 2.0.1 لمشغلي شبكات المركبات الكهربائية.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام CitrineOS
CitrineOS هو نظام مفتوح المصدر لإدارة محطات الشحن (CSMS) من LF Energy، مبني حول بروتوكول OCPP 2.0.1، مع دعم رجعي لـ OCPP 1.6. يقوم الخادم بتوجيه رسائل WebSocket من شواحن المركبات الكهربائية، ويحتفظ بالمعاملات والتكوين في PostgreSQL مع PostGIS، ويكشف واجهات برمجة تطبيقات REST و GraphQL عبر طبقة Hasura لتكاملات المشغلين.
يُبقي استضافة CitrineOS ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بيانات القياس عن بعد للمحطة، وتراخيص السائقين، وسجل المعاملات تحت سيطرتك الخاصة بدلاً من سحابة البائع. تتيح لك وحدة تحكم Hasura GraphQL الاستعلام عن بيانات محطة الشحن وإدارتها مباشرة في المتصفح، بينما تظل منافذ OCPP WebSocket مفتوحة لتوصيل الشواحن.
الميزات الرئيسية لـ CitrineOS
OCPP 2.0.1 أصلي
يطبق أحدث بروتوكول نقطة الشحن المفتوحة مع ملفات تعريف أمان أساسية ومتقدمة معتمدة، بالإضافة إلى التوافق مع الإصدارات السابقة لمحطات OCPP 1.6.
وحدة تحكم بيانات GraphQL
تُنشئ Hasura تلقائيًا واجهة برمجة تطبيقات GraphQL مُحددة النوع ووحدة تحكم فوق مخطط CitrineOS، مما يتيح الاستعلامات في الوقت الفعلي حول الجلسات وقيم العدادات وحالة المحطة.
موجه رسائل معياري
نظام الوحدات الموجه بالمزين يوجه رسائل OCPP عبر RabbitMQ، بحيث تتوسع وحدات التفويض والمعاملات وإعداد التقارير بشكل مستقل عن طبقة WebSocket.
الوصول إلى بيانات GraphQL
تُنشئ Hasura تلقائيًا واجهة برمجة تطبيقات GraphQL ذات أنواع محددة فوق مخطط CitrineOS PostgreSQL، مما يكشف عن اشتراكات في الوقت الفعلي للجلسات وقيم العدادات وحالة المحطة.
تخزين متوافق مع S3
مثيل MinIO المدمج يخزن صور البرامج الثابتة وسجلات المحطات وحزم الشهادات عبر واجهة برمجة تطبيقات S3 القياسية، وجاهز للتبديل إلى AWS S3 أو GCS لاحقًا.
لماذا تشغّل CitrineOS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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