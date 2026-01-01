نشر Drizzle Gateway بتثبيت بنقرة واحدة.
استوديو إدارة قواعد بيانات مستضاف ذاتيًا مبني على نظام Drizzle ORM البيئي مع بناء استعلامات مرئية ودعم قواعد بيانات متعددة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Drizzle Gateway
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Drizzle Gateway
Drizzle Gateway هو إصدار محسن ومستضاف ذاتيًا من Drizzle Studio يوفر للمطورين ومديري قواعد البيانات واجهة شاملة قائمة على الويب لإدارة قواعد بياناتهم. بُني على نظام Drizzle ORM البيئي، ويوفر بناء استعلامات متقدمة، وتصورًا للمخططات في الوقت الفعلي، وإدارة الترحيل في أداة واحدة يمكن الوصول إليها من أي متصفح.
يدعم التطبيق اتصالات قواعد بيانات متعددة ومتزامنة، مما يجعله مركزًا موحدًا للفرق التي تعمل عبر بيئات التطوير والاختبار والإنتاج. تحمي كلمة المرور الرئيسية الوصول، بينما يحافظ التخزين الدائم على جميع تكوينات الاتصال والاستعلامات المحفوظة سليمة عبر عمليات إعادة التشغيل. تضمن الاستضافة الذاتية أن بيانات اعتماد قاعدة البيانات الحساسة لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا.
الميزات الرئيسية لـ Drizzle Gateway
منشئ الاستعلامات البصري
إنشاء وتنفيذ استعلامات قاعدة البيانات من خلال واجهة بديهية مع سلامة الأنواع — لا يتطلب SQL خام للعمليات الشائعة.
تصور المخطط
شاهد بنية قاعدة بياناتك وعلاقاتها في رسم بياني مرئي في الوقت الفعلي يتحدث كلما أجريت تغييرات على المخطط.
اتصالات قواعد بيانات متعددة
إدارة الاتصالات بقواعد بيانات متعددة في آن واحد، والتبديل بين البيئات دون مغادرة الواجهة.
إدارة الهجرة
إنشاء، معاينة، وتطبيق ترحيلات المخطط مباشرة من واجهة المستخدم، مما يحافظ على تطور قاعدة بياناتك منظمًا وقابلاً للتدقيق.
حماية كلمة المرور الرئيسية
يؤمن الوصول إلى جميع اتصالات قاعدة البيانات خلف كلمة مرور رئيسية واحدة، مع الحفاظ على بيانات الاعتماد آمنة على خادمك الافتراضي الخاص (VPS).
لماذا تشغّل Drizzle Gateway على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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