خصم يصل إلى 69% على Drizzle Gateway

نشر Drizzle Gateway بتثبيت بنقرة واحدة.

استوديو إدارة قواعد بيانات مستضاف ذاتيًا مبني على نظام Drizzle ORM البيئي مع بناء استعلامات مرئية ودعم قواعد بيانات متعددة.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD62.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Drizzle Gateway بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ Drizzle Gateway

خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Drizzle Gateway

Drizzle Gateway هو إصدار محسن ومستضاف ذاتيًا من Drizzle Studio يوفر للمطورين ومديري قواعد البيانات واجهة شاملة قائمة على الويب لإدارة قواعد بياناتهم. بُني على نظام Drizzle ORM البيئي، ويوفر بناء استعلامات متقدمة، وتصورًا للمخططات في الوقت الفعلي، وإدارة الترحيل في أداة واحدة يمكن الوصول إليها من أي متصفح.

يدعم التطبيق اتصالات قواعد بيانات متعددة ومتزامنة، مما يجعله مركزًا موحدًا للفرق التي تعمل عبر بيئات التطوير والاختبار والإنتاج. تحمي كلمة المرور الرئيسية الوصول، بينما يحافظ التخزين الدائم على جميع تكوينات الاتصال والاستعلامات المحفوظة سليمة عبر عمليات إعادة التشغيل. تضمن الاستضافة الذاتية أن بيانات اعتماد قاعدة البيانات الحساسة لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Drizzle Gateway

منشئ الاستعلامات البصري

إنشاء وتنفيذ استعلامات قاعدة البيانات من خلال واجهة بديهية مع سلامة الأنواع — لا يتطلب SQL خام للعمليات الشائعة.

تصور المخطط

شاهد بنية قاعدة بياناتك وعلاقاتها في رسم بياني مرئي في الوقت الفعلي يتحدث كلما أجريت تغييرات على المخطط.

اتصالات قواعد بيانات متعددة

إدارة الاتصالات بقواعد بيانات متعددة في آن واحد، والتبديل بين البيئات دون مغادرة الواجهة.

إدارة الهجرة

إنشاء، معاينة، وتطبيق ترحيلات المخطط مباشرة من واجهة المستخدم، مما يحافظ على تطور قاعدة بياناتك منظمًا وقابلاً للتدقيق.

حماية كلمة المرور الرئيسية

يؤمن الوصول إلى جميع اتصالات قاعدة البيانات خلف كلمة مرور رئيسية واحدة، مع الحفاظ على بيانات الاعتماد آمنة على خادمك الافتراضي الخاص (VPS).

لماذا تشغّل Drizzle Gateway على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك

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