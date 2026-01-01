Errbit هو متتبع أخطاء مفتوح المصدر مصمم ليكون بديلاً مباشراً لواجهة برمجة تطبيقات Airbrake. يمكن لأي مُبلغ متوافق مع Airbrake — بما في ذلك الجوهرة الرسمية لـ Ruby و Rails، و airbrake-js للمتصفح و Node، ومكتبات المجتمع لـ Python و PHP والمزيد — الإشارة إلى مثيل Errbit الخاص بك بدلاً من نقطة نهاية SaaS والبدء فوراً في بث الاستثناءات، وتتبعات المكدس، وسياق الطلب إلى لوحة تحكم موحدة.

استضافة Errbit ذاتياً على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على تتبعات المكدس الكاملة، وتفاصيل المستخدم، ومخلفات المعلمات تحت سيطرتك بدلاً من تسليم بيانات الإنتاج الحساسة لخدمة طرف ثالث. يقوم Errbit بتجميع الإشعارات المكررة في سجلات أخطاء فردية، ويدعم قواعد الإشعارات لكل تطبيق، ويتكامل مع GitHub و GitLab ومتتبعات المشكلات الأخرى بحيث تتدفق الأخطاء مباشرة من الإنتاج إلى سير عملك الحالي.