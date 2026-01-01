نشر Errbit بتثبيت بنقرة واحدة.
أداة التقاط أخطاء متوافقة مع Airbrake ومستضافة ذاتيًا لتطبيقات Ruby و Rails و Python و JavaScript و PHP.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Errbit
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Errbit
Errbit هو متتبع أخطاء مفتوح المصدر مصمم ليكون بديلاً مباشراً لواجهة برمجة تطبيقات Airbrake. يمكن لأي مُبلغ متوافق مع Airbrake — بما في ذلك الجوهرة الرسمية لـ Ruby و Rails، و airbrake-js للمتصفح و Node، ومكتبات المجتمع لـ Python و PHP والمزيد — الإشارة إلى مثيل Errbit الخاص بك بدلاً من نقطة نهاية SaaS والبدء فوراً في بث الاستثناءات، وتتبعات المكدس، وسياق الطلب إلى لوحة تحكم موحدة.
استضافة Errbit ذاتياً على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على تتبعات المكدس الكاملة، وتفاصيل المستخدم، ومخلفات المعلمات تحت سيطرتك بدلاً من تسليم بيانات الإنتاج الحساسة لخدمة طرف ثالث. يقوم Errbit بتجميع الإشعارات المكررة في سجلات أخطاء فردية، ويدعم قواعد الإشعارات لكل تطبيق، ويتكامل مع GitHub و GitLab ومتتبعات المشكلات الأخرى بحيث تتدفق الأخطاء مباشرة من الإنتاج إلى سير عملك الحالي.
الميزات الرئيسية لـ Errbit
متوافق مع Airbrake API
وجّه أي مُخطر Airbrake موجود إلى Errbit بدون تغييرات في الكود — تعمل مكتبات Ruby و Rails و JavaScript و Python و PHP والمكتبات المجتمعية جميعها فورًا.
تجميع الأخطاء الذكي
تزيل بصمات الأصابع القابلة للتكوين تكرار الاستثناءات المتطابقة عبر عمليات النشر والبيئات والمثيلات، حتى تتمكن من التصرف بناءً على الأسباب الجذرية بدلاً من الضوضاء المتكررة.
عزل التطبيقات المتعددة
تتبع الأخطاء من خدمات متعددة في مثيل Errbit واحد، مع بيئات لكل تطبيق، ومراقبين، وعتبات الإشعارات، وضوابط الوصول.
تكامل متتبع المشكلات
أنشئ مشكلات GitHub وGitLab وBitbucket وJira وPivotal وRedmine وTrac مباشرةً من خطأ Errbit للحفاظ على ظهور أخطاء الإنتاج في سير عملك الحالي.
تسجيل الدخول باستخدام OAuth و LDAP
صادق على المستخدمين عبر GitHub أو Google أو LDAP وقم بتوفير الحسابات من مؤسسة GitHub الخاصة بك دون إدارة مخزن هوية منفصل.
تنبيهات البريد الإلكتروني والويب هوك
إخطار المراقبين عبر البريد الإلكتروني عند عتبات الحدوث القابلة للتكوين ودفع الإشعارات إلى Slack، HipChat، Campfire، أو webhooks مخصصة للفرق التي تعتمد على الدردشة أولاً.
لماذا تشغّل Errbit على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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