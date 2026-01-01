Apache Pinot هو مخزن بيانات OLAP موزع وفي الوقت الفعلي تم بناؤه في LinkedIn ويُستخدم في الإنتاج بواسطة Uber وStripe وWalmart وTarget وSlack لتشغيل التحليلات الموجهة للمستخدم على مليارات الأحداث. يستوعب البيانات من مصادر التدفق مثل Kafka وKinesis بالإضافة إلى مصادر الدفعات مثل S3 وHDFS، ويجيب على استعلامات SQL في غضون أجزاء من الثانية حتى مع وجود آلاف المستخدمين المتزامنين.

استضافة Pinot ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك تبقي زمن استجابة الاستعلامات وسياسات الاحتفاظ وتكوين المستأجر تحت السيطرة المباشرة، بدون فواتير لكل استعلام أو قيود على الموردين. يأتي Pinot Controller مع وحدة تحكم ويب مدمجة لإدارة المخطط وتكوين الجداول واستكشاف SQL المخصص.