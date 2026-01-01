نشر Apache Pinot بتثبيت بنقرة واحدة.
مخزن بيانات OLAP موزع يعمل في الوقت الفعلي، مصمم لإجراء تحليلات في أقل من ثانية على البيانات المتدفقة والمجمعة على نطاق هائل.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Apache Pinot
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache Pinot
Apache Pinot هو مخزن بيانات OLAP موزع وفي الوقت الفعلي تم بناؤه في LinkedIn ويُستخدم في الإنتاج بواسطة Uber وStripe وWalmart وTarget وSlack لتشغيل التحليلات الموجهة للمستخدم على مليارات الأحداث. يستوعب البيانات من مصادر التدفق مثل Kafka وKinesis بالإضافة إلى مصادر الدفعات مثل S3 وHDFS، ويجيب على استعلامات SQL في غضون أجزاء من الثانية حتى مع وجود آلاف المستخدمين المتزامنين.
استضافة Pinot ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك تبقي زمن استجابة الاستعلامات وسياسات الاحتفاظ وتكوين المستأجر تحت السيطرة المباشرة، بدون فواتير لكل استعلام أو قيود على الموردين. يأتي Pinot Controller مع وحدة تحكم ويب مدمجة لإدارة المخطط وتكوين الجداول واستكشاف SQL المخصص.
الميزات الرئيسية لـ Apache Pinot
استعلامات SQL في جزء من الثانية
تخزين عمودي مع فهارس شجرية نجمية، ومعكوسة، ونطاقية يحقق زمن استجابة استعلام p99 بالمللي ثانية عبر مليارات الصفوف.
استيعاب في الوقت الحقيقي وعلى دفعات
موصلات أصلية لـ Kafka و Kinesis و Pulsar و S3 و GCS و HDFS و JDBC تتيح لك مزج البيانات المتدفقة والتاريخية داخل جدول واحد.
تزامن عالٍ
مصمم لآلاف الاستعلامات في الثانية من لوحات المعلومات الموجهة للمستخدم ومنتجات التحليلات الداخلية دون حساب مسبق.
وحدة تحكم الاستعلام المدمجة
توفر وحدة تحكم Pinot واجهة مستخدم ويب لتصفح الجداول، وتشغيل استعلامات SQL المخصصة، وإدارة المخططات، والشرائح، والمستأجرين.
إدراج وتحديث الجداول وإلغاء تكرارها
عمليات الإدراج/التحديث بالمفتاح الأساسي والتحديثات الجزئية تجعل Pinot مناسبًا لالتقاط تغيير البيانات وتدفقات الأحداث القابلة للتعديل، وليس مجرد سجلات الإلحاق فقط.
لماذا تشغّل Apache Pinot على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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