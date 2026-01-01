Kapowarr هو مدير مكتبة كتب هزلية ذاتية الاستضافة مبني لنظام arr البيئي، مصمم لأتمتة تنزيل وإعادة تسمية وتنظيم أعداد القصص المصورة الرقمية والمجلدات والروايات الرسومية. مثل Sonarr للمسلسلات التلفزيونية أو Radarr للأفلام، يتيح لك Kapowarr إضافة العناوين التي ترغب في متابعتها ثم يبحث تلقائيًا عن الأعداد الجديدة ويقوم بتنزيلها فور توفرها من مجموعة من المصادر المدعومة.

يمكن للتطبيق استيراد مكتبات القصص المصورة الموجودة، وتحويل تنسيقات الملفات، وتنظيم الملفات وفقًا لأنظمة تسمية قابلة للتخصيص. يؤدي تشغيل Kapowarr على خادم افتراضي خاص (VPS) إلى إبقاء مكتبتك متاحة من أي مكان مع أتمتة أعمال الصيانة التي قد تتطلب جهدًا يدويًا مستمرًا بخلاف ذلك.