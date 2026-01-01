انشر Kapowarr بنقرة واحدة.
مدير مكتبة كتب هزلية ذاتية الاستضافة يقوم تلقائيًا بتنزيل وتنظيم وإدارة مجموعتك الرقمية من القصص المصورة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Kapowarr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Kapowarr
Kapowarr هو مدير مكتبة كتب هزلية ذاتية الاستضافة مبني لنظام arr البيئي، مصمم لأتمتة تنزيل وإعادة تسمية وتنظيم أعداد القصص المصورة الرقمية والمجلدات والروايات الرسومية. مثل Sonarr للمسلسلات التلفزيونية أو Radarr للأفلام، يتيح لك Kapowarr إضافة العناوين التي ترغب في متابعتها ثم يبحث تلقائيًا عن الأعداد الجديدة ويقوم بتنزيلها فور توفرها من مجموعة من المصادر المدعومة.
يمكن للتطبيق استيراد مكتبات القصص المصورة الموجودة، وتحويل تنسيقات الملفات، وتنظيم الملفات وفقًا لأنظمة تسمية قابلة للتخصيص. يؤدي تشغيل Kapowarr على خادم افتراضي خاص (VPS) إلى إبقاء مكتبتك متاحة من أي مكان مع أتمتة أعمال الصيانة التي قد تتطلب جهدًا يدويًا مستمرًا بخلاف ذلك.
الميزات الرئيسية لـ Kapowarr
تنزيلات المشكلات المؤتمتة
أضف المجلدات التي ترغب في متابعتها، وسيبحث Kapowarr تلقائيًا عن الإصدارات الجديدة ويقوم بتنزيلها فور صدورها.
استيراد المكتبة وتنظيمها
استورد مكتبة قصص مصورة موجودة ودع Kapowarr يعيد تسمية الملفات ونقلها وتنظيمها وفقًا لمخطط التسمية المفضل لديك.
تنزيل متعدد المصادر
تنزيل من روابط DDL، بيكسل دراين، ميجا، والعديد من المصادر الأخرى مع تفضيلات جودة وتنسيق قابلة للتكوين.
تحويل الشكل
استخرج وحوّل ملفات الأرشيف التي تم تنزيلها تلقائيًا إلى تنسيق القصص المصورة المفضل لديك أثناء عملية الاستيراد.
بحث يدوي وتلقائي
استخدم البحث المراقب بنقرة واحدة لالتقاط مجلدات كاملة تلقائيًا، أو تصفح واختر إصدارات محددة باستخدام البحث اليدوي.
لماذا تشغّل Kapowarr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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