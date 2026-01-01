انشر LiteLLM بنقرة واحدة.
بوابة ذكاء اصطناعي موحدة توفر وصول API متوافقًا مع OpenAI لأكثر من 100 نموذج لغوي كبير من أي مزود.
اختر باقة VPS المناسبة لـ LiteLLM
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام LiteLLM
LiteLLM هي بوابة AI مفتوحة المصدر تمنح كل نموذج لغوي كبير (LLM) نفس واجهة برمجة التطبيقات (API) المتوافقة مع OpenAI، بحيث يمكن لتطبيقاتك التبديل بين OpenAI وAnthropic وGoogle وAzure وAWS Bedrock وأكثر من 100 مزود آخر دون تغييرات في الكود. تتولى موازنة التحميل، وتجاوز الفشل التلقائي، وإدارة مفاتيح API الافتراضية، وتتبع الإنفاق، وتحديد المعدل من واجهة إدارية واحدة.
استضافة LiteLLM ذاتيًا تحافظ على مفاتيح API وبيانات الاستخدام الخاصة بك ضمن بنيتك التحتية الخاصة، وتزيل قيود التقييد ومعدلات الخدمات الوكيلة المشتركة، وتمنح فريقك مستوى تحكم مركزيًا لجميع استخدامات LLM — وهو أمر ضروري للمؤسسات التي تدير تكاليف الذكاء الاصطناعي والامتثال على نطاق واسع.
الميزات الرئيسية لـ LiteLLM
أكثر من 100 مزود LLM
الوصول إلى OpenAI و Anthropic و Google Gemini و Azure و AWS Bedrock وعشرات أخرى من خلال نقطة نهاية API موحدة واحدة.
موازنة التحميل وتجاوز الفشل
توزيع الطلبات عبر مزودين متعددين والتحويل التلقائي إلى النسخ الاحتياطية عندما يكون المزود غير متاح.
تتبع الإنفاق & الميزانيات
راقب تكاليف LLM في الوقت الفعلي وحدد حدود الميزانية لكل مستخدم أو لكل فريق لمنع الإنفاق الزائد على واجهة برمجة التطبيقات (API).
إدارة المفاتيح الافتراضية
إصدار مفاتيح API افتراضية محددة النطاق للفرق والتطبيقات مع ضوابط وصول دقيقة وتتبع الاستخدام.
توجيه متقدم
توجيه الطلبات حسب التكلفة أو زمن الاستجابة أو القواعد المخصصة لاستخدام أفضل نموذج دائمًا لكل نوع طلب.
لماذا تشغّل LiteLLM على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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