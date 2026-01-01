زين هو تطبيق بسيط لاستضافة الملاحظات ذاتيًا، مبني كملف ثنائي واحد خفيف الوزن بلغة Go يستخدم حوالي 20 ميجابايت فقط من الذاكرة. يتم تخزين الملاحظات بتنسيق Markdown في SQLite مع بحث نصي كامل BM25، وتنظيم قائم على العلامات، وتمييز بناء جملة كتل التعليمات البرمجية، واختصارات لوحة المفاتيح للتنقل السريع.

استضافة زين ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على خصوصية جميع الملاحظات على البنية التحتية الخاصة بك بدون رسوم مزامنة سحابية أو وصول من طرف ثالث. يعني دعم تطبيق الويب التقدمي (PWA) غير المتصل بالإنترنت أن الملاحظات يمكن الوصول إليها حتى بدون اتصال بالإنترنت، وتسمح البصمة المنخفضة للموارد لزين بالعمل بشكل مريح جنبًا إلى جنب مع الخدمات الأخرى على خادم افتراضي خاص صغير.