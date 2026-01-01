انشر Zen بنقرة واحدة.
تطبيق لتدوين الملاحظات بسيط مستضاف ذاتيًا، مع دعم Markdown، وبحث نصي كامل BM25، ووصول PWA دون اتصال بالإنترنت.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Zen
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Zen
زين هو تطبيق بسيط لاستضافة الملاحظات ذاتيًا، مبني كملف ثنائي واحد خفيف الوزن بلغة Go يستخدم حوالي 20 ميجابايت فقط من الذاكرة. يتم تخزين الملاحظات بتنسيق Markdown في SQLite مع بحث نصي كامل BM25، وتنظيم قائم على العلامات، وتمييز بناء جملة كتل التعليمات البرمجية، واختصارات لوحة المفاتيح للتنقل السريع.
استضافة زين ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على خصوصية جميع الملاحظات على البنية التحتية الخاصة بك بدون رسوم مزامنة سحابية أو وصول من طرف ثالث. يعني دعم تطبيق الويب التقدمي (PWA) غير المتصل بالإنترنت أن الملاحظات يمكن الوصول إليها حتى بدون اتصال بالإنترنت، وتسمح البصمة المنخفضة للموارد لزين بالعمل بشكل مريح جنبًا إلى جنب مع الخدمات الأخرى على خادم افتراضي خاص صغير.
الميزات الرئيسية لـ Zen
ملاحظات ماركداون
اكتب ملاحظات بصيغة Markdown القياسية مع دعم كتل التعليمات البرمجية واختصارات التنسيق ووضع معاينة نظيف.
BM25 بحث نصي كامل
اعثر على الملاحظات فورًا باستخدام بحث النص الكامل المصنف بواسطة BM25 الذي يعرض النتائج الأكثر صلة أولاً.
تنظيم الوسوم
نظم الملاحظات باستخدام العلامات لتصنيف مرن دون تسلسلات هرمية صارمة للمجلدات.
تطبيق ويب تقدمي غير متصل
قم بتثبيت Zen كتطبيق ويب تقدمي للوصول إلى ملاحظاتك دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.
الحد الأدنى من استخدام الموارد
تم بناؤه كثنائي Go واحد باستخدام حوالي 20 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، يعمل Zen بكفاءة حتى على أصغر خادم افتراضي خاص (VPS) جنبًا إلى جنب مع الخدمات الأخرى.
لماذا تشغّل Zen على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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