نشر Suwayomi بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم مانجا وقصص مصورة مستضاف ذاتيًا يجلب مئات مصادر تاتشيومي إلى أي متصفح ويب.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Suwayomi
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Suwayomi
Suwayomi-Server هو خادم قراءة مانغا وكوميكس مستضاف ذاتيًا — إعادة كتابة لسطح المكتب لتطبيق أندرويد الشهير Tachiyomi. يتصل بمئات مصادر المانغا عبر نفس نظام بيئة الإضافات الخاص بـ Tachiyomi، مما يمنحك الوصول إلى مكتبة ضخمة من العناوين من واجهة ويب نظيفة يمكن الوصول إليها من أي جهاز. على عكس خدمات المانغا السحابية ذات الكتالوجات المحدودة وجدران الدفع للاشتراك، يعمل Suwayomi بالكامل على خادمك الخاص بدون رسوم مستمرة.
يتم تخزين جميع سجلات القراءة وبيانات المكتبة والتنزيلات محليًا. يدعم Suwayomi التحديثات التلقائية للمكتبة، وتنزيلات الفصول بصيغة CBZ، ودعم كتالوج OPDS لتطبيقات القارئ الإلكتروني المخصصة، وتجربة قراءة قابلة للتخصيص — مما يجعله منصة استضافة ذاتية كاملة لعشاق المانغا والكوميكس.
الميزات الرئيسية لـ Suwayomi
مئات المصادر
اتصل بمئات مصادر المانجا والقصص المصورة باستخدام نظام بيئة امتدادات Tachiyomi، الذي يغطي مواقع بعشرات اللغات والأنواع.
التحديثات التلقائية للمكتبة
قم بتعيين فاصل زمني للتحديث ويقوم Suwayomi بالتحقق من جميع السلاسل المتتبعة تلقائيًا بحثًا عن فصول جديدة، مما يحافظ على تحديث مكتبتك دون الحاجة إلى التحديث اليدوي.
تنزيلات الفصول دون اتصال
قم بتنزيل الفصول للقراءة دون اتصال بالإنترنت، مع إمكانية حفظها كأرشيفات CBZ متوافقة مع أي تطبيق لقراءة القصص المصورة.
دعم كتالوج OPDS
يتيح كتالوج OPDS المدمج لتطبيقات القارئ الإلكتروني مثل KOReader و Panels الاتصال مباشرة بمكتبة Suwayomi الخاصة بك للقراءة على الأجهزة المخصصة.
قارئ يعمل عبر المتصفح
اقرأ المانجا مباشرة في المتصفح باستخدام قارئ كامل الميزات يدعم التخطيطات المخصصة وأوضاع عرض الصفحات وإعدادات اتجاه القراءة.
لماذا تشغّل Suwayomi على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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