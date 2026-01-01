Suwayomi-Server هو خادم قراءة مانغا وكوميكس مستضاف ذاتيًا — إعادة كتابة لسطح المكتب لتطبيق أندرويد الشهير Tachiyomi. يتصل بمئات مصادر المانغا عبر نفس نظام بيئة الإضافات الخاص بـ Tachiyomi، مما يمنحك الوصول إلى مكتبة ضخمة من العناوين من واجهة ويب نظيفة يمكن الوصول إليها من أي جهاز. على عكس خدمات المانغا السحابية ذات الكتالوجات المحدودة وجدران الدفع للاشتراك، يعمل Suwayomi بالكامل على خادمك الخاص بدون رسوم مستمرة.

يتم تخزين جميع سجلات القراءة وبيانات المكتبة والتنزيلات محليًا. يدعم Suwayomi التحديثات التلقائية للمكتبة، وتنزيلات الفصول بصيغة CBZ، ودعم كتالوج OPDS لتطبيقات القارئ الإلكتروني المخصصة، وتجربة قراءة قابلة للتخصيص — مما يجعله منصة استضافة ذاتية كاملة لعشاق المانغا والكوميكس.