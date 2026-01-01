انشر LubeLogger بتثبيت بنقرة واحدة.
المتتبع الأمثل لصيانة المركبات والوقود المستضاف ذاتيًا للحفاظ على أسطولك في أفضل حالاته.
اختر باقة VPS المناسبة لـ LubeLogger
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام LubeLogger
LubeLogger هو منصة إدارة مخصصة لعشاق السيارات، وأصحاب الأساطيل، وأي شخص يرغب في تتبع صحة مركبته بدقة. باستضافة LubeLogger ذاتيًا، يمكنك إنشاء سجل خاص ودائم لكل تغيير زيت، وإصلاح، وتعبئة وقود لكل مركبة تمتلكها — بدون وصول طرف ثالث وبدون رسوم اشتراك.
على عكس جداول البيانات العامة أو تطبيقات الهاتف المحمول المدعومة بالإعلانات، يقدم LubeLogger واجهة متخصصة مصممة لتناسب تفاصيل صيانة السيارات الدقيقة، مع تذكيرات تعتمد على الأميال المقطوعة، وتحليلات لاقتصاد الوقود، وتخزين الإيصالات مما يحافظ على تنظيم أسطولك بالكامل في مكان واحد.
الميزات الرئيسية لـ LubeLogger
تتبع سجل الخدمات
احتفظ بسجل مفصل لكل مهمة إصلاح وصيانة تم إجراؤها على مركباتك مع التواريخ والتكاليف والملاحظات.
تحليلات اقتصاد الوقود
تتبع استهلاك الوقود والتكاليف بمرور الوقت باستخدام حسابات MPG التلقائية ومخططات الإنفاق.
تخزين الوثائق
تحميل وتخزين نسخ رقمية من الإيصالات ووثائق التسجيل وبطاقات التأمين للوصول الفوري.
تذكيرات ذكية
تلقي تنبيهات بشأن تغييرات الزيت القادمة، وتدوير الإطارات، وعمليات الفحص بناءً على عدد أميال سيارتك أو جدولها الزمني.
لماذا تشغّل LubeLogger على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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