SilverBullet هو تطبيق مفتوح المصدر لاستضافة الملاحظات ذاتيًا، مبني حول Markdown ومصمم لإدارة المعرفة الشخصية. يعمل بالكامل في متصفحك كتطبيق ويب تقدمي مع الاحتفاظ بجميع البيانات على الخادم الخاص بك — مما يمنحك وصولاً دون اتصال بالإنترنت، واستعلامات مباشرة عبر ملاحظاتك، ونظام إضافات قوي للتوسعة.

استضافة SilverBullet ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن ملاحظاتك يمكن الوصول إليها دائمًا من أي جهاز، متزامنة في الوقت الفعلي، ومخزنة بشكل خاص دون الاعتماد على أي خدمة تدوين ملاحظات سحابية.