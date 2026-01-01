انشر SilverBullet بتثبيت بنقرة واحدة.
تطبيق مفتوح المصدر لتدوين الملاحظات مع دعم Markdown، واستعلامات مباشرة، ونظام إضافات يعمل في متصفحك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ SilverBullet
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام SilverBullet
SilverBullet هو تطبيق مفتوح المصدر لاستضافة الملاحظات ذاتيًا، مبني حول Markdown ومصمم لإدارة المعرفة الشخصية. يعمل بالكامل في متصفحك كتطبيق ويب تقدمي مع الاحتفاظ بجميع البيانات على الخادم الخاص بك — مما يمنحك وصولاً دون اتصال بالإنترنت، واستعلامات مباشرة عبر ملاحظاتك، ونظام إضافات قوي للتوسعة.
استضافة SilverBullet ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن ملاحظاتك يمكن الوصول إليها دائمًا من أي جهاز، متزامنة في الوقت الفعلي، ومخزنة بشكل خاص دون الاعتماد على أي خدمة تدوين ملاحظات سحابية.
الميزات الرئيسية لـ SilverBullet
استعلامات مباشرة
تضمين استعلامات ديناميكية داخل ملاحظاتك تسحب وتعرض البيانات من جميع أنحاء قاعدة معارفك بالكامل في الوقت الفعلي.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
توسيع الوظائف باستخدام إضافات المجتمع للمهام، والتقويمات، ومزامنة Git، وإكمال الذكاء الاصطناعي، والمزيد.
PWA يعمل دون اتصال بالإنترنت أولاً
يعمل دون اتصال بالإنترنت كتطبيق ويب تقدمي — تتم مزامنة التعديلات تلقائيًا عند إعادة الاتصال.
Markdown أصلي
اكتب بـ Markdown القياسي مع روابط على نمط الويكي وعلامات وبيانات تعريف الواجهة الأمامية لتدوين الملاحظات المنظم.
لوحة الأوامر
واجهة تعتمد على لوحة المفاتيح مع أوامر الشرطة المائلة ولوحة الأوامر للتنقل السريع والإجراءات.
لماذا تشغّل SilverBullet على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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