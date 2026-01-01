انشر ezBookKeeping بنقرة واحدة.
متتبع مالي شخصي خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا مع واجهة مستخدم مصممة للجوال أولاً، ورسوم بيانية، ومسح الإيصالات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ ezBookKeeping
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ezBookKeeping
ezBookKeeping هو تطبيق خفيف الوزن ومفتوح المصدر لإدارة الشؤون المالية الشخصية، مصمم لتتبع المصاريف اليومية بسرعة وسلاسة. تم بناؤه كحاوية واحدة مع تخزين SQLite، ويعمل بشكل مريح على أجهزة بحد أدنى من المتطلبات — من Raspberry Pi إلى خادم VPS صغير — دون الحاجة إلى خادم قاعدة بيانات.
على عكس أدوات المحاسبة ذات القيد المزدوج الأكثر تعقيدًا، يركز ezBookKeeping على ما يحتاجه معظم الأفراد بالفعل: واجهة نظيفة ومناسبة للجوال لتسجيل المعاملات بسرعة، وتصور الإنفاق حسب الفئة، والبقاء على اطلاع بالميزانيات الشخصية. تحافظ الاستضافة الذاتية على خصوصية سجل معاملاتك بالكامل، دون أن يتمكن أي تطبيق مالي تابع لجهة خارجية من رؤية بيانات إنفاقك.
الميزات الرئيسية لـ ezBookKeeping
الجوال أولاً PWA
ثبّت ezBookKeeping كتطبيق ويب تقدمي على أي هاتف لتسجيل المصروفات المشابه للتطبيقات الأصلية دون الحاجة للتنزيل من متجر التطبيقات.
مسح OCR للإيصالات
امسح الإيصالات الورقية لاستخراج مبالغ المعاملات والتجار تلقائيًا، مما يقلل من إدخال البيانات يدويًا.
دعم العملات المتعددة
تتبع النفقات عبر عملات متعددة مع تحويل سعر الصرف التلقائي للسفر والإنفاق الدولي.
رسوم بيانية وإحصائيات
تصور اتجاهات الإنفاق حسب الفئة والحساب والفترة الزمنية باستخدام الرسوم البيانية المضمنة والإحصائيات الموجزة.
CSV & استيراد Alipay
استورد سجل المعاملات من ملفات CSV ومنصات الدفع الرئيسية بما في ذلك Alipay و WeChat Pay.
لماذا تشغّل ezBookKeeping على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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