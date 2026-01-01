ezBookKeeping هو تطبيق خفيف الوزن ومفتوح المصدر لإدارة الشؤون المالية الشخصية، مصمم لتتبع المصاريف اليومية بسرعة وسلاسة. تم بناؤه كحاوية واحدة مع تخزين SQLite، ويعمل بشكل مريح على أجهزة بحد أدنى من المتطلبات — من Raspberry Pi إلى خادم VPS صغير — دون الحاجة إلى خادم قاعدة بيانات.

على عكس أدوات المحاسبة ذات القيد المزدوج الأكثر تعقيدًا، يركز ezBookKeeping على ما يحتاجه معظم الأفراد بالفعل: واجهة نظيفة ومناسبة للجوال لتسجيل المعاملات بسرعة، وتصور الإنفاق حسب الفئة، والبقاء على اطلاع بالميزانيات الشخصية. تحافظ الاستضافة الذاتية على خصوصية سجل معاملاتك بالكامل، دون أن يتمكن أي تطبيق مالي تابع لجهة خارجية من رؤية بيانات إنفاقك.