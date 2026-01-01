نشر ZincSearch بنقرة واحدة.
محرك بحث خفيف الوزن ومفتوح المصدر مبني بلغة Go يوفر بحثًا نصيًا كاملاً بجزء صغير من استهلاك موارد Elasticsearch.
اختر باقة VPS المناسبة لـ ZincSearch
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ZincSearch
ZincSearch هو محرك بحث مفتوح المصدر مكتوب بلغة Go، يعمل كبديل خفيف الوزن لـ Elasticsearch، ومصمم للفرق التي تحتاج إلى بحث نصي كامل وسريع دون تشغيل مجموعة (cluster) قائمة على JVM. يتم توفيره كملف ثنائي واحد، ويعمل بشكل مريح بأقل من 1 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، ويوفر واجهة برمجة تطبيقات (API) متوافقة مع Elasticsearch للاستيعاب، ويتضمن واجهة مستخدم ويب (UI) مدمجة مبنية على Vue لفهرسة البيانات وتشغيل الاستعلامات.
استضافة ZincSearch ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يبقي بيانات السجلات وفهارس المستندات وتحليلات البحث تحت سيطرتك، مع تجنب التكلفة والأعباء التشغيلية لـ Elasticsearch المُدار أو منصات البحث المستضافة — والتصميم عديم المخطط (schema-less) يعني أنه يمكنك البدء بفهرسة مستندات JSON في غضون دقائق من النشر.
الميزات الرئيسية لـ ZincSearch
بصمة ثنائية واحدة
يعمل بأقل من 1 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بدون JVM، وبدون ضبط Lucene، وبدون تمهيد الكتلة — مثالي لخطط VPS الأصغر.
API متوافق مع Elasticsearch
يتيح الدعم المباشر لواجهة برمجة تطبيقات استيعاب Elasticsearch لمرسلي السجلات والعملاء الحاليين إرسال المستندات دون تغييرات في التعليمات البرمجية.
واجهة مستخدم ويب مدمجة
واجهة مبنية على Vue لإدارة الفهارس وتشغيل استعلامات البحث واستكشاف المستندات تأتي جاهزة للاستخدام.
الفهرسة بدون مخطط
فهرس مستندات JSON مباشرةً مع الكشف التلقائي عن الحقول — لا يلزم تحديد تعريفات التعيين مسبقًا.
مصادقة مدمجة
المصادقة المستندة إلى الرمز المميز مضمنة ومفعلة افتراضيًا، بدون مكون إضافي أمني منفصل للتكوين.
تجميعات وأوجه
تُشغل استعلامات التجميع القياسية لوحات المعلومات، وتحليلات السجلات، وتجارب البحث المصفاة عبر ملايين المستندات.
لماذا تشغّل ZincSearch على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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