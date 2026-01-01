ZincSearch هو محرك بحث مفتوح المصدر مكتوب بلغة Go، يعمل كبديل خفيف الوزن لـ Elasticsearch، ومصمم للفرق التي تحتاج إلى بحث نصي كامل وسريع دون تشغيل مجموعة (cluster) قائمة على JVM. يتم توفيره كملف ثنائي واحد، ويعمل بشكل مريح بأقل من 1 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، ويوفر واجهة برمجة تطبيقات (API) متوافقة مع Elasticsearch للاستيعاب، ويتضمن واجهة مستخدم ويب (UI) مدمجة مبنية على Vue لفهرسة البيانات وتشغيل الاستعلامات.

استضافة ZincSearch ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يبقي بيانات السجلات وفهارس المستندات وتحليلات البحث تحت سيطرتك، مع تجنب التكلفة والأعباء التشغيلية لـ Elasticsearch المُدار أو منصات البحث المستضافة — والتصميم عديم المخطط (schema-less) يعني أنه يمكنك البدء بفهرسة مستندات JSON في غضون دقائق من النشر.