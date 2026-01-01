انشر Vince Analytics بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة تحليلات ويب صديقة للخصوصية ومستضافة ذاتيًا، تحل محل جوجل أناليتكس.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Vince Analytics
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Vince Analytics
فينس أناليتكس هو خادم تحليلات ويب خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا، مصمم للأفراد والفرق الصغيرة الذين يرغبون في التحكم الكامل ببيانات زوارهم. لا يتطلب قاعدة بيانات خارجية، ويُشحن كملف ثنائي واحد، ويخزن كل شيء محليًا — مما يسهل تشغيله على أي خادم افتراضي خاص (VPS) دون إعداد معقد.
فينس متوافق مع نصوص تتبع Plausible Analytics، لذا يمكنك ترحيل المواقع الحالية دون تغيير كود الواجهة الأمامية الخاص بك. يتتبع مشاهدات الصفحة، الزوار الفريدين، المصادر، والأحداث المخصصة مع البقاء متوافقًا تمامًا مع لوائح GDPR و CCPA و PECR — لا يتطلب ملفات تعريف الارتباط.
الميزات الرئيسية لـ Vince Analytics
لا حاجة لملفات تعريف الارتباط
يتتبع Vince الزوار بدون ملفات تعريف الارتباط أو المعرفات الشخصية، مما يحافظ على امتثال موقعك بالكامل للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) ولائحة الخصوصية والاتصالات الإلكترونية (PECR) بشكل جاهز.
نصوص برمجية متوافقة مع Plausible
استخدم نفس نص التتبع المستخدم لتحليلات Plausible ووجهه إلى مثيل Vince الخاص بك — لا توجد تغييرات في الواجهة الأمامية مطلوبة عند الترحيل.
صفر تبعيات خارجية
تُشحن المنصة بأكملها كملف ثنائي واحد مع قاعدة بيانات مدمجة، لذلك لا يوجد شيء إضافي لتثبيته أو تهيئته أو صيانته بجانبه.
مواقع وفعاليات غير محدودة
يمكنك إضافة عدد المواقع الذي تسمح به موارد VPS الخاصة بك وجمع قدر ما تحتاجه من الأحداث — لا توجد حدود مصطنعة قائمة على الخطة.
لوحات المعلومات العامة والمشتركة
شارك لوحات معلومات التحليلات بشكل عام أو عبر روابط فريدة محمية بكلمة مرور، مما يمنح أصحاب المصلحة إمكانية الوصول دون الكشف عن حساب المسؤول الخاص بك.
لماذا تشغّل Vince Analytics على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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