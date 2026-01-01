OpenTTD هي إعادة تنفيذ مجانية ومفتوحة المصدر للعبة Transport Tycoon Deluxe، وهي لعبة محاكاة النقل البارزة. عند تشغيله كخادم مخصص متعدد اللاعبين، فإنه يسمح لما يصل إلى 255 لاعبًا بالبناء والتنافس في وقت واحد عبر شبكات الطرق والسكك الحديدية والبحر والجو عبر خرائط تم إنشاؤها إجرائيًا أو مصنوعة يدويًا. لقد أضافت عقود من التطوير المجتمعي أنواعًا جديدة من الخرائط، وخصومًا محسّنين بالذكاء الاصطناعي، ونظامًا بيئيًا غنيًا من حزم محتوى NewGRF للمركبات والصناعات وأنماط المدن.

تمنحك استضافة خادم OpenTTD الخاص بك على خادم افتراضي خاص (VPS) تحكمًا كاملاً في إعدادات اللعبة والتعديلات ووصول اللاعبين ورؤية الخادم — سواء كنت تريد لعبة خاصة مع الأصدقاء أو خادمًا مدرجًا بشكل عام يمكن اكتشافه من خلال منسق ألعاب OpenTTD.