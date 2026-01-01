انشر OpenTTD بنقرة واحدة.
خادم لعبة متعدد اللاعبين مفتوح المصدر للعبة Transport Tycoon Deluxe الكلاسيكية، يدعم ما يصل إلى 255 لاعبًا متزامنًا.
اختر باقة VPS المناسبة لـ OpenTTD
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام OpenTTD
OpenTTD هي إعادة تنفيذ مجانية ومفتوحة المصدر للعبة Transport Tycoon Deluxe، وهي لعبة محاكاة النقل البارزة. عند تشغيله كخادم مخصص متعدد اللاعبين، فإنه يسمح لما يصل إلى 255 لاعبًا بالبناء والتنافس في وقت واحد عبر شبكات الطرق والسكك الحديدية والبحر والجو عبر خرائط تم إنشاؤها إجرائيًا أو مصنوعة يدويًا. لقد أضافت عقود من التطوير المجتمعي أنواعًا جديدة من الخرائط، وخصومًا محسّنين بالذكاء الاصطناعي، ونظامًا بيئيًا غنيًا من حزم محتوى NewGRF للمركبات والصناعات وأنماط المدن.
تمنحك استضافة خادم OpenTTD الخاص بك على خادم افتراضي خاص (VPS) تحكمًا كاملاً في إعدادات اللعبة والتعديلات ووصول اللاعبين ورؤية الخادم — سواء كنت تريد لعبة خاصة مع الأصدقاء أو خادمًا مدرجًا بشكل عام يمكن اكتشافه من خلال منسق ألعاب OpenTTD.
الميزات الرئيسية لـ OpenTTD
دعم اللعب الجماعي الضخم
استضف ما يصل إلى 255 لاعبًا متزامنًا مع دعم مدمج لأوضاع اللعب العامة، والتي تتم بالدعوة فقط، والمحمية بكلمة مرور.
دعم NewGRF Mod
وسّع خادمك باستخدام حزم محتوى NewGRF التي أنشأها المجتمع والتي تضيف مركبات جديدة وصناعات وأنواع تضاريس وأنماطًا بصرية.
استمرارية حفظ اللعبة
تحمي فترات الحفظ التلقائي القابلة للتكوين وحجم البيانات الدائم تقدم اللعبة وتسمح بالعودة السهلة إلى أي جلسة سابقة.
اكتشاف الخادم العام
يسجل تلقائيًا لدى منسق لعبة OpenTTD حتى يتمكن اللاعبون حول العالم من العثور على خادمك والانضمام إليه من متصفح الخوادم داخل اللعبة.
إحياء أسلوب اللعب الكلاسيكي
إعادة تنفيذ دقيقة للعبة Transport Tycoon Deluxe مع تحسينات في أسلوب اللعب على مدى عقود، ومولدات خرائط جديدة، وخصوم ذكاء اصطناعي محسّنين.
لماذا تشغّل OpenTTD على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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