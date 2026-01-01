OxiCloud هي منصة تخزين سحابي مفتوحة المصدر مكتوبة بلغة Rust، ومصممة كبديل سريع وفعال للموارد لـ Nextcloud و OwnCloud. توفر المنصة رفع الملفات وتنزيلها، وإدارة المجلدات، والمشاركة، والبحث، وسلة المهملات، ومشغل موسيقى مدمج — وكل ذلك مستضاف ذاتيًا بواجهة خلفية PostgreSQL. تحافظ بيئة تشغيل Rust على الذاكرة الخاملة أقل بكثير من 100 ميجابايت، مما يجعلها عملية على خطط الخوادم الافتراضية الخاصة (VPS) حيث ستكون حزمة تعتمد على PHP ثقيلة جدًا.

تضع استضافة OxiCloud ذاتيًا كل تخزين الملفات على بنية تحتية تتحكم بها، بدون حصص، وبدون رسوم اشتراك، وبدون وصول طرف ثالث إلى ملفاتك. تتيح طبقة توافق اختيارية مع Nextcloud لعملاء Nextcloud الحاليين على أجهزة سطح المكتب والهواتف المحمولة الاتصال بدون إعادة تهيئة.