انشر OxiCloud بتثبيت بنقرة واحدة.
تخزين سحابي خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا مبني بلغة Rust، مع توافق عميل Nextcloud لسطح المكتب والجوال.
اختر باقة VPS المناسبة لـ OxiCloud
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام OxiCloud
OxiCloud هي منصة تخزين سحابي مفتوحة المصدر مكتوبة بلغة Rust، ومصممة كبديل سريع وفعال للموارد لـ Nextcloud و OwnCloud. توفر المنصة رفع الملفات وتنزيلها، وإدارة المجلدات، والمشاركة، والبحث، وسلة المهملات، ومشغل موسيقى مدمج — وكل ذلك مستضاف ذاتيًا بواجهة خلفية PostgreSQL. تحافظ بيئة تشغيل Rust على الذاكرة الخاملة أقل بكثير من 100 ميجابايت، مما يجعلها عملية على خطط الخوادم الافتراضية الخاصة (VPS) حيث ستكون حزمة تعتمد على PHP ثقيلة جدًا.
تضع استضافة OxiCloud ذاتيًا كل تخزين الملفات على بنية تحتية تتحكم بها، بدون حصص، وبدون رسوم اشتراك، وبدون وصول طرف ثالث إلى ملفاتك. تتيح طبقة توافق اختيارية مع Nextcloud لعملاء Nextcloud الحاليين على أجهزة سطح المكتب والهواتف المحمولة الاتصال بدون إعادة تهيئة.
الميزات الرئيسية لـ OxiCloud
دعم عملاء Nextcloud
تتيح طبقة توافق اختيارية لـ Nextcloud لعملاء مزامنة Nextcloud الحاليين على أجهزة سطح المكتب والهواتف المحمولة الاتصال بـ OxiCloud دون الحاجة إلى إعادة تثبيتها أو إعادة تهيئتها.
استهلاك منخفض للذاكرة
يستخدم وقت تشغيل Rust + mimalloc أقل من 100 ميجابايت في وضع الخمول، مما يجعل OxiCloud عمليًا على خطط VPS الصغيرة حيث تستنفد مكدسات التخزين السحابي القائمة على PHP ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) المتاحة.
روابط مشاركة الملفات
أنشئ روابط مشاركة عامة للملفات والمجلدات حتى يتمكن المستلمون الخارجيون من تنزيل المحتوى دون إنشاء حساب على خادمك.
سلة المهملات والاستعادة
الملفات المحذوفة تنتقل إلى سلة المحذوفات بدلاً من حذفها فورًا، مما يمنحك فترة استرداد قبل الحذف الدائم.
مشغل موسيقى مدمج
بث ملفات صوتية مباشرة من المتصفح مع دعم قوائم التشغيل وبيانات تعريف المقطع الصوتي — لا يتطلب خادم وسائط منفصلاً أو مكونًا إضافيًا.
لماذا تشغّل OxiCloud على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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