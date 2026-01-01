Imaginary هي خدمة مصغرة HTTP مفتوحة المصدر مكتوبة بلغة Go تؤدي عمليات معالجة الصور عالية الأداء مثل تغيير الحجم، القص، التدوير، العلامة المائية، تحويل التنسيق، والقص الذكي. مدعومة بمكتبة libvips، تعالج الصور أسرع عدة مرات من ImageMagick أو GraphicsMagick مع استخدام ذاكرة أقل بكثير.

استضافة Imaginary ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك خدمة معالجة صور خاصة ومنخفضة الكمون لمواقع الويب الخاصة بك، وتطبيقات الهاتف المحمول، وخطوط الأنابيب، بدون رسوم لكل طلب وبدون تعرض بيانات طرف ثالث. إنها جاهزة للاندماج عبر واجهة برمجة تطبيقات HTTP بسيطة وتدعم ترخيص مفتاح API، وتوقيع URL، والتحكم في السرعة (throttling)، وCORS للتعرض العام الآمن.