انشر Imaginary بتثبيت بنقرة واحدة.
خدمة HTTP مصغرة سريعة وقابلة للتطوير لمعالجة الصور عالية الأداء، مدعومة بـ libvips.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Imaginary
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Imaginary
Imaginary هي خدمة مصغرة HTTP مفتوحة المصدر مكتوبة بلغة Go تؤدي عمليات معالجة الصور عالية الأداء مثل تغيير الحجم، القص، التدوير، العلامة المائية، تحويل التنسيق، والقص الذكي. مدعومة بمكتبة libvips، تعالج الصور أسرع عدة مرات من ImageMagick أو GraphicsMagick مع استخدام ذاكرة أقل بكثير.
استضافة Imaginary ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك خدمة معالجة صور خاصة ومنخفضة الكمون لمواقع الويب الخاصة بك، وتطبيقات الهاتف المحمول، وخطوط الأنابيب، بدون رسوم لكل طلب وبدون تعرض بيانات طرف ثالث. إنها جاهزة للاندماج عبر واجهة برمجة تطبيقات HTTP بسيطة وتدعم ترخيص مفتاح API، وتوقيع URL، والتحكم في السرعة (throttling)، وCORS للتعرض العام الآمن.
الميزات الرئيسية لـ Imaginary
أداء libvips
معالجة صور JPEG وPNG وWEBP وHEIF وTIFF أسرع بما يصل إلى 8 مرات من ImageMagick مع استهلاك منخفض للذاكرة.
عمليات صور متقدمة
تغيير الحجم، قص، قص ذكي، تدوير، تكبير/تصغير، وضع علامة مائية، تمويه، وتحويل التنسيقات عبر نقطة نهاية HTTP واحدة لكل عملية.
تحويلات المسار
ربط تحويلات صور متعددة ومستقلة في طلب HTTP واحد لعرض المشتقات دون رحلات ذهاب وعودة إضافية.
مفتاح API وتوقيع URL
احمِ الخدمة باستخدام ترخيص مفتاح API وتوقيعات HMAC URL لمنع إساءة الاستخدام عند التعرض للعملاء العموميين.
تقييد التزامن
محدد سرعة HTTP المدمج يحد من الطلبات المتزامنة في الثانية للحفاظ على استجابة الخدمة تحت حركة المرور الكثيفة.
مصادر الروابط عن بعد
جلب ومعالجة الصور مباشرة من مصادر HTTP بعيدة أو دليل محلي مثبت باستخدام معلمات الاستعلام.
لماذا تشغّل Imaginary على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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