انشر Yucca بنقرة واحدة.
NVR مستضاف ذاتيًا لكاميرات IP مع كشف الحركة، ودعم RTSP/ONVIF، وواجهة مستخدم ويب للقطات الحية والمسجلة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Yucca
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Yucca
Yucca هو مسجل فيديو شبكي (NVR) مستضاف ذاتيًا مصمم لإدارة كاميرات IP بأي حجم، بدءًا من عدد قليل من كاميرات المراقبة المنزلية وصولاً إلى آلاف التدفقات الخاصة بالمؤسسات. وهو يدعم بروتوكولات RTSP و ONVIF وبروتوكولات كاميرات IP الشائعة، موفراً المشاهدة المباشرة والتسجيل والتشغيل عبر واجهة ويب وتطبيق أندرويد.
يؤدي استضافة Yucca ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) إلى الاحتفاظ بجميع لقطات الكاميرا ضمن بنيتك التحتية دون رسوم تخزين سحابي أو وصول من طرف ثالث. اكتشاف الحركة مع تنبيهات البريد الإلكتروني، ومقاييس Prometheus للمراقبة، وهندسة معمارية قابلة للتطوير تجعل منه حلاً عمليًا للمراقبة لأمن المنازل، ومراقبة المتاجر، وبيئات الأعمال الصغيرة.
الميزات الرئيسية لـ Yucca
دعم RTSP و ONVIF
قم بتوصيل أي كاميرا IP تدعم بروتوكولات RTSP أو ONVIF، لتشمل بذلك الغالبية العظمى من الكاميرات الاستهلاكية والاحترافية.
اكتشاف الحركة
تشغيل التسجيلات وتنبيهات البريد الإلكتروني تلقائيًا عند اكتشاف الحركة في مناطق الكاميرا، مما يقلل من التخزين والضوضاء.
تشغيل مباشر ومسجل
مشاهدة بث الكاميرات الحية ومراجعة اللقطات المسجلة عبر واجهة الويب أو تطبيق أندرويد المصاحب.
هندسة معمارية قابلة للتطوير
يتوسع Yucca من عدد قليل من الكاميرات المنزلية إلى آلاف التدفقات المتزامنة دون تغييرات معمارية.
مقاييس Prometheus
تصدير مقاييس صحة التسجيل والبث إلى Prometheus للتكامل مع لوحات معلومات المراقبة الحالية.
لماذا تشغّل Yucca على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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