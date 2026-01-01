Yucca هو مسجل فيديو شبكي (NVR) مستضاف ذاتيًا مصمم لإدارة كاميرات IP بأي حجم، بدءًا من عدد قليل من كاميرات المراقبة المنزلية وصولاً إلى آلاف التدفقات الخاصة بالمؤسسات. وهو يدعم بروتوكولات RTSP و ONVIF وبروتوكولات كاميرات IP الشائعة، موفراً المشاهدة المباشرة والتسجيل والتشغيل عبر واجهة ويب وتطبيق أندرويد.

يؤدي استضافة Yucca ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) إلى الاحتفاظ بجميع لقطات الكاميرا ضمن بنيتك التحتية دون رسوم تخزين سحابي أو وصول من طرف ثالث. اكتشاف الحركة مع تنبيهات البريد الإلكتروني، ومقاييس Prometheus للمراقبة، وهندسة معمارية قابلة للتطوير تجعل منه حلاً عمليًا للمراقبة لأمن المنازل، ومراقبة المتاجر، وبيئات الأعمال الصغيرة.