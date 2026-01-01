نشر ServerStatus بتثبيت بنقرة واحدة.
لوحة تحكم خفيفة الوزن لمراقبة الخوادم المتعددة تجمع المقاييس في الوقت الفعلي من جميع خوادمك في عرض واحد.
اختر باقة VPS المناسبة لـ ServerStatus
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ServerStatus
ServerStatus هو نظام مراقبة متعدد الخوادم مفتوح المصدر يجمع مقاييس وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والقرص والشبكة من أي عدد من الأجهزة البعيدة ويعرضها في لوحة تحكم ويب واحدة في الوقت الفعلي. يعمل كل خادم مراقب بوكيل عميل خفيف الوزن يقوم بالإبلاغ إلى خادم ServerStatus المركزي، مما يسهل الحصول على عرض موحد للبنية التحتية بأكملها دون الحاجة إلى نشر مكدس مراقبة ثقيل.
استضافة ServerStatus ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك يحافظ على خصوصية جميع مقاييس البنية التحتية وتحت سيطرتك. تتحدث لوحة تحكم الويب مباشرة ولا تتطلب قاعدة بيانات، ولا مسار تكوين معقد، ولا تبعيات خارجية — فقط حاوية واحدة وملف تكوين يسرد خوادمك.
الميزات الرئيسية لـ ServerStatus
تجميع متعدد الخوادم
جمع وعرض المقاييس من خوادم بعيدة غير محدودة في لوحة تحكم مركزية واحدة دون الحاجة إلى تثبيتات منفصلة لكل خادم.
لوحة معلومات في الوقت الحقيقي
تعرض واجهة مستخدم الويب ذات التحديث المباشر حمل المعالج، واستخدام الذاكرة، ومساحة القرص، وإنتاجية الشبكة لكل مضيف تتم مراقبته في لمحة.
عملاء خفيفو الوزن
تشغل الخوادم البعيدة عميل بايثون أو شل بسيطًا يقوم بالإبلاغ عن المقاييس عبر اتصال TCP بسيط، مع حمل موارد شبه معدوم.
تنبيهات المراقبة
تحديد قواعد التنبيه المستندة إلى التعبيرات لظروف وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والشبكة وإرسال الإشعارات عبر استدعاءات الويب هوك القابلة للتكوين.
مراقبة الموقع الإلكتروني و SSL
راقب نقاط نهاية HTTP/HTTPS وانتهاء صلاحية شهادة SSL جنبًا إلى جنب مع مقاييس الخادم في لوحة المعلومات نفسها.
لماذا تشغّل ServerStatus على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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