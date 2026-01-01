ServerStatus هو نظام مراقبة متعدد الخوادم مفتوح المصدر يجمع مقاييس وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والقرص والشبكة من أي عدد من الأجهزة البعيدة ويعرضها في لوحة تحكم ويب واحدة في الوقت الفعلي. يعمل كل خادم مراقب بوكيل عميل خفيف الوزن يقوم بالإبلاغ إلى خادم ServerStatus المركزي، مما يسهل الحصول على عرض موحد للبنية التحتية بأكملها دون الحاجة إلى نشر مكدس مراقبة ثقيل.

استضافة ServerStatus ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك يحافظ على خصوصية جميع مقاييس البنية التحتية وتحت سيطرتك. تتحدث لوحة تحكم الويب مباشرة ولا تتطلب قاعدة بيانات، ولا مسار تكوين معقد، ولا تبعيات خارجية — فقط حاوية واحدة وملف تكوين يسرد خوادمك.