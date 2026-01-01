نشر خادم GNS3 بتثبيت بنقرة واحدة.
محاكي طوبولوجيا الشبكة مفتوح المصدر بواجهة يمكن الوصول إليها عبر المتصفح لتصميم ومحاكاة مختبرات الشبكة الافتراضية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ GNS3 Server
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام GNS3 Server
GNS3 (محاكي الشبكات الرسومي-3) هو منصة محاكاة شبكات مفتوحة المصدر موثوق بها من قبل مهندسي الشبكات والطلاب ومدربي الشهادات في جميع أنحاء العالم. يتيح لك بناء طوبولوجيا شبكات معقدة متعددة البائعين باستخدام صور Cisco IOS و Juniper وغيرها من البائعين الحقيقية جنبًا إلى جنب مع الأجهزة الافتراضية خفيفة الوزن، كل ذلك بدون الحاجة إلى أجهزة مادية.
تشغيل خادم GNS3 على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على استمرارية معملك وإمكانية الوصول إليه من أي متصفح. يتم تخزين المشاريع وصور الأجهزة والطوبولوجيا على وحدات تخزين دائمة ومسماة لكي يبقى عملك محفوظًا حتى بعد إعادة تشغيل الحاويات. تتصل واجهة المستخدم الويب المضمنة مباشرة بواجهة برمجة تطبيقات الخادم (API) على المنفذ 3080، مما يمنحك محرر طوبولوجيا كاملًا بالسحب والإفلات من أي متصفح على أي جهاز.
الميزات الرئيسية لـ GNS3 Server
محاكاة متعددة البائعين
قم بتشغيل صور Cisco IOS و Juniper الحقيقية وصور البائعين الآخرين جنبًا إلى جنب مع الأجهزة مفتوحة المصدر في نفس الهيكل دون الحاجة إلى أجهزة مادية.
واجهة مستخدم متاحة عبر المتصفح
توفر واجهة الويب المضمنة مصمم طوبولوجيا بالسحب والإفلات يمكن الوصول إليه من أي متصفح، دون الحاجة إلى عميل سطح مكتب.
تخزين مختبري دائم
يتم تخزين المشاريع وصور الأجهزة وملفات الطوبولوجيا في وحدات تخزين مسماة لكي يستمر عملك خلال عمليات إعادة تشغيل الحاويات والترقيات.
REST API
واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة على المنفذ 3080 تتيح لك أتمتة توفير الطوبولوجيا وإدارة العقد وعمليات دورة حياة المختبر من البرامج النصية أو مسارات CI.
مكتبة الأجهزة
استورد قوالب الأجهزة المُعدة مسبقًا لأجهزة التوجيه والمحولات وجدران الحماية ومضيفي لينكس لبناء مختبرات واقعية بسرعة دون الحاجة إلى تهيئة يدوية.
عقد VPCS و Docker
تتيح لك محاكاة VPCS المدمجة خفيفة الوزن لأجهزة الكمبيوتر ودعم حاويات Docker الأصلية إضافة مضيفين نهائيين وخوادم تطبيقات إلى أي بنية شبكة.
لماذا تشغّل GNS3 Server على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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