GNS3 (محاكي الشبكات الرسومي-3) هو منصة محاكاة شبكات مفتوحة المصدر موثوق بها من قبل مهندسي الشبكات والطلاب ومدربي الشهادات في جميع أنحاء العالم. يتيح لك بناء طوبولوجيا شبكات معقدة متعددة البائعين باستخدام صور Cisco IOS و Juniper وغيرها من البائعين الحقيقية جنبًا إلى جنب مع الأجهزة الافتراضية خفيفة الوزن، كل ذلك بدون الحاجة إلى أجهزة مادية.

تشغيل خادم GNS3 على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على استمرارية معملك وإمكانية الوصول إليه من أي متصفح. يتم تخزين المشاريع وصور الأجهزة والطوبولوجيا على وحدات تخزين دائمة ومسماة لكي يبقى عملك محفوظًا حتى بعد إعادة تشغيل الحاويات. تتصل واجهة المستخدم الويب المضمنة مباشرة بواجهة برمجة تطبيقات الخادم (API) على المنفذ 3080، مما يمنحك محرر طوبولوجيا كاملًا بالسحب والإفلات من أي متصفح على أي جهاز.