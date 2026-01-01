انشر DOMjudge بتثبيت بنقرة واحدة.
محكّم آلي مفتوح المصدر لمسابقات البرمجة، يُستخدم في مسابقات على غرار ICPC، ويدعم تقديمات المشاركين ولوحات النتائج وإدارة الفرق.
اختر باقة VPS المناسبة لـ DOMjudge
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام DOMjudge
DOMjudge هو نظام تحكيم آلي مفتوح المصدر وناضج لتشغيل مسابقات البرمجة بأسلوب ICPC. إنه يدعم فعاليات ICPC الإقليمية والنهائية العالمية، ودورات البرمجة الجامعية، والمسابقات عبر الإنترنت، ويوفر واجهة ويب للمتسابقين لتقديم الحلول وللحكام والمسؤولين لإدارة المشكلات واللغات والفرق ولوحات النتائج المباشرة.
استضافة DOMjudge ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل عملية إرسال وحالة اختبار ونتيجة تحكيم على بنية تحتية تتحكم فيها، بدون رسوم لكل متسابق وبدون قيود على التحميل تفرضها خدمة مستضافة. يعمل الخادم بكامل طاقته بشكل مستقل لتكوين المسابقات والمشكلات والفرق، بينما يتم إجراء تحكيم اللغات المترجمة بواسطة عمال judgehost منفصلين ومعزولين يمكنك إرفاقهم لاحقًا.
الميزات الرئيسية لـ DOMjudge
تحكيم على غرار ICPC
يطبق القواعد المستخدمة في مسابقة البرمجة الجامعية الدولية ICPC، بما في ذلك وقت الجزاء، وتجميد لوحة النتائج، وفئات الأحكام مثل إجابة خاطئة، وتجاوز الوقت، وخطأ تشغيل.
لوحات النتائج المباشرة
تتحدث لوحات النتائج العامة ولجنة التحكيم في الوقت الفعلي مع وصول المشاركات، مع تجميد قابل للتكوين قرب نهاية المسابقة لإنهاءات درامية.
إدارة الفرق والمسابقات
واجهة المستخدم الإدارية للويب لإدارة المسابقات والفرق والمستخدمين والانتماءات والمشكلات واللغات والتوضيحات عبر أحداث متوازية متعددة.
مضيفو التحكيم المعزولون
يقوم عمال judgehost القابلون للنشر بشكل منفصل بتجميع وتشغيل التقديمات في بيئات اختبار معزولة قائمة على cgroup مع قيود صارمة على وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والقرص.
REST API و CLP
واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة بالإضافة إلى التكامل مع مواصفات Contest API يتيح لك ربط لوحات النتائج الخارجية وأدوات الحل، ونظام ICPC البيئي للأدوات.
دعم متعدد اللغات
يأتي مع دعم التحكيم لـ C و C++ و Java و Python و Kotlin و Rust و Go، والعديد من اللغات الأخرى، مع إعدادات كاملة للترجمة والتشغيل لكل لغة.
لماذا تشغّل DOMjudge على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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