نشر Chatpad AI بتثبيت بنقرة واحدة.
واجهة ChatGPT تركز على الخصوصية، تقوم بتخزين جميع المحادثات محليًا بدون أي تتبع أو جمع للبيانات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Chatpad AI
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Chatpad AI
Chatpad AI هي واجهة ويب نظيفة ومفتوحة المصدر لنماذج GPT من OpenAI، والتي تحتفظ بكل محادثة ومفتاح API مخزنين في التخزين المحلي للمتصفح بدلاً من الخوادم الخارجية. لا يوجد تتبع، ولا ملفات تعريف ارتباط (كوكيز)، ولا تسجيل من جانب الخادم — تنتقل مطالباتك واستجاباتك مباشرة من متصفحك إلى واجهة برمجة تطبيقات OpenAI ولا مكان آخر.
يتيح استضافة Chatpad AI ذاتيًا للفرق الحصول على واجهة ChatGPT مشتركة ومتاحة دائمًا على البنية التحتية للشركة، مما يركز فواتير استخدام API ويوفر وصولاً موثوقًا به بغض النظر عن توفر خدمة OpenAI للمستهلك أو تغييرات سياستها.
الميزات الرئيسية لـ Chatpad AI
تخزين البيانات المحلي
جميع المحادثات ومفاتيح API تعيش في التخزين المحلي لمتصفحك، لذلك لا توجد خدمة طرف ثالث ترى أبدًا مطالباتك أو ردودك.
لا يلزم حساب
أضف مفتاح OpenAI API الخاص بك في الإعدادات وابدأ الدردشة فورًا — لا تسجيل، لا اشتراكات، لا تحذيرات استخدام تقطع سير عملك.
تصدير المحادثة
قم بتصدير واستيراد المحادثات كملفات حتى تتمكن من عمل نسخة احتياطية للدردشات المهمة أو متابعتها بعد تبديل الأجهزة.
واجهة نظيفة ومركزة
تصميم خالٍ من المشتتات يزيل الترقيات المدفوعة وبوابات الميزات، مع إبقاء التركيز بالكامل على المحادثة.
دعم متعدد النماذج
التبديل بين GPT-4 و GPT-4 Turbo و GPT-3.5 Turbo ونماذج OpenAI الأخرى من نفس الواجهة دون تغيير الأدوات.
لماذا تشغّل Chatpad AI على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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