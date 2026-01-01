Chatpad AI هي واجهة ويب نظيفة ومفتوحة المصدر لنماذج GPT من OpenAI، والتي تحتفظ بكل محادثة ومفتاح API مخزنين في التخزين المحلي للمتصفح بدلاً من الخوادم الخارجية. لا يوجد تتبع، ولا ملفات تعريف ارتباط (كوكيز)، ولا تسجيل من جانب الخادم — تنتقل مطالباتك واستجاباتك مباشرة من متصفحك إلى واجهة برمجة تطبيقات OpenAI ولا مكان آخر.

يتيح استضافة Chatpad AI ذاتيًا للفرق الحصول على واجهة ChatGPT مشتركة ومتاحة دائمًا على البنية التحتية للشركة، مما يركز فواتير استخدام API ويوفر وصولاً موثوقًا به بغض النظر عن توفر خدمة OpenAI للمستهلك أو تغييرات سياستها.