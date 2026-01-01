FreeScout هو منصة مكتب مساعدة ومربع بريد مشترك مجانية ومفتوحة المصدر، مبنية باستخدام PHP و Laravel، ومصممة كبديل مستضاف ذاتيًا لـ Help Scout و Zendesk. توفر واجهة دعم احترافية ومألوفة مع دعم صناديق بريد متعددة، واكتشاف التعارضات، والردود المحفوظة، وأتمتة سير العمل — كل ما يحتاجه الفريق لإدارة استفسارات العملاء بكفاءة دون دفع رسوم اشتراك لكل وكيل.

يمنحك نشر FreeScout على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) مع MariaDB سيادة كاملة على البيانات لكل محادثة عميل، ووكلاء وصناديق بريد غير محدودة، وحرية توسيع الوظائف من خلال نظام الوحدات. لا يوجد تسعير لكل وكيل، ولا حدود للمحادثات، ولا يوجد خطر من قيام بائع بزيادة التكاليف أو إيقاف الخدمة.