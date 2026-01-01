انشر FreeScout بنقرة واحدة.
نظام مكتب مساعدة مفتوح المصدر وخفيف الوزن وصندوق بريد مشترك لدعم العملاء المحترف بدون رسوم لكل وكيل.
اختر باقة VPS المناسبة لـ FreeScout
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام FreeScout
FreeScout هو منصة مكتب مساعدة ومربع بريد مشترك مجانية ومفتوحة المصدر، مبنية باستخدام PHP و Laravel، ومصممة كبديل مستضاف ذاتيًا لـ Help Scout و Zendesk. توفر واجهة دعم احترافية ومألوفة مع دعم صناديق بريد متعددة، واكتشاف التعارضات، والردود المحفوظة، وأتمتة سير العمل — كل ما يحتاجه الفريق لإدارة استفسارات العملاء بكفاءة دون دفع رسوم اشتراك لكل وكيل.
يمنحك نشر FreeScout على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) مع MariaDB سيادة كاملة على البيانات لكل محادثة عميل، ووكلاء وصناديق بريد غير محدودة، وحرية توسيع الوظائف من خلال نظام الوحدات. لا يوجد تسعير لكل وكيل، ولا حدود للمحادثات، ولا يوجد خطر من قيام بائع بزيادة التكاليف أو إيقاف الخدمة.
الميزات الرئيسية لـ FreeScout
البريد الوارد المشترك
يتعاون وكلاء متعددون على نفس صندوق البريد مع اكتشاف التعارضات مما يمنع الردود المكررة لنفس العميل.
أتمتة سير العمل
أتمتة الإجراءات المتكررة باستخدام قواعد مخصصة — تعيين التذاكر تلقائيًا، وإرسال ردود جاهزة، وتشغيل الإشعارات بناءً على الشروط.
دعم متعدد صناديق البريد
إدارة صناديق بريد وارد منفصلة لأقسام مختلفة، أو علامات تجارية، أو منتجات من تثبيت FreeScout واحد.
الردود المحفوظة
أنشئ مكتبة من قوالب الردود للأسئلة الشائعة حتى يتمكن الوكلاء من الرد بدقة واتساق في ثوانٍ.
نظام الوحدات
توسيع الوظائف باستخدام وحدات المجتمع للدردشة المباشرة، واستبيانات الرضا، وقاعدة المعرفة، وتكاملات الجهات الخارجية.
لماذا تشغّل FreeScout على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
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