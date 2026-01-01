Glances هي أداة شاملة لمراقبة الخوادم تجمع رؤية top و htop و iotop و df في واجهة ويب واحدة وموحدة. توفر مقاييس في الوقت الفعلي لوحدة المعالجة المركزية (CPU) والذاكرة والمبادلة وإدخال/إخراج القرص والشبكة والعمليات وحاويات Docker قيد التشغيل — بالإضافة إلى تنبيهات قابلة للتكوين عند تجاوز الحدود.

استضافة Glances ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك رؤية كاملة للبنية التحتية لخادمك دون إرسال بيانات الأداء إلى خدمات مراقبة خارجية. ينشر هذا القالب Glances مع وصول مقبس Docker للقراءة فقط ومساحة اسم PID للمضيف بحيث تكون مقاييس الحاوية ومستوى النظام مرئية بالكامل من واجهة HTTPS الآمنة.