انشر Glances بنقرة واحدة.
أداة مراقبة نظام متعددة المنصات توفر مقاييس وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والقرص والشبكة والحاويات في الوقت الفعلي عبر واجهة ويب.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Glances
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Glances
Glances هي أداة شاملة لمراقبة الخوادم تجمع رؤية top و htop و iotop و df في واجهة ويب واحدة وموحدة. توفر مقاييس في الوقت الفعلي لوحدة المعالجة المركزية (CPU) والذاكرة والمبادلة وإدخال/إخراج القرص والشبكة والعمليات وحاويات Docker قيد التشغيل — بالإضافة إلى تنبيهات قابلة للتكوين عند تجاوز الحدود.
استضافة Glances ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك رؤية كاملة للبنية التحتية لخادمك دون إرسال بيانات الأداء إلى خدمات مراقبة خارجية. ينشر هذا القالب Glances مع وصول مقبس Docker للقراءة فقط ومساحة اسم PID للمضيف بحيث تكون مقاييس الحاوية ومستوى النظام مرئية بالكامل من واجهة HTTPS الآمنة.
الميزات الرئيسية لـ Glances
مقاييس النظام في الوقت الحقيقي
راقب وحدة المعالجة المركزية، والذاكرة، والذاكرة التبادلية، ومتوسطات التحميل، وعمليات الإدخال/الإخراج للقرص، وعرض النطاق الترددي للشبكة، كل ذلك من لوحة تحكم ويب واحدة.
مراقبة حاويات Docker
يمكن رؤية استخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والشبكة لكل حاوية جنبًا إلى جنب مع مقاييس النظام على مستوى المضيف في عرض واحد.
تنبيهات قابلة للتكوين
عيّن حدودًا لاستخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والقرص لتشغيل تنبيهات تلقائية قبل أن يتسبب استنزاف الموارد في حدوث مشكلات.
تصدير المقاييس
تصدير بيانات الأداء إلى InfluxDB و Prometheus وقواعد بيانات السلاسل الزمنية الأخرى لتحليل الاتجاهات طويلة المدى.
ريستفول API
تتيح واجهة برمجة تطبيقات REST المدمجة عمليات تكامل مخصصة، واستعلامات برمجية، وتضمين المقاييس في لوحات معلومات أخرى.
لماذا تشغّل Glances على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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