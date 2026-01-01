انشر Agenta بنقرة واحدة.
منصة LLMOps مفتوحة المصدر تجمع بين هندسة الأوامر والتقييم وقابلية المراقبة في مساحة عمل موحدة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Agenta
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Agenta
Agenta هي منصة LLMOps شاملة تجمع سير العمل لنشر تطبيقات LLM الإنتاجية. تستخدمها الفرق لتكرار المطالبات في بيئة تجريبية جنبًا إلى جنب، وتكوينات الإصدار، وتشغيل تقييمات آلية مقابل مجموعات الاختبار، وتتبع الطلبات المباشرة مع إمكانية المراقبة الكاملة — كل ذلك من نفس الواجهة.
الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على المطالبات، ومجموعات بيانات التقييم، وبيانات التتبع داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها. لا توجد رسوم لكل مقعد، ولا حصص رمزية على التتبعات، وحرية كاملة لدمج أي مزود LLM عبر حزمة تطوير البرامج (SDK) وخدمات الوكيل المضمنة.
الميزات الرئيسية لـ Agenta
ملعب الأوامر
قارن المطالبات جنبًا إلى جنب عبر النماذج والمعاملات في بيئة تجريبية مرئية، ثم قم بترقية المتغيرات الفائزة إلى تكوينات ذات إصدارات.
التقييم الآلي
تشغيل المطالبات مقابل مجموعات الاختبار باستخدام أدوات تقييم مدمجة أو تعليمات برمجية مخصصة لتسجيل الدقة والتشابه والانحدارات قبل النشر.
قابلية مراقبة نماذج اللغة الكبيرة (LLM)
تتبع كل طلب عبر نطاقات متداخلة مع مقاييس الإدخال والإخراج وزمن الوصول والتكلفة الكاملة لأي مزود أو إطار عمل لنموذج اللغة الكبير (LLM).
إصدار الموجهات
إدارة تكوينات المطالبات كعناصر إصدارية مع بيئات، وعمليات تراجع، وسجل يفصل المطالبات عن كود التطبيق.
مستقل عن الإطار
تتكامل مجموعات تطوير البرامج (SDKs) والتتبع المتوافق مع OpenTelemetry مع LangChain وLlamaIndex وOpenAI وAnthropic وأي مكدس LLM آخر.
لماذا تشغّل Agenta على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."