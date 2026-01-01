OpenBao هو نسخة مفتوحة المصدر مدفوعة بالمجتمع من HashiCorp Vault، تم بناؤه لتوفير إدارة آمنة ومركزية للأسرار للفرق والتطبيقات. يتيح لك تخزين الأسرار الديناميكية ومفاتيح التشفير وبيانات الاعتماد والوصول إليها وتدويرها من خلال واجهة برمجة تطبيقات موحدة دون تشتيت البيانات الحساسة عبر ملفات التكوين أو متغيرات البيئة.

استضافة OpenBao ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك تعني أن أسرارك لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا — لا توجد قيود على الاستخدام، ولا احتكار للموردين، ولا خطر وصول مزود خدمة SaaS إلى بيانات اعتمادك. تحصل على مجموعة الميزات الكاملة المتوافقة مع Vault تحت سيطرتك.