نشر OpenBao بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة إدارة الأسرار مفتوحة المصدر لتخزين مفاتيح API وكلمات المرور والشهادات وغيرها من البيانات الحساسة بأمان.
اختر باقة VPS المناسبة لـ OpenBao
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام OpenBao
OpenBao هو نسخة مفتوحة المصدر مدفوعة بالمجتمع من HashiCorp Vault، تم بناؤه لتوفير إدارة آمنة ومركزية للأسرار للفرق والتطبيقات. يتيح لك تخزين الأسرار الديناميكية ومفاتيح التشفير وبيانات الاعتماد والوصول إليها وتدويرها من خلال واجهة برمجة تطبيقات موحدة دون تشتيت البيانات الحساسة عبر ملفات التكوين أو متغيرات البيئة.
استضافة OpenBao ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك تعني أن أسرارك لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا — لا توجد قيود على الاستخدام، ولا احتكار للموردين، ولا خطر وصول مزود خدمة SaaS إلى بيانات اعتمادك. تحصل على مجموعة الميزات الكاملة المتوافقة مع Vault تحت سيطرتك.
الميزات الرئيسية لـ OpenBao
أسرار ديناميكية
إنشاء بيانات اعتماد مؤقتة عند الطلب لقواعد البيانات ومزودي الخدمات السحابية، ويتم إبطالها تلقائيًا عندما لا تعود هناك حاجة إليها.
مخزن قيم-مفاتيح مشفر
تخزين الأسرار العشوائية في وضع السكون باستخدام تشفير AES-256-GCM لضمان عدم تعرض القيم الحساسة على القرص أبدًا.
التحكم الدقيق في الوصول
حدد قواعد الوصول المستندة إلى السياسة التي تقيد الخدمات والمستخدمين الذين يمكنهم القراءة أو الكتابة أو سرد مسارات سرية محددة.
طرق مصادقة متعددة
مصادقة التطبيقات والمستخدمين عبر الرموز المميزة، userpass، AppRole، LDAP، JWT، وطرق أخرى دون تغيير سير عملك.
سجلات تدقيق كاملة
يتم تسجيل كل طلب واستجابة في سجلات تدقيق مقاومة للتلاعب، مما يمنحك سجلاً كاملاً للامتثال والاستجابة للحوادث.
HTTP API و CLI
دمج استرجاع الأسرار في أي لغة أو مسار عمل باستخدام REST API أو واجهة سطر الأوامر (CLI) bao متعددة المنصات.
لماذا تشغّل OpenBao على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
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