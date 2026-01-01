انشر Mylar3 بنقرة واحدة.
مدير مكتبة ومنزل كتب مصورة مستضاف ذاتيًا يقوم بأتمتة تتبع الإصدارات الجديدة عبر مصادر NZB والتورنت.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Mylar3
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Mylar3
Mylar3 هو نسخة Python 3 التي يتم صيانتها بنشاط من Mylar — وهو برنامج تنزيل كتب هزلية آلي ومدير مكتبة يراقب المسلسلات، ويضع الأعداد الجديدة في قائمة الانتظار فور صدورها، ويسلم التنزيلات إلى عميلك الحالي، ويعالج ملفات CBR/CBZ الناتجة بعد ذلك لتحويلها إلى مكتبة نظيفة. وهو يتواصل مع SABnzbd و NZBGet ومجموعة واسعة من عملاء التورنت بما في ذلك qBittorrent و Transmission و Deluge و rTorrent.
استضافة Mylar3 ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على قائمة القراءة وقائمة المراقبة وبيانات اعتماد عميل التنزيل الخاصة بك داخل بنيتك التحتية بدلاً من خدمة SaaS. بالاقتران مع قارئ كتب هزلية مثل Komga أو Kavita، يصبح النشر عبارة عن حزمة شخصية على غرار Plex للكتب الهزلية — تقوم بجلب الأعداد الجديدة تلقائيًا إلى مكتبة يمكن لقراء الأجهزة المحمولة والمكتبية استهلاكها من أي مكان.
الميزات الرئيسية لـ Mylar3
قوائم مشاهدة المسلسلات
تتبع السلاسل المستمرة، والأعداد الفردية، ومسارات القصة، والإصدارات المنفردة بحيث تُضاف الإصدارات الجديدة تلقائيًا إلى قائمة الانتظار بمجرد توفرها.
NZB وعملاء التورنت
يسلم التنزيلات إلى SABnzbd, NZBGet, qBittorrent, Transmission, Deluge, rTorrent, وعملاء آخرين عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) القياسية الخاصة بهم.
تكاملات المفهرس
ابحث عبر فهارس Newznab/Torznab، ومقدمي DDL العامين، وموجزات RSS القابلة للتكوين للعثور على كل مشكلة متعقبة.
المعالجة اللاحقة للمكتبة
يعيد تسمية الملفات التي تم تنزيلها، وينقلها، ويضيف إليها علامات في هيكل مجلد نظيف (CBR/CBZ) مناسب لـ Komga و Kavita و ComicRack وغيرها.
بيانات ComicVine الوصفية
يسحب صور الغلاف، وترقيم الأعداد، والبيانات الوصفية للناشر من ComicVine لتبقى المكتبة متناسقة وموسومة بشكل جيد.
مجدول الخلفية
يقوم بتشغيل فحوصات مجدولة مستمرة للكشف عن المشكلات الجديدة، والبيانات المفقودة، ومهام إعادة التسمية، مما يتيح تحديث المكتبة دون تدخل يدوي.
لماذا تشغّل Mylar3 على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."