انشر Gotenberg بنقرة واحدة.
واجهة برمجة تطبيقات Docker عديمة الحالة لتحويل مستندات HTML و Office وعناوين URL إلى ملفات PDF عالية الجودة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Gotenberg
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Gotenberg
Gotenberg هو واجهة برمجة تطبيقات HTTP عديمة الحالة تركز على المطورين لإنشاء ملفات PDF وتحويل المستندات. مبني على Chromium و LibreOffice، يقوم بتحويل صفحات HTML، و Markdown، وعناوين URL، ومستندات Word، وجداول بيانات Excel، والمزيد إلى ملفات PDF بمكالمة API واحدة — لا توجد مكتبات عميل، ولا تبعيات تثبيت، ولا حالة لإدارتها بين الطلبات.
إن استضافة Gotenberg ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على معالجة المستندات داخل بنيتك التحتية، مما يلغي رسوم SaaS لكل تحويل، ويزيل مخاوف خصوصية البيانات المتعلقة بالمستندات الحساسة، ويمكّن التكامل مع الخدمات الداخلية التي لا يمكن لواجهات برمجة التطبيقات الخارجية الوصول إليها.
الميزات الرئيسية لـ Gotenberg
HTML إلى PDF
تحويل أي صفحة HTML أو عنوان URL إلى PDF باستخدام محرك Chromium كامل، مع الحفاظ على الخطوط وCSS والمحتوى المعروض بواسطة JavaScript تمامًا كما يظهر في المتصفح.
تحويل مستندات Office
تحويل ملفات Word و Excel و PowerPoint إلى PDF عبر تكامل LibreOffice، مع دعم النطاق الكامل لتنسيقات Microsoft Office و OpenDocument.
عمارة عديمة الحالة
كل طلب API مستقل تمامًا بدون حالة جلسة، مما يجعل Gotenberg قابلًا للتطوير بسهولة وآمنًا لإعادة التشغيل أو الاستبدال دون فقدان البيانات.
دعم Webhook
إسناد التحويلات طويلة الأمد إلى استدعاءات الويب هوك غير المتزامنة، مما يحرر تطبيقك من التعليق أثناء معالجة المستندات الكبيرة.
مقاييس Prometheus
نقطة نهاية المقاييس المدمجة توفر رؤية فورية لمعدلات الطلبات، ومدد التحويل، وعمق قوائم الانتظار لمراقبة مسار عمل مستنداتك.
لماذا تشغّل Gotenberg على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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