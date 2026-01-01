Gotenberg هو واجهة برمجة تطبيقات HTTP عديمة الحالة تركز على المطورين لإنشاء ملفات PDF وتحويل المستندات. مبني على Chromium و LibreOffice، يقوم بتحويل صفحات HTML، و Markdown، وعناوين URL، ومستندات Word، وجداول بيانات Excel، والمزيد إلى ملفات PDF بمكالمة API واحدة — لا توجد مكتبات عميل، ولا تبعيات تثبيت، ولا حالة لإدارتها بين الطلبات.

إن استضافة Gotenberg ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على معالجة المستندات داخل بنيتك التحتية، مما يلغي رسوم SaaS لكل تحويل، ويزيل مخاوف خصوصية البيانات المتعلقة بالمستندات الحساسة، ويمكّن التكامل مع الخدمات الداخلية التي لا يمكن لواجهات برمجة التطبيقات الخارجية الوصول إليها.