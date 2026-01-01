نشر Listmonk بنقرة واحدة.
مدير نشرات إخبارية وقوائم بريدية عالي الأداء وذاتي الاستضافة، مصمم لملايين المشتركين.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Listmonk
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Listmonk
Listmonk هي منصة سريعة ومفتوحة المصدر للرسائل الإخبارية والقوائم البريدية، مبنية بلغة Go لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة. تتعامل مع ملايين المشتركين بأقل استخدام للموارد، وتدعم التجزئة المتقدمة، والتخصيص، وتحليلات الحملات، وتعمل مع أي مزود SMTP. تجعل واجهة المستخدم الإدارية النظيفة إدارة القوائم وإرسال الحملات أمرًا مباشرًا دون تعقيدات أدوات التسويق المؤسسية.
الاستضافة الذاتية لـ Listmonk تلغي رسوم SaaS لكل بريد إلكتروني أو لكل مشترك، وتحافظ على بيانات المشتركين لديك بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك، وتتيح لك تكوين معدلات الإرسال ومزودي SMTP تمامًا كما يتطلب سير عملك — بدون قيود على المنصة أو الاعتماد على بائع واحد.
الميزات الرئيسية لـ Listmonk
تقسيم المشتركين
أنشئ حملات مستهدفة عن طريق تقسيم المشتركين باستخدام سمات مخصصة وقوائم ديناميكية قائمة على الاستعلام.
تحليلات الحملات
تتبع معدلات الفتح، ونسب النقر إلى الظهور، والارتدادات، وإلغاء الاشتراكات مع تقارير مفصلة لكل حملة.
مزودو خدمة SMTP متعددون
ربط أي مزود SMTP مع خاصية تجاوز الفشل وتحديد معدل الإرسال لكل مزود لتحقيق أقصى قدر من قابلية التسليم.
نظام النموذج
إنشاء قوالب بريد إلكتروني قابلة لإعادة الاستخدام بصيغة HTML ونص عادي مع استبدال المتغيرات للحملات المخصصة.
REST API
إدارة المشتركين والقوائم والحملات برمجياً عبر واجهة برمجة تطبيقات REST شاملة.
الخصوصية وأدوات GDPR
إدارة إلغاء الاشتراك المدمجة، ومعالجة الارتدادات، وأدوات تصدير البيانات للامتثال التنظيمي.
لماذا تشغّل Listmonk على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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