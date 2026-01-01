نشر Maxun بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر بدون تعليمات برمجية لتحويل أي موقع ويب إلى مسارات عمل منظمة ومؤتمتة لاستخراج البيانات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Maxun
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Maxun
Maxun هي منصة بيانات ويب مفتوحة المصدر وبدون تعليمات برمجية تتيح لك استخراج البيانات من الويب، وكشطها، وزحفها، والبحث فيها دون كتابة أي تعليمات برمجية. باستخدام مسجل مرئي، ما عليك سوى تصفح موقع ويب ويحول Maxun إجراءاتك إلى روبوت استخراج قابل لإعادة الاستخدام - لا يتطلب معرفة برمجية. يتيح لك الاستخراج المدعوم بالذكاء الاصطناعي وصف البيانات التي تريدها بلغة بسيطة واستردادها تلقائيًا.
تمنحك استضافة Maxun ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في بياناتك المستخرجة، وجدولتها، وعمليات التكامل. تدعم المنصة التصدير إلى Google Sheets و Airtable و webhooks، وتتضمن حزمة تطوير برامج (SDK) وواجهة سطر أوامر (CLI) كاملة للمطورين الذين يرغبون في المضي قدمًا. يتضمن هذا النشر PostgreSQL لاستمرارية البيانات و MinIO لتخزين الملفات، مما يمنحك إعدادًا كاملاً وجاهزًا للإنتاج.
الميزات الرئيسية لـ Maxun
مسجل دون كود
سجل إجراءات التصفح الخاصة بك مرة واحدة ويقوم Maxun بتحويلها إلى روبوت استخراج قابل للتكرار — لا يتطلب أي كود.
استخراج بيانات الذكاء الاصطناعي
صف البيانات التي تريدها باللغة الطبيعية ودع الاستخراج المدعوم بنماذج اللغة الكبيرة (LLM) يحدد موقعها وينظمها لك.
زحف الويب
الزحف إلى مواقع الويب بأكملها تلقائيًا، واكتشاف المحتوى واستخراجه من كل صفحة ذات صلة ضمن النطاق المحدد.
تشغيلات مجدولة
اضبط الروبوتات لتعمل وفق جدول زمني وتقدم بيانات منظمة حديثة إلى وجهتك المختارة دون تدخل يدوي.
تكاملات مرنة
تصدير البيانات المستخرجة مباشرة إلى جداول بيانات Google أو Airtable أو أي نقطة نهاية webhook مع دعم التكامل المدمج.
لماذا تشغّل Maxun على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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