انشر Mail-Archiver بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة أرشفة بريد إلكتروني مستضافة ذاتيًا تتصل بأي صندوق بريد IMAP أو Microsoft 365 وتحفظ كل رسالة محليًا.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Mail-Archiver
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Mail-Archiver
Mail-Archiver هي منصة مفتوحة المصدر لأرشفة البريد الإلكتروني والبحث فيه، مبنية على ASP.NET Core و PostgreSQL. تتصل بحسابات IMAP و Microsoft 365 عبر Graph API، وتقوم بمزامنة رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا وفق جدول زمني قابل للتكوين، بحيث يكون لديك دائمًا نسخة محلية قابلة للبحث لكل رسالة ومرفق.
استضافة أرشيف بريدك الإلكتروني ذاتيًا تضع الامتثال، وسجلات التدقيق، والتخزين طويل الأمد تحت سيطرتك الكاملة — لا يوجد وصول سحابي لطرف ثالث، ولا توجد رسوم لكل صندوق بريد، ولا اعتماد على سياسة الاحتفاظ الخاصة بمزود خدمة البريد الإلكتروني الخاص بك. يمكن تصدير رسائل البريد الإلكتروني كأرشيفات .mbox أو .eml، أو استعادتها إلى أي صندوق بريد، أو البحث فيها في ثوانٍ عبر سنوات من التاريخ.
الميزات الرئيسية لـ Mail-Archiver
مزامنة IMAP و M365
يقوم بأرشفة رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا من أي صندوق بريد IMAP أو Microsoft 365 وفق جدول زمني قابل للتكوين، مما يحافظ على تحديث نسختك المحلية دائمًا.
بحث بالنص الكامل
ابحث في جميع رسائل البريد الإلكتروني والمرفقات المؤرشفة على الفور، مع فلاتر حسب المرسل، والنطاق الزمني، وصندوق البريد.
تصدير واستعادة
تصدير علب البريد بالكامل كملفات .mbox أو .eml مضغوطة، أو استعادة رسائل البريد الإلكتروني المحددة إلى أي علبة بريد وجهة.
وصول متعدد المستخدمين
إدارة مستخدمين متعددين بأدوار المسؤول، والمدير الذاتي، والمستخدم العادي، لكل منهم أذونات خاصة بالحساب وسجل وصول كامل.
سياسات الاستبقاء
إزالة رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا من خادم البريد المصدر بعد عدد محدد من الأيام مع الحفاظ على الأرشيف المحلي سليمًا.
استيراد MBox و EML
استورد أرشيفات .mbox أو .eml الموجودة بحجم يصل إلى 10 جيجابايت للترحيل بعيدًا عن عملاء البريد الإلكتروني الآخرين أو أدوات الأرشفة.
لماذا تشغّل Mail-Archiver على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."