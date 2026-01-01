Mail-Archiver هي منصة مفتوحة المصدر لأرشفة البريد الإلكتروني والبحث فيه، مبنية على ASP.NET Core و PostgreSQL. تتصل بحسابات IMAP و Microsoft 365 عبر Graph API، وتقوم بمزامنة رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا وفق جدول زمني قابل للتكوين، بحيث يكون لديك دائمًا نسخة محلية قابلة للبحث لكل رسالة ومرفق.

استضافة أرشيف بريدك الإلكتروني ذاتيًا تضع الامتثال، وسجلات التدقيق، والتخزين طويل الأمد تحت سيطرتك الكاملة — لا يوجد وصول سحابي لطرف ثالث، ولا توجد رسوم لكل صندوق بريد، ولا اعتماد على سياسة الاحتفاظ الخاصة بمزود خدمة البريد الإلكتروني الخاص بك. يمكن تصدير رسائل البريد الإلكتروني كأرشيفات .mbox أو .eml، أو استعادتها إلى أي صندوق بريد، أو البحث فيها في ثوانٍ عبر سنوات من التاريخ.