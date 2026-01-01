انشر Lemmy بنقرة واحدة.
منصة تجميع روابط ونقاش فيدرالية تتيح للمجتمعات إدارة منتديات مستقلة متصلة ببعضها البعض عبر ActivityPub Fediverse.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Lemmy
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Lemmy
Lemmy هو مجمع روابط ومنصة نقاشات موحدة ومفتوحة المصدر ومجانية — فكر في Reddit، ولكن كل خادم يُدار بشكل مستقل من قبل مجتمعه، وتتصل جميع الخوادم ببعضها البعض عبر بروتوكول ActivityPub بحيث يمكن للمستخدمين الاشتراك في المجتمعات عبر Fediverse. تم بناء Lemmy بلغة Rust لاستخدام منخفض للموارد وتزامن عالٍ، ويوفر تعليقات متسلسلة، وتصنيفًا قائمًا على التصويت، وإشرافًا مجتمعيًا مخصصًا، وخوارزميات فرز متعددة، وواجهة مستخدم ويب مصقولة.
تتيح استضافة Lemmy ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) لمنظمي المجتمعات ومجموعات الهوايات والاهتمامات المتخصصة إدارة منتداهم الخاص دون نماذج إيرادات مدعومة بالإعلانات، أو التلاعب بالخلاصات الخوارزمية، أو جمع البيانات من منصة مركزية. يحافظ PostgreSQL المضمن واستضافة الصور pict-rs على كل شيء داخل بنيتك التحتية.
الميزات الرئيسية لـ Lemmy
مجتمعات موحدة
يمكن للمستخدمين على أي مثيل Lemmy الاشتراك في المجتمعات على خادمك، ويمكن لمستخدميك الاشتراك في المجتمعات في أي مكان في Fediverse.
التعليقات المتسلسلة والتصويت
مناقشة متسلسلة مألوفة على غرار Reddit مع تصويت صعودي وتنازلي، وخوارزميات فرز متعددة (الأكثر رواجًا، الأعلى تقييمًا، الأحدث، الأكثر إثارة للجدل)، وعمق تسلسل لا نهائي.
إشراف لكل مجتمع
لكل مجتمع مشرفوه الخاصون بصلاحيات دقيقة وقواعد مخصصة وسجل إشراف مخصص للشفافية.
استضافة صور مدمجة
خادم pict-rs المدمج يتيح للمستخدمين تحميل الصور ومقاطع الفيديو مباشرة إلى مثيلك بدون شبكة CDN خارجية أو خدمات طرف ثالث.
ميزات مكافحة البريد العشوائي
CAPTCHA عند التسجيل، وتحديد المعدل، وقوائم السماح والحظر على مستوى المثيل، وتطبيقات التسجيل القابلة للتكوين تحافظ على البريد العشوائي وسوء الاستخدام قابلاً للإدارة.
تطبيقات الهاتف المحمول
تتصل العديد من تطبيقات iOS و Android بأي نسخة من Lemmy، حتى يتمكن المستخدمون من التصفح والنشر من أي عميل جوال يفضلونه.
لماذا تشغّل Lemmy على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."