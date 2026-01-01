انشر Shaarli بنقرة واحدة.
خدمة إشارات مرجعية شخصية، بسيطة، وفائقة السرعة، تخزن كل شيء في قاعدة بيانات ملف مسطح واحدة — لا تتطلب SQL.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Shaarli
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Shaarli
Shaarli هي خدمة إشارة مرجعية شخصية وبسيطة مصممة كبديل مستضاف ذاتيًا لـ del.icio.us الأصلي. تقوم بتخزين كل إشارة مرجعية في ملف PHP مسطح واحد — لا خادم قاعدة بيانات، لا ترحيلات، لا ترقيات للمخطط — وتعرض موجزًا نظيفًا بترتيب زمني عكسي للروابط والملاحظات والتحديثات على غرار المدونات الصغيرة التي يمكنك الاحتفاظ بها عامة أو خاصة أو مزجها لكل عنصر.
استضافة Shaarli ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تمنحك أرشيف روابط خاصًا تحت نطاقك الخاص، وموجز RSS/Atom لمشاركاتك، ونظام ملاحظات متوافق مع Markdown، وإشارة مرجعية (bookmarklet) بالإضافة إلى واجهة برمجة تطبيقات للهاتف المحمول تحول أي متصفح أو تطبيق إلى هدف حفظ بنقرة واحدة. المكدس بأكمله هو حاوية PHP واحدة مدعومة بملف JSON — النسخ الاحتياطية هي نسخة ملف واحد.
الميزات الرئيسية لـ Shaarli
تخزين الملفات المسطحة
تعيش الإشارات المرجعية في مخزن بيانات PHP واحد بدون خادم قاعدة بيانات لتثبيته أو ضبطه أو نسخه احتياطيًا — انسخ الملف وستحصل على أرشيفك.
تدفق زمني عكسي
تصل كل إشارة مرجعية أو ملاحظة أو منشور مدونة صغيرة إلى جدول زمني واحد منظم مع العلامات، والبحث بالنص الكامل، وضوابط الخصوصية لكل رابط.
خلاصات RSS و Atom
تحول خلاصات RSS و Atom المدمجة Shaarli الخاص بك إلى مدونة روابط عامة أو مصدر قارئ خلاصات خاص — يعمل مع كل تطبيق قارئ.
بوكماركليت و REST API
احفظ الروابط من أي متصفح باستخدام البوكليت المرفق، أو ادفعها من تطبيقات الجوال وسطح المكتب باستخدام واجهة برمجة تطبيقات REST المكتوبة.
ملاحظات ماركداون
اكتب ملاحظات أطول ومنشورات مدونة مصغرة بتنسيق Markdown جنبًا إلى جنب مع الإشارات المرجعية، مع إمكانية الرؤية العامة الاختيارية للمشاركة.
أثر خفيف
حاوية PHP واحدة بدون خادم قاعدة بيانات تعمل بشكل مريح على أصغر خطط VPS دون التنافس مع التطبيقات الأخرى على الموارد.
لماذا تشغّل Shaarli على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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