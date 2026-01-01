Shaarli هي خدمة إشارة مرجعية شخصية وبسيطة مصممة كبديل مستضاف ذاتيًا لـ del.icio.us الأصلي. تقوم بتخزين كل إشارة مرجعية في ملف PHP مسطح واحد — لا خادم قاعدة بيانات، لا ترحيلات، لا ترقيات للمخطط — وتعرض موجزًا نظيفًا بترتيب زمني عكسي للروابط والملاحظات والتحديثات على غرار المدونات الصغيرة التي يمكنك الاحتفاظ بها عامة أو خاصة أو مزجها لكل عنصر.

استضافة Shaarli ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تمنحك أرشيف روابط خاصًا تحت نطاقك الخاص، وموجز RSS/Atom لمشاركاتك، ونظام ملاحظات متوافق مع Markdown، وإشارة مرجعية (bookmarklet) بالإضافة إلى واجهة برمجة تطبيقات للهاتف المحمول تحول أي متصفح أو تطبيق إلى هدف حفظ بنقرة واحدة. المكدس بأكمله هو حاوية PHP واحدة مدعومة بملف JSON — النسخ الاحتياطية هي نسخة ملف واحد.