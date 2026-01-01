نشر Slink بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة لمشاركة الصور مستضافة ذاتيًا تعطي الأولوية للخصوصية، مع إزالة تلقائية لبيانات EXIF وضغط قابل للتكوين.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Slink
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Slink
Slink هي منصة استضافة ذاتية لمشاركة الصور مبنية على الخصوصية والملكية والشفافية. على عكس مضيفي الصور التجاريين الذين يفحصون التحميلات لأغراض الإعلان، أو يطالبون بحقوق ترخيص واسعة، أو يفرضون سياسات محتوى تعسفية، يضمن Slink لك الاحتفاظ بالتحكم الكامل في محتواك المرئي — المخزن محليًا على خادمك الخاص دون وصول طرف ثالث.
استضافة Slink ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن صورك لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا. يزيل تجريد بيانات EXIF الوصفية التلقائي إحداثيات GPS ومعلومات الجهاز والطوابع الزمنية من كل عملية تحميل، مما يحمي الخصوصية بشكل افتراضي. مع الضغط القابل للتكوين، وسير عمل موافقة المستخدم، وسياسات كلمات المرور، يوفر Slink بيئة احترافية لمشاركة الصور وفقًا لشروطك الخاصة.
الميزات الرئيسية لـ Slink
إزالة بيانات EXIF التعريفية
يزيل تلقائيًا إحداثيات GPS ومعلومات الجهاز والطوابع الزمنية من كل صورة تم تحميلها لحماية الخصوصية افتراضيًا.
ضغط قابل للتكوين
تعيين جودة الضغط وحدود حجم التحميل لموازنة دقة الصورة مع كفاءة التخزين لحالة الاستخدام الخاصة بك.
إدارة المستخدمين
تتيح لك سير عمل الموافقة الاختيارية وسياسات قوة كلمة المرور القابلة للتكوين التحكم في من يمكنه تحميل الصور ومشاركتها.
التخزين المحلي
جميع الصور يتم تخزينها مباشرة على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا توجد حاويات سحابية، ولا شبكات توصيل محتوى (CDNs) تابعة لجهات خارجية، ولا توجد تبعيات خارجية لمحتواك.
عناوين URL فريدة قابلة للمشاركة
تتلقى كل عملية تحميل عنوان URL فريدًا لسهولة المشاركة، مما يمنح المستلمين وصولاً مباشرًا دون الحاجة إلى حسابات أو تثبيت تطبيقات.
لماذا تشغّل Slink على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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