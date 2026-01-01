Slink هي منصة استضافة ذاتية لمشاركة الصور مبنية على الخصوصية والملكية والشفافية. على عكس مضيفي الصور التجاريين الذين يفحصون التحميلات لأغراض الإعلان، أو يطالبون بحقوق ترخيص واسعة، أو يفرضون سياسات محتوى تعسفية، يضمن Slink لك الاحتفاظ بالتحكم الكامل في محتواك المرئي — المخزن محليًا على خادمك الخاص دون وصول طرف ثالث.

استضافة Slink ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن صورك لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا. يزيل تجريد بيانات EXIF الوصفية التلقائي إحداثيات GPS ومعلومات الجهاز والطوابع الزمنية من كل عملية تحميل، مما يحمي الخصوصية بشكل افتراضي. مع الضغط القابل للتكوين، وسير عمل موافقة المستخدم، وسياسات كلمات المرور، يوفر Slink بيئة احترافية لمشاركة الصور وفقًا لشروطك الخاصة.