انشر useSend بتثبيت بنقرة واحدة.
بنية تحتية مفتوحة المصدر لإرسال البريد الإلكتروني — استضف ذاتيًا منصة البريد الإلكتروني للمعاملات والتسويق الخاصة بك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ useSend
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام useSend
useSend هو بديل مفتوح المصدر لـ Resend و SendGrid و Postmark يتيح لك التحكم الكامل في نظام إرسال بريدك الإلكتروني. مبني على Next.js مع AWS SES كواجهة خلفية للتسليم، يوفر واجهة برمجة تطبيقات REST نظيفة وبوابة SMTP لكل من رسائل البريد الإلكتروني للمعاملات والتسويق — بدون رسوم لكل رسالة بريد إلكتروني أو الارتباط بمورد واحد.
استضافة useSend ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضع نطاقات الإرسال وقوائم المشتركين وتحليلات البريد الإلكتروني بالكامل تحت سيطرتك. تحصل على لوحة تحكم موحدة لمراقبة إمكانية التسليم، وإدارة النطاقات، والتعامل مع الارتدادات وwebhooks، وجدولة الحملات — كل ذلك من البنية التحتية التي تمتلكها.
الميزات الرئيسية لـ useSend
REST API و SMTP
إرسال رسائل البريد الإلكتروني عبر واجهة برمجة تطبيقات REST سهلة الاستخدام للمطورين أو بروتوكول SMTP القياسي — متوافق تمامًا مع التطبيقات ومكتبات البريد الإلكتروني الحالية.
تحليلات التسليم
تتبع رسائل البريد الإلكتروني التي تم تسليمها، فتحها، النقر عليها، وارتدادها في الوقت الفعلي باستخدام لوحة تحكم تحليلات مدمجة.
إدارة النطاقات
أضف نطاقات إرسال مخصصة وتحقق منها باستخدام إرشادات سجل DNS، مع الحفاظ على سمعة البريد الإلكتروني مرتبطة بالبنية التحتية الخاصة بك.
إرسال مجدول
جدولة رسائل البريد الإلكتروني للتسليم المستقبلي باستخدام Schedule API، مما يتيح حملات التنقيط وتدفقات المعاملات التي تراعي المناطق الزمنية.
أحداث Webhook
تلقي أحداث التسليم في الوقت الفعلي — الارتدادات، الشكاوى، الفتحات، والنقرات — عبر خطافات الويب القابلة للتكوين للمعالجة اللاحقة.
لماذا تشغّل useSend على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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