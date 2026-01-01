useSend هو بديل مفتوح المصدر لـ Resend و SendGrid و Postmark يتيح لك التحكم الكامل في نظام إرسال بريدك الإلكتروني. مبني على Next.js مع AWS SES كواجهة خلفية للتسليم، يوفر واجهة برمجة تطبيقات REST نظيفة وبوابة SMTP لكل من رسائل البريد الإلكتروني للمعاملات والتسويق — بدون رسوم لكل رسالة بريد إلكتروني أو الارتباط بمورد واحد.

استضافة useSend ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضع نطاقات الإرسال وقوائم المشتركين وتحليلات البريد الإلكتروني بالكامل تحت سيطرتك. تحصل على لوحة تحكم موحدة لمراقبة إمكانية التسليم، وإدارة النطاقات، والتعامل مع الارتدادات وwebhooks، وجدولة الحملات — كل ذلك من البنية التحتية التي تمتلكها.