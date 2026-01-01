انشر ZITADEL بنقرة واحدة.
منصة بنية تحتية للهوية مفتوحة المصدر للمصادقة، تسجيل الدخول الموحد، وإدارة المستخدمين عبر جميع تطبيقاتك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ ZITADEL
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ZITADEL
ZITADEL هو منصة إدارة هوية ووصول سحابية الأصل ومفتوحة المصدر توفر المصادقة والتفويض وإدارة المستخدمين للتطبيقات الحديثة. وهي تدعم OIDC وOAuth 2.0 وSAML ومفاتيح المرور (passkeys) جاهزة للاستخدام — مما يجعلها بديلاً كاملاً مستضافًا ذاتيًا لـ Auth0 أو Keycloak أو AWS Cognito.
يمنحك الاستضافة الذاتية لـ ZITADEL على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في بيانات المستخدم ومتطلبات الامتثال وتدفقات المصادقة بدون رسوم لكل مستخدم أو قيود على المورد. تضمن بنيتها القائمة على الأحداث سجل تدقيق كاملاً وغير قابل للتغيير لجميع عمليات الهوية.
الميزات الرئيسية لـ ZITADEL
تسجيل الدخول الموحد
قم بمركزة المصادقة عبر جميع تطبيقاتك بدعم OIDC و SAML، مما يمنح المستخدمين تسجيل دخول واحدًا لكل ما يصلون إليه.
مصادقة مفتاح المرور
تفعيل تسجيل الدخول بدون كلمة مرور باستخدام مفاتيح مرور WebAuthn ومفاتيح الأمان المادية للوصول المقاوم للتصيد الاحتيالي والخالي من بيانات الاعتماد.
تعدد المستأجرين الأصلي
إدارة مؤسسات وتطبيقات متعددة من خلال مثيل ZITADEL واحد مع عزل كامل بين المستأجرين وعلامة تجارية خاصة بكل مؤسسة.
سجل تدقيق غير قابل للتغيير
تسجل البنية القائمة على الأحداث كل عملية هوية كحدث غير قابل للتغيير، مما يوفر سجلات متوافقة مع معايير الامتثال لمتطلبات SOC 2 و GDPR.
اتحاد الهوية
قم بربط موفري Google وGitHub وMicrosoft وOIDC المخصصين حتى يتمكن المستخدمون من تسجيل الدخول باستخدام حساباتهم الحالية عبر مكدسك بالكامل.
لماذا تشغّل ZITADEL على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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