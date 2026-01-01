ZITADEL هو منصة إدارة هوية ووصول سحابية الأصل ومفتوحة المصدر توفر المصادقة والتفويض وإدارة المستخدمين للتطبيقات الحديثة. وهي تدعم OIDC وOAuth 2.0 وSAML ومفاتيح المرور (passkeys) جاهزة للاستخدام — مما يجعلها بديلاً كاملاً مستضافًا ذاتيًا لـ Auth0 أو Keycloak أو AWS Cognito.

يمنحك الاستضافة الذاتية لـ ZITADEL على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في بيانات المستخدم ومتطلبات الامتثال وتدفقات المصادقة بدون رسوم لكل مستخدم أو قيود على المورد. تضمن بنيتها القائمة على الأحداث سجل تدقيق كاملاً وغير قابل للتغيير لجميع عمليات الهوية.