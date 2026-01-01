انشر Grocy بنقرة واحدة.
تطبيق لإدارة البقالة والمنزل ذاتي الاستضافة لتتبع مخزون الطعام وتواريخ انتهاء الصلاحية وقوائم التسوق.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Grocy
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Grocy
Grocy هو نظام إدارة منزلي قائم على الويب مبني حول جرد الطعام. يتتبع ما لديك، ومتى تنتهي صلاحيته، وكم تستهلك، ثم يستخدم تلك البيانات لإنشاء قوائم تسوق دقيقة، ومنع الهدر، ومساعدتك في تخطيط الوصفات من المكونات الموجودة بالفعل في المخزن.
الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن بيانات جرد منزلك تظل خاصة، ويمكن الوصول إليها من كل جهاز عائلي سواء في المنزل أو في المتجر، ولا ترتبط أبدًا باشتراك أو يتم إيقافها من قبل بائع. تعمل حزمة PHP و SQLite خفيفة الوزن بشكل مريح جنبًا إلى جنب مع الخدمات الأخرى حتى على خادم افتراضي خاص (VPS) متواضع.
الميزات الرئيسية لـ Grocy
تتبع تاريخ انتهاء الصلاحية
سجل تواريخ الشراء والانتهاء لكل منتج حتى يتمكن Grocy من تنبيهك قبل أن تفسد العناصر، مما يقلل من هدر الطعام في جميع أنحاء المنزل.
قوائم التسوق الذكية
يتم إنشاء قوائم التسوق تلقائيًا من متطلبات الوصفات وعتبات المخزون الدنيا، لذلك أنت تشتري فقط ما تحتاجه بالفعل.
مسح الباركود
امسح رموز المنتجات الشريطية من أي متصفح جوال للبحث عن العناصر وتسجيلها على الفور دون الحاجة إلى كتابة أسماء المنتجات أو الكميات يدويًا.
إدارة الوصفات
احفظ الوصفات بكميات المكونات ودع Grocy يتحقق من مخزونك الحالي قبل إضافة ما هو مفقود بالضبط إلى قائمة التسوق.
تكامل أتمتة المنزل
واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة تتيح عمليات التكامل مع Home Assistant، وتطبيقات ماسح الباركود، وأدوات أخرى مستضافة ذاتيًا لسير عمل منزلي مؤتمت بالكامل.
لماذا تشغّل Grocy على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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