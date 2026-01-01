Grocy هو نظام إدارة منزلي قائم على الويب مبني حول جرد الطعام. يتتبع ما لديك، ومتى تنتهي صلاحيته، وكم تستهلك، ثم يستخدم تلك البيانات لإنشاء قوائم تسوق دقيقة، ومنع الهدر، ومساعدتك في تخطيط الوصفات من المكونات الموجودة بالفعل في المخزن.

الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن بيانات جرد منزلك تظل خاصة، ويمكن الوصول إليها من كل جهاز عائلي سواء في المنزل أو في المتجر، ولا ترتبط أبدًا باشتراك أو يتم إيقافها من قبل بائع. تعمل حزمة PHP و SQLite خفيفة الوزن بشكل مريح جنبًا إلى جنب مع الخدمات الأخرى حتى على خادم افتراضي خاص (VPS) متواضع.