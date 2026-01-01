PrestaShop هو منصة تجارة إلكترونية مفتوحة المصدر ومتكاملة الميزات يستخدمها التجار في أكثر من 190 دولة. توفر كل ما يلزم لتشغيل متجر إلكتروني احترافي جاهز للاستخدام: إدارة كتالوج المنتجات، معالجة الطلبات، بوابات دفع متكاملة (PayPal، Stripe، والمزيد)، دعم متعدد اللغات والعملات، وأدوات تحسين محركات البحث (SEO) المدمجة — كل ذلك يُدار من لوحة تحكم خلفية سهلة الاستخدام.

استضافة PrestaShop على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي بيانات العملاء وسجلات الدفع تحت سيطرتك، وتتيح لك ضبط PHP و MySQL بدقة للحصول على أقصى أداء، وتتوسع مع عملك دون رسوم لكل معاملة أو تسعير لكل مقعد من منصات التجارة الإلكترونية المستضافة.