انشر PrestaShop بنقرة واحدة.
منصة قوية مفتوحة المصدر للتجارة الإلكترونية تدعم أكثر من 300,000 متجر إلكتروني حول العالم مع إدارة كاملة للمنتجات والمدفوعات ودعم متعدد اللغات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ PrestaShop
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام PrestaShop
PrestaShop هو منصة تجارة إلكترونية مفتوحة المصدر ومتكاملة الميزات يستخدمها التجار في أكثر من 190 دولة. توفر كل ما يلزم لتشغيل متجر إلكتروني احترافي جاهز للاستخدام: إدارة كتالوج المنتجات، معالجة الطلبات، بوابات دفع متكاملة (PayPal، Stripe، والمزيد)، دعم متعدد اللغات والعملات، وأدوات تحسين محركات البحث (SEO) المدمجة — كل ذلك يُدار من لوحة تحكم خلفية سهلة الاستخدام.
استضافة PrestaShop على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي بيانات العملاء وسجلات الدفع تحت سيطرتك، وتتيح لك ضبط PHP و MySQL بدقة للحصول على أقصى أداء، وتتوسع مع عملك دون رسوم لكل معاملة أو تسعير لكل مقعد من منصات التجارة الإلكترونية المستضافة.
الميزات الرئيسية لـ PrestaShop
كتالوج المنتجات الكامل
إدارة عدد غير محدود من المنتجات مع المتغيرات، والتوليفات، والسمات، وقواعد تسعير مرنة بما في ذلك خصومات الكميات الكبيرة والحملات الترويجية محدودة المدة.
المدفوعات المتكاملة
اقبل المدفوعات عبر PayPal و Stripe والتحويل المصرفي وعشرات من بوابات الدفع الإقليمية من خلال سوق الوحدات النمطية — لا يلزم وجود رمز دفع مخصص.
متعدد اللغات والعملات
بيع للعملاء في جميع أنحاء العالم مع دعم أصلي للغات متعددة، والعملات، والقواعد الضريبية في تثبيت متجر واحد من لوحة تحكم إدارية واحدة.
أدوات SEO والتسويق
عناوين URL قابلة للتخصيص، وحقول البيانات الوصفية، وإنشاء خرائط المواقع، وأدوات قسائم الخصم المدمجة وبرامج الولاء تساعد في زيادة حركة المرور وتكرار عمليات الشراء.
القوالب والوحدات
سوق يضم آلاف القوالب والوحدات النمطية يتيح لك توسيع التصميم والوظائف دون الحاجة إلى لمس التعليمات البرمجية، من الدردشة المباشرة إلى نقاط الولاء.
لماذا تشغّل PrestaShop على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."
تصفّح تطبيقات إضافية جاهزة للإطلاق
AureusERP
منصة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مفتوحة المصدر تغطي المالية، والموارد البشرية، والمخزون، والمبيعات، وإدارة علاقات العملاء (CRM)