Jenkins هو خادم الأتمتة مفتوح المصدر الرائد عالميًا، الذي تثق به ملايين فرق التطوير لتشغيل مسارات التكامل المستمر والتسليم المستمر. مع أكثر من 1800 إضافة، يتكامل Jenkins مع كل أداة تقريبًا في تطوير البرمجيات الحديثة — من Git وGitHub إلى Docker وKubernetes وAWS وما بعدها.

استضافة Jenkins ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك موارد بناء مخصصة بدون تسعير بالدقيقة، ولا حدود لوقت التنفيذ، وتحكمًا كاملاً في بيئة البناء الخاصة بك. قم بتثبيت أي SDK أو مترجم أو تبعية تتطلبها مشاريعك دون مواجهة قيود المنصة.