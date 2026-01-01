نشر Jenkins بنقرة واحدة.
خادم أتمتة مفتوح المصدر لبناء مسارات CI/CD مع أكثر من 1,800 تكامل إضافي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Jenkins
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Jenkins
Jenkins هو خادم الأتمتة مفتوح المصدر الرائد عالميًا، الذي تثق به ملايين فرق التطوير لتشغيل مسارات التكامل المستمر والتسليم المستمر. مع أكثر من 1800 إضافة، يتكامل Jenkins مع كل أداة تقريبًا في تطوير البرمجيات الحديثة — من Git وGitHub إلى Docker وKubernetes وAWS وما بعدها.
استضافة Jenkins ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك موارد بناء مخصصة بدون تسعير بالدقيقة، ولا حدود لوقت التنفيذ، وتحكمًا كاملاً في بيئة البناء الخاصة بك. قم بتثبيت أي SDK أو مترجم أو تبعية تتطلبها مشاريعك دون مواجهة قيود المنصة.
الميزات الرئيسية لـ Jenkins
خط الأنابيب ككود
حدد مسارات عمل CI/CD في ملف Jenkinsfile يتم التحكم بإصداره، مما يجعل أتمتتك قابلة للاستنساخ والمراجعة إلى جانب رمز تطبيقك.
1,800+ الإضافات
ادمِج Jenkins مع GitHub و GitLab و Docker و Kubernetes و AWS و Slack، وأي أداة تقريبًا يعتمد عليها سير عمل التطوير الخاص بك.
عمليات البناء الموزعة
وزع عمليات البناء عبر وكلاء متعددين للتنفيذ المتوازي، مما يقلل بشكل كبير من وقت الملاحظات على مجموعات الاختبار الكبيرة.
التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار
إدارة وصول الفريق باستخدام أذونات دقيقة، مع دعم موفري مصادقة LDAP و Active Directory و OAuth و SAML.
عمليات بناء مجدولة ومشغلة
تشغيل البنيات على جداول كرون، أو خطافات ويب Git، أو اكتمال المهام الأولية، أو بوابات الموافقة اليدوية لمطابقة أي سير عمل للإصدار.
لماذا تشغّل Jenkins على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."