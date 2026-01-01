يُعد OwnTracks Recorder الواجهة الخلفية الرسمية لتطبيقات OwnTracks على نظامي iOS و Android، مما يوفر لك بديلاً مستضافًا ذاتيًا بالكامل لخدمات مشاركة الموقع التجارية. يشترك المسجل في وسيط MQTT الخاص بك، ويستقبل منشورات الموقع من هواتفك، ويخزن كل نقطة كملفات عادية على القرص دون الحاجة إلى قاعدة بيانات خارجية.

يعرض خادم HTTP مدمج واجهة برمجة تطبيقات REST، وتدفق WebSocket مباشر، وعروضًا جاهزة للمواقع الأخيرة، والمسارات اليومية، وخرائط GeoJSON. يجمع هذا القالب المسجل مع وسيط Eclipse Mosquitto الذي تم تمكين المصادقة بكلمة مرور فيه بشكل جاهز، حتى تتمكن من توجيه تطبيقات OwnTracks الخاصة بك إلى خادمك الافتراضي الخاص (VPS) والبدء في جمع سجل المواقع دون إرسال بيانات حركتك إلى طرف ثالث على الإطلاق.