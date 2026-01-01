انشر OwnTracks Recorder بتثبيت بنقرة واحدة.
الواجهة الخلفية المستضافة ذاتيًا التي تخزن وتعرض مرئيًا بيانات الموقع المنشورة بواسطة تطبيقات هاتف OwnTracks عبر MQTT.
اختر باقة VPS المناسبة لـ OwnTracks Recorder
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام OwnTracks Recorder
يُعد OwnTracks Recorder الواجهة الخلفية الرسمية لتطبيقات OwnTracks على نظامي iOS و Android، مما يوفر لك بديلاً مستضافًا ذاتيًا بالكامل لخدمات مشاركة الموقع التجارية. يشترك المسجل في وسيط MQTT الخاص بك، ويستقبل منشورات الموقع من هواتفك، ويخزن كل نقطة كملفات عادية على القرص دون الحاجة إلى قاعدة بيانات خارجية.
يعرض خادم HTTP مدمج واجهة برمجة تطبيقات REST، وتدفق WebSocket مباشر، وعروضًا جاهزة للمواقع الأخيرة، والمسارات اليومية، وخرائط GeoJSON. يجمع هذا القالب المسجل مع وسيط Eclipse Mosquitto الذي تم تمكين المصادقة بكلمة مرور فيه بشكل جاهز، حتى تتمكن من توجيه تطبيقات OwnTracks الخاصة بك إلى خادمك الافتراضي الخاص (VPS) والبدء في جمع سجل المواقع دون إرسال بيانات حركتك إلى طرف ثالث على الإطلاق.
الميزات الرئيسية لـ OwnTracks Recorder
الواجهة الخلفية للموقع الخاص
يخزن كل منشور موقع من تطبيقات OwnTracks الخاصة بك على الخادم الخاص بك دون تدخل أي سحابة طرف ثالث.
وسيط MQTT مدمج
Eclipse Mosquitto المضمن مع مصادقة كلمة المرور جاهز لتتصل الهواتف من أي مكان على الإنترنت.
خريطة حية ومسارات
تعرض واجهة المستخدم للويب آخر المواقع، والمسارات اليومية، وخريطة حية تتحدث عبر WebSocket عند وصول مواقع جديدة.
واجهة برمجة تطبيقات REST و WebSocket
استعلم عن المواقع المخزنة بصيغة JSON أو GeoJSON أو CSV عبر واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة، أو بث التحديثات عبر WebSocket.
تخزين الملفات العادية
لا توجد قاعدة بيانات SQL للتشغيل — تُكتب النقاط كملفات مسطحة يسهل نسخها احتياطيًا وفحصها وأرشفتها.
خطافات Lua و ocat
توسيع الاستيعاب باستخدام خطافات Lua وسجل الاستعلام من سطر الأوامر باستخدام أداة ocat المرفقة.
لماذا تشغّل OwnTracks Recorder على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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