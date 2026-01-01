انشر CVAT بنقرة واحدة.
أداة ويب مفتوحة المصدر لإضافة تعليقات توضيحية للصور ومقاطع الفيديو على نطاق واسع لفرق رؤية الكمبيوتر.
اختر باقة VPS المناسبة لـ CVAT
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام CVAT
CVAT (أداة التعليق التوضيحي للرؤية الحاسوبية) هي منصة تعليقات توضيحية قائمة على المتصفح، مصممة خصيصًا لوضع العلامات على الصور ومقاطع الفيديو والسحب النقطية ثلاثية الأبعاد المستخدمة لتدريب نماذج الرؤية الحاسوبية. على عكس تطبيقات وضع العلامات للأغراض العامة، تم ضبط كل ميزة لتناسب سير عمل مهندسي تعلم الآلة: استيفاء الإطارات الرئيسية للفيديو، والتجزئة شبه التلقائية، والوسم المسبق بمساعدة النموذج، وخطوط أنابيب المراجعة/ضمان الجودة لفرق التعليق التوضيحي الموزعة.
تُبقي استضافة CVAT ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) مجموعات بيانات التدريب والصور الأولية وبيانات تعريف المشروع داخل البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من تحميل البيانات الحساسة إلى خدمة برمجية كخدمة (SaaS) تابعة لجهة خارجية. تم تطويرها في الأصل بواسطة Intel ويتم صيانتها الآن بواسطة CVAT.ai، وهي تدعم خطوط أنابيب وضع العلامات في آلاف فرق الرؤية الحاسوبية حول العالم.
الميزات الرئيسية لـ CVAT
تصنيف الصور والفيديو
مربعات الإحاطة، المضلعات، الخطوط المتعددة، النقاط الرئيسية، المكعبات، والأقنعة الدلالية عبر كل من الصور الثابتة وتسلسلات الفيديو مع استيفاء الإطارات الرئيسية.
التعليق التوضيحي بمساعدة الذكاء الاصطناعي
تقلل التجزئة التفاعلية، والتوسيم المسبق بمساعدة النموذج، ودعم التتبع من عدد النقرات اليدوية عن طريق تشغيل نماذج الكشف ونماذج على غرار SAM بشكل مباشر.
سير عمل الفريق
تسلسل هرمي للمشاريع والمهام والوظائف مع أدوار للمُعلِّم والمُراجع والمدير بالإضافة إلى تقارير مراقبة الجودة لفرق التسمية الموزعة.
صيغ مجموعات البيانات المفتوحة
استيراد وتصدير COCO و Pascal VOC و YOLO و Cityscapes و ImageNet و KITTI و Open Images وعشرات من تنسيقات مجموعات البيانات الأخرى جاهزًا للاستخدام.
الجودة والتوافق
تقارير الجودة المضمنة، ومقارنة البيانات المرجعية، ومهام الإجماع تكتشف انحراف التعليقات التوضيحية قبل أن تصل التسميات السيئة إلى تدريب النموذج.
REST API و SDK
تتيح لك واجهة برمجة تطبيقات REST الكاملة وواجهة برمجة تطبيقات Python الرسمية بالإضافة إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) دمج CVAT في مسارات عمل MLOps الحالية وأتمتة عمليات مجموعات البيانات.
لماذا تشغّل CVAT على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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