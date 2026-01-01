CVAT (أداة التعليق التوضيحي للرؤية الحاسوبية) هي منصة تعليقات توضيحية قائمة على المتصفح، مصممة خصيصًا لوضع العلامات على الصور ومقاطع الفيديو والسحب النقطية ثلاثية الأبعاد المستخدمة لتدريب نماذج الرؤية الحاسوبية. على عكس تطبيقات وضع العلامات للأغراض العامة، تم ضبط كل ميزة لتناسب سير عمل مهندسي تعلم الآلة: استيفاء الإطارات الرئيسية للفيديو، والتجزئة شبه التلقائية، والوسم المسبق بمساعدة النموذج، وخطوط أنابيب المراجعة/ضمان الجودة لفرق التعليق التوضيحي الموزعة.

تُبقي استضافة CVAT ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) مجموعات بيانات التدريب والصور الأولية وبيانات تعريف المشروع داخل البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من تحميل البيانات الحساسة إلى خدمة برمجية كخدمة (SaaS) تابعة لجهة خارجية. تم تطويرها في الأصل بواسطة Intel ويتم صيانتها الآن بواسطة CVAT.ai، وهي تدعم خطوط أنابيب وضع العلامات في آلاف فرق الرؤية الحاسوبية حول العالم.