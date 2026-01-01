خصم يصل إلى 69% على Browserless

انشر Browserless بتثبيت بنقرة واحدة.

متصفح Chrome بدون واجهة رسومية كخدمة بواجهة REST API و WebSocket لاستخلاص بيانات الويب وإنشاء ملفات PDF والاختبار الآلي.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD 62.99 /الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Browserless بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ Browserless

خصم 63%
KVM 1
MAD 170.99
MAD 62.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 1,511.76 (السعر العادي MAD 4,103.76). يتم التجديد بسعر MAD 103.99/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD 217.99
MAD 82.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 1,991.76 (السعر العادي MAD 5,231.76). يتم التجديد بسعر MAD 124.99/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD 362.99
MAD 113.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 2,735.76 (السعر العادي MAD 8,711.76). يتم التجديد بسعر MAD 248.99/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD 641.99
MAD 227.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 5,471.76 (السعر العادي MAD 15,407.76). يتم التجديد بسعر MAD 455.99/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD 170.99
MAD 62.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 1,511.76 (السعر العادي MAD 4,103.76). يتم التجديد بسعر MAD 103.99/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD 217.99
MAD 82.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 1,991.76 (السعر العادي MAD 5,231.76). يتم التجديد بسعر MAD 124.99/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD 362.99
MAD 113.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 2,735.76 (السعر العادي MAD 8,711.76). يتم التجديد بسعر MAD 248.99/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD 641.99
MAD 227.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 5,471.76 (السعر العادي MAD 15,407.76). يتم التجديد بسعر MAD 455.99/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Browserless

تحول Browserless متصفح Chrome بدون واجهة مستخدم رسومية إلى خدمة يمكن الوصول إليها عبر الشبكة، مما يزيل تعقيد إدارة عمليات المتصفح، وتسرب الذاكرة، وتعارضات التبعيات داخل تطبيقاتك الخاصة. يتصل المطورون عبر واجهة REST API أو WebSocket باستخدام Puppeteer أو Playwright أو Selenium — تتولى Browserless تلقائيًا دورة حياة الجلسة، وتنظيف الموارد، والتنفيذ المتزامن.

يمنحك الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) تحكمًا كاملاً في تكوين المتصفح، ووكلاء المستخدم، وإعدادات الوكيل مع التخلص من رسوم كل طلب التي تفرضها خدمات أتمتة المتصفح السحابية. تبقى منطق استخراج البيانات الحساس والبيانات المستخرجة ضمن بنيتك التحتية الخاصة، ويمكنك ضبط حدود التزامن لتتناسب مع الموارد المتاحة.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Browserless

واجهة برمجة تطبيقات REST و WebSocket

تحكم في Chrome برمجيًا عبر HTTP أو WebSocket، متوافق مع Puppeteer و Playwright و Selenium دون تغيير التعليمات البرمجية الموجودة لديك.

إنشاء PDF ولقطات الشاشة

اعرض أي عنوان URL أو HTML إلى ملف PDF أو لقطة شاشة مثالية بالبكسل مع خيارات مرنة لمنفذ العرض وحجم الورق واستهداف العناصر.

إدارة الجلسات المتزامنة

يقوم Browserless بوضع جلسات متصفح متعددة ومتوازية في قائمة الانتظار وإدارتها، مع تنظيف الموارد تلقائيًا لضمان عدم نفاد الذاكرة من مضيفك أبدًا.

المصادقة القائمة على الرمز

رمز API تم إنشاؤه مسبقًا يقيد الوصول إلى خدمة المتصفح الخاصة بك، مما يمنع الاستخدام غير المصرح به لموارد الحوسبة الخاصة بك.

كشط البيانات المعروضة بواسطة جافاسكريبت

ينفذ جافاسكريبت كاملة من جانب العميل على الصفحات المستهدفة، مما يجعل من الممكن استخراج البيانات من تطبيقات الصفحة الواحدة (SPAs) والمحتوى المحمّل ديناميكيًا الذي لا تستطيع أدوات الكشط الثابتة الوصول إليه.

لماذا تشغّل Browserless على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك

Gad Iradufasha
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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

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