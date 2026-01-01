تحول Browserless متصفح Chrome بدون واجهة مستخدم رسومية إلى خدمة يمكن الوصول إليها عبر الشبكة، مما يزيل تعقيد إدارة عمليات المتصفح، وتسرب الذاكرة، وتعارضات التبعيات داخل تطبيقاتك الخاصة. يتصل المطورون عبر واجهة REST API أو WebSocket باستخدام Puppeteer أو Playwright أو Selenium — تتولى Browserless تلقائيًا دورة حياة الجلسة، وتنظيف الموارد، والتنفيذ المتزامن.

يمنحك الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) تحكمًا كاملاً في تكوين المتصفح، ووكلاء المستخدم، وإعدادات الوكيل مع التخلص من رسوم كل طلب التي تفرضها خدمات أتمتة المتصفح السحابية. تبقى منطق استخراج البيانات الحساس والبيانات المستخرجة ضمن بنيتك التحتية الخاصة، ويمكنك ضبط حدود التزامن لتتناسب مع الموارد المتاحة.