انشر Browserless بتثبيت بنقرة واحدة.
متصفح Chrome بدون واجهة رسومية كخدمة بواجهة REST API و WebSocket لاستخلاص بيانات الويب وإنشاء ملفات PDF والاختبار الآلي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Browserless
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Browserless
تحول Browserless متصفح Chrome بدون واجهة مستخدم رسومية إلى خدمة يمكن الوصول إليها عبر الشبكة، مما يزيل تعقيد إدارة عمليات المتصفح، وتسرب الذاكرة، وتعارضات التبعيات داخل تطبيقاتك الخاصة. يتصل المطورون عبر واجهة REST API أو WebSocket باستخدام Puppeteer أو Playwright أو Selenium — تتولى Browserless تلقائيًا دورة حياة الجلسة، وتنظيف الموارد، والتنفيذ المتزامن.
يمنحك الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) تحكمًا كاملاً في تكوين المتصفح، ووكلاء المستخدم، وإعدادات الوكيل مع التخلص من رسوم كل طلب التي تفرضها خدمات أتمتة المتصفح السحابية. تبقى منطق استخراج البيانات الحساس والبيانات المستخرجة ضمن بنيتك التحتية الخاصة، ويمكنك ضبط حدود التزامن لتتناسب مع الموارد المتاحة.
الميزات الرئيسية لـ Browserless
واجهة برمجة تطبيقات REST و WebSocket
تحكم في Chrome برمجيًا عبر HTTP أو WebSocket، متوافق مع Puppeteer و Playwright و Selenium دون تغيير التعليمات البرمجية الموجودة لديك.
إنشاء PDF ولقطات الشاشة
اعرض أي عنوان URL أو HTML إلى ملف PDF أو لقطة شاشة مثالية بالبكسل مع خيارات مرنة لمنفذ العرض وحجم الورق واستهداف العناصر.
إدارة الجلسات المتزامنة
يقوم Browserless بوضع جلسات متصفح متعددة ومتوازية في قائمة الانتظار وإدارتها، مع تنظيف الموارد تلقائيًا لضمان عدم نفاد الذاكرة من مضيفك أبدًا.
المصادقة القائمة على الرمز
رمز API تم إنشاؤه مسبقًا يقيد الوصول إلى خدمة المتصفح الخاصة بك، مما يمنع الاستخدام غير المصرح به لموارد الحوسبة الخاصة بك.
كشط البيانات المعروضة بواسطة جافاسكريبت
ينفذ جافاسكريبت كاملة من جانب العميل على الصفحات المستهدفة، مما يجعل من الممكن استخراج البيانات من تطبيقات الصفحة الواحدة (SPAs) والمحتوى المحمّل ديناميكيًا الذي لا تستطيع أدوات الكشط الثابتة الوصول إليه.
لماذا تشغّل Browserless على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."