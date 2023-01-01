Gestor de códigos de autenticación doble factor autoalojado para web y móvilSeleccionar
Proxy de enrutamiento de API de IA con optimización de tokens para más de 40 proveedores de LLMSeleccionar
Ackee es una herramienta de estadísticas autoalojada en Node.js para medir el tráfico de tu sitio con foco en la privacidadSeleccionar
Automatización de flujos de trabajo sin código, de código abierto y con más de 200 integraciones con appsSeleccionar
App de finanzas personales enfocada en la privacidad, con presupuesto por "sobres"Seleccionar
Interfaz completa de gestión de bases de datos, compatible con más de 11 sistemasSeleccionar
Tracker de viajes y planificador de itinerarios autoalojado con mapas interactivosSeleccionar
Espacio de trabajo todo en uno que combina documentos, pizarras y bases de datos con IASeleccionar
Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memorySeleccionar
Plataforma de LLMOps de código abierto para prompts, evaluación y observabilidad de LLMSeleccionar
Memoria persistente para agentes de codificación de IA con búsqueda híbrida de vectores BM25 y de grafosSeleccionar
Reproducí bibliotecas de música personales a través de un servidor API compatible con SubsonicSeleccionar
Bitácora de vuelo personal con mapa interactivo, estadísticas y soporte multiusuarioSeleccionar
Agente de marketing de contenidos con IA de código abierto para publicación multiplataforma y monetizaciónSeleccionar
Free open-source accounting software for small businesses and freelancersSeleccionar
Plataforma de código abierto para gestionar y consolidar alertas de monitoreoSeleccionar
Biblioteca de conocimiento autoalojada con Markdown extendido y permisos por documentoSeleccionar
Servidor autoalojado de lista de archivos y WebDAV con soporte para más de 30 backends de almacenamientoSeleccionar
Interfaz web para descargar videos de YouTube y otros sitiosSeleccionar
Ampache es una app web para streaming de audio y video y un gestor de mediosSeleccionar
Wiki liviana autoalojada con páginas respaldadas por Git y edición en Markdown.Seleccionar
AnonUpload es una app segura para compartir archivos de forma anónima, sin necesidad de base de datosSeleccionar
Aplicación de IA todo en uno para RAG, agentes y chatbots con cualquier proveedor de LLMSeleccionar
Plataforma de preguntas y respuestas de código abierto para compartir el conocimiento del equipo y construir una comunidadSeleccionar
Plataforma open-source de métricas DORA y analíticas para equipos de ingenieríaSeleccionar
Puerta de enlace de escritorio remoto basada en web sin cliente para RDP, VNC, SSH y TelnetSeleccionar
Plataforma de búsqueda de código abierto empresarial basada en Apache LuceneSeleccionar
Apache Superset es una plataforma moderna de exploración y visualización de datos para BISeleccionar
AppFlowy es un espacio de trabajo de código abierto con IA y una alternativa a NotionSeleccionar
API REST liviana para enviar notificaciones push a más de 120 serviciosSeleccionar
Plataforma de código abierto y low-code para crear herramientas y apps internasSeleccionar
Análisis de SDK que prioriza la privacidad para aplicaciones móviles, de escritorio y webSeleccionar
Base de datos multimodelo nativa para grafos, documentos y datos clave-valorSeleccionar
Base de datos multimodelo para datos de grafos, documentos, clave-valor y series de tiempoSeleccionar
Solución de archivado de internet autoalojada para preservar páginas web y mediosSeleccionar
Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasetsSeleccionar
Sistema de comentarios liviano y autoalojado con backend en Go y widget de JS incrustableSeleccionar
AstrBot es un framework de chatbot con IA de código abierto y multiplataformaSeleccionar
Servidor autoalojado de audiolibros y podcasts, con soporte multiusuarioSeleccionar
Proveedor de identidad open source pensado para máxima flexibilidad y versatilidadSeleccionar
Servidor de autenticación de código abierto autoalojado con inicio de sesión social, MFA y RBACSeleccionar
Plataforma de Base de Datos como Servicio de código abierto y autoalojada para la automatización de PostgreSQLSeleccionar
Herramienta moderna de automatización de descargas para torrents y Usenet, con monitoreo de IRC en tiempo realSeleccionar
Alternativa de código abierto a Zapier para conectar aplicaciones y automatizar flujos de trabajoSeleccionar
Aplicación de seguimiento para bebés que ayuda a los padres a controlar las actividades diarias y la saludSeleccionar
Interfaz web para backups de restic con programación, cifrado y restauración a nivel de archivoSeleccionar
Servidor CalDAV y CardDAV autohospedado para calendarios y contactosSeleccionar
Gestor autoalojado de recetas de tragos y stock para tu bar en casaSeleccionar
Base de datos de código abierto sin código y alternativa a Airtable para equiposSeleccionar
Herramienta para gestionar y descargar subtítulos automáticamente para Sonarr y RadarrSeleccionar
Rastreador de hábitos minimalista autoalojado, enfocado en registros diarios y rachasSeleccionar
Kit de herramientas de PDF, centrado en la privacidad y basado en el navegador, para unir, dividir, convertir y editar PDFsSeleccionar
Plataforma liviana de monitoreo de servidores con estadísticas de Docker y alertasSeleccionar
Agente liviano para el sistema de monitoreo de servidores BeszelSeleccionar
Almacenamiento en la nube liviano y autoalojado con sincronización de archivos y soporte para CalDAV/CardDAVSeleccionar
Plataforma de contabilidad financiera autoalojada con reportes inteligentes y soporte multimonedaSeleccionar
Servidor de streaming de música autoalojado con reproductor web y aplicaciones móvilesSeleccionar
Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suiteSeleccionar
Plataforma de notas y microblogging con IA, compatible con Markdown y gestión de tareasSeleccionar
Servidor de Datos Personales para la red social descentralizada BlueskySeleccionar
Asistente de codificación con IA autohospedado para la generación de aplicaciones full-stack en el navegadorSeleccionar
Gestor de colecciones de ebooks y audiolibros, renacimiento comunitario de ReadarrSeleccionar
Wiki autoalojada estructurada para equipos con libros, capítulos, páginas y búsquedaSeleccionar
Convertí cualquier canal público de Telegram en un microblog optimizado para SEO con RSSSeleccionar
Servicio de navegador Headless Chrome para scraping web y automatizaciónSeleccionar
Aplicación de presupuesto y finanzas personales para el seguimiento de gastos y la planificación financieraSeleccionar
Plataforma low-code para crear apps de negocio y flujos de trabajo en minutosSeleccionar
Plataforma de seguimiento de errores autoalojada para la monitorización de aplicacionesSeleccionar
Framework de CI/CD autoalojado para builds y despliegues automatizadosSeleccionar
Plataforma de código abierto para la gestión de cambios de esquemas de bases de datos y DevOpsSeleccionar
Plataforma de código abierto y low-code para integración de API y automatización de flujos de trabajoSeleccionar
Gestor de fragmentos de código autohospedado con resaltado de sintaxis y búsquedaSeleccionar
Open-source scheduling platform for booking meetings and appointmentsSeleccionar
Calibre-Web es una app web para navegar, leer y gestionar tu biblioteca de ebooksSeleccionar
Alternativa a CAPTCHA de prueba de trabajo con privacidad primero y sin seguimiento.Seleccionar
Plataforma de código abierto para gestión de identidades y accesos con compatibilidad con SSO, OAuth 2.0, OIDC y SAMLSeleccionar
Plataforma open-source de hosting de podcasts, con analíticas y funciones socialesSeleccionar
Centrifugo es un servidor de mensajería escalable en tiempo real para construir aplicaciones en vivoSeleccionar
Herramienta de detección y monitoreo de cambios en sitios web con selección visual y notificacionesSeleccionar
Editor de diagramas de bases de datos de código abierto con exportación DDL por IA y visualización de esquemasSeleccionar
Interfaz web tipo ChatGPT centrada en la privacidad, con almacenamiento local de datos y gestión de conversacionesSeleccionar
Monitoreo full-stack de disponibilidad e infraestructura con páginas de estado públicasSeleccionar
Aplicación de código abierto para monitoreo de servidores y seguimiento de disponibilidadSeleccionar
Monitoreo de infraestructura y aplicaciones con autodescubrimiento y alertasSeleccionar
Bóveda de archivos autohospedada para subir y compartir archivos con links compartiblesSeleccionar
Plataforma de código abierto para la incorporación de empleados con bot de Slack y automatización de flujos de trabajoSeleccionar
Base de datos de embeddings open-source para apps de IA y búsqueda semánticaSeleccionar
Fork de WordPress sin el editor de bloques Gutenberg, enfocado en la estabilidadSeleccionar
Base de datos OLAP columnar para análisis en tiempo real con latencia de consulta de milisegundosSeleccionar
Herramienta de gestión de bases de datos basada en la web para la administración integral de datosSeleccionar
Daemon de Cloudflare Tunnel para acceso remoto seguro sin abrir puertosSeleccionar
Plataforma de almacenamiento en la nube autoalojada con gestión de archivos y funciones para compartirSeleccionar
Plataforma CMS headless liviana para la gestión de contenido y APISeleccionar
VS Code en el navegador para desarrollo remoto desde cualquier dispositivoSeleccionar
Plataforma de código abierto para el aprovisionamiento de entornos de desarrollo en la nube autohospedadosSeleccionar
Editor de markdown colaborativo en tiempo real para documentación y notasSeleccionar
Suite ofimática autoalojada y basada en navegador para la edición colaborativa de documentosSeleccionar
Lector de RSS autohospedado inspirado en Google Reader con atajos de teclado y aplicaciones móvilesSeleccionar
Conversor de archivos online autoalojado compatible con más de 1000 formatosSeleccionar
Plataforma de base de datos reactiva de código abierto para el desarrollo de aplicaciones modernasSeleccionar
Servidor PHP OPDS y HTML ligero que expone una biblioteca de ebooks de Calibre a lectores móviles y navegadoresSeleccionar
Dashboard autoalojado para gestionar servidores, disponibilidad e infraestructura de redSeleccionar
Análisis de productos que prioriza la privacidad para aplicaciones móviles, web y de escritorioSeleccionar
Rastreador web de código abierto para aplicaciones de IA con salida lista para LLMSeleccionar
Multi-server task scheduler and runner with web-based interfaceSeleccionar
Plataforma OSINT que reúne 27 fuentes globales de datos en tiempo real en un panel unificadoSeleccionar
Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNoteSeleccionar
Suite ofimática colaborativa cifrada de extremo a extremo con almacenamiento de conocimiento ceroSeleccionar
Herramienta web para operaciones de cifrado, codificación, compresión y análisis de datosSeleccionar
Planificador de flujos de trabajo basado en DAG con interfaz web para gestionar tareas cron y pipelines de tareasSeleccionar
Gestor de fotos autohospedado con reconocimiento facial y detección de objetosSeleccionar
Panel de control de servidor minimalista con estadísticas en tiempo real de CPU, RAM, almacenamiento y redSeleccionar
Un dashboard personal autoalojado con widgets, temas y verificación de estadoSeleccionar
Mensajero autoalojado y federado con cifrado de extremo a extremo e hilos por temaSeleccionar
Databasus es una herramienta de backup para PostgreSQL, MySQL y MongoDBSeleccionar
Interfaz de chat SQL impulsada por IA para explorar y visualizar cualquier base de datosSeleccionar
Tracker de historial de ubicación autoalojado con mapas de calor y estadísticas de viajeSeleccionar
DB Browser for SQLite es una herramienta visual para crear, diseñar y editar archivos de bases de datos SQLiteSeleccionar
Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin supportSeleccionar
La base de datos key-value de DenoLand para Deno DeploySeleccionar
Plataforma de código abierto para crear aplicaciones LLM con RAG, agentes y flujos de trabajoSeleccionar
CMS headless que encapsula bases de datos con una API dinámica y una app de administraciónSeleccionar
Plataforma de interacción con el cliente de código abierto para mensajería multicanal automatizadaSeleccionar
Notificador de actualizaciones de imágenes de Docker que avisa cuando hay nuevas versionesSeleccionar
Sistema experto de código abierto para entrevistas guiadas y ensamblaje automático de documentosSeleccionar
Registro privado de Docker para guardar y distribuir imágenes de contenedoresSeleccionar
Dockge es un administrador de stacks de Docker Compose autoalojado, elegante, fácil de usar y reactivoSeleccionar
Wiki colaborativa y plataforma de documentación con edición en tiempo realSeleccionar
Organizador de documentos autohospedado con OCR, extracción de PNL y búsqueda de texto completoSeleccionar
Plataforma de código abierto para la firma de documentos digitalesSeleccionar
Plataforma de firma de documentos de código abierto con capacidades de firma electrónicaSeleccionar
Plataforma open source no-code para crear agentes de voz con IA en minutosSeleccionar
Plataforma wiki liviana basada en archivos para documentación y bases de conocimientoSeleccionar
Plataforma ERP/CRM de código abierto para la gestión de operaciones empresarialesSeleccionar
Plataforma unificada para gestionar y monitorear portfolios de nombres de dominioSeleccionar
Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilitiesSeleccionar
Descargá música de Spotify desde YouTube con el arte del disco, letras y metadatosSeleccionar
UI web liviana para ver los registros de contenedores Docker en tiempo realSeleccionar
Almacenamiento de datos en memoria de alto rendimiento compatible con Redis para hardware modernoSeleccionar
Herramienta de diagramación gratuita y de código abierto para diagramas de flujo, UML y diagramas de redSeleccionar
Editor de diagramas de base de datos basado en navegador con exportación e importación de SQLSeleccionar
Versión gratis y autoalojada de Drizzle Studio, potenciada para gestionar bases de datosSeleccionar
CMS de código abierto para crear y gestionar sitios web dinámicosSeleccionar
Servicio gratis de DNS dinámico para asociar direcciones IP a dominiosSeleccionar
DumbDo es una lista de tareas autoalojada y muy simple que funciona excelenteSeleccionar
Solución de backup cifrado compatible con almacenamiento en la nube y servidores remotosSeleccionar
Sistema gratuito para agendar turnos para empresas y profesionalesSeleccionar
Broker MQTT liviano para IoT y aplicaciones de mensajeríaSeleccionar
Base de datos grafo-relacional de próxima generación basada en PostgreSQLSeleccionar
Motor distribuido de búsqueda y métricas basado en Apache LuceneSeleccionar
Cliente de Matrix seguro, con cifrado de extremo a extremo y mensajería multiplataformaSeleccionar
Proxy de API de correo electrónico autohospedado que conecta IMAP y SMTP a endpoints RESTSeleccionar
Personal media server with automatic streaming and device conversionSeleccionar
Herramienta de estadísticas y métricas para servidores multimedia Emby y JellyfinSeleccionar
App web minimalista para enviar notas privadas y seguras cifradasSeleccionar
Servidor IPTV autoalojado que crea canales en vivo a partir de tu biblioteca multimedia.Seleccionar
Plataforma para compartir archivos autohospedada con protección por contraseña y controles de caducidadSeleccionar
Sistema para controlar microcontroladores ESP8266/ESP32 con YAMLSeleccionar
CRM de código abierto gratuito para gestionar contactos, negocios y relaciones con los clientesSeleccionar
Editor de documentos colaborativo en tiempo real, con edición en vivo e historial de versionesSeleccionar
Plataforma de e-commerce moderna de código abierto basada en Node.js, React, GraphQL y PostgreSQLSeleccionar
API de WhatsApp de código abierto para chatbots, automatización e integraciones de mensajeríaSeleccionar
Gateway de API de WhatsApp de alto rendimiento en Go para automatizar mensajesSeleccionar
Pizarra virtual para dibujar a mano y hacer brainstorming colaborativoSeleccionar
App de seguimiento de gastos personales y familiaresSeleccionar
Gestor de gastos personales liviano y autoalojado con panel de control e importación de CSVSeleccionar
Convierte las recomendaciones de ListenBrainz en listas de reproducción en tu biblioteca de músicaSeleccionar
Gestor de finanzas personales liviano con PWA móvil y escaneo de recibosSeleccionar
Plataforma de código abierto para gestionar vulnerabilidades en equipos de seguridadSeleccionar
Gestor autohospedado de historias clínicas electrónicas personales y familiaresSeleccionar
Plataforma de código abierto para recopilar y gestionar feedback de usuariosSeleccionar
Administrador de archivos web para explorar, cargar y administrar archivos en tu servidorSeleccionar
Compartición de archivos P2P descentralizada utilizando tecnología IPFSSeleccionar
Procesador automático de archivos multimedia que reduce el tamaño hasta un 90%Seleccionar
Gestor de archivos multiusuario autoalojado con permisos basados en roles y sin base de datosSeleccionar
Administrador de archivos autoalojado para FTP, SFTP, S3, WebDAV y más de 20 backends de almacenamientoSeleccionar
Servidor VPN de WireGuard simple con interfaz web de gestiónSeleccionar
Gestor profesional de finanzas personales y presupuesto autoalojadoSeleccionar
Navegador Firefox autoalojado accesible desde una interfaz webSeleccionar
Servicio de feature flags y configuración remota de código abierto con testeo A/BSeleccionar
Página de inicio y dashboard de aplicaciones autoalojados para tu homelabSeleccionar
Servidor proxy para eludir la protección de Cloudflare en scraping webSeleccionar
Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communitiesSeleccionar
App para tomar notas en Markdown, sin base de datos, con wikilinks y búsqueda de texto completoSeleccionar
Plataforma de código abierto para la gestión de dispositivos y la seguridad de endpoints, impulsada por osquery.Seleccionar
Herramienta de automatización impulsada por YAML para descargar contenido multimedia de RSS, torrents y UsenetSeleccionar
Plataforma de gestión de feature flags autoalojada con integración de GitSeleccionar
Herramienta de código abierto y low-code para crear flujos de orquestación de LLM y agentes de IASeleccionar
Herramienta de gestión de proyectos de código abierto con tableros Kanban, tablas y vistas de calendarioSeleccionar
Servicio Git liviano autoalojado con interfaz web y funciones de colaboraciónSeleccionar
Plataforma de código abierto para la creación de formularios y la gestión de datos con API RESTSeleccionar
Plataforma de encuestas de código abierto para feedback en la aplicación, por enlace, en el sitio web y por correo electrónicoSeleccionar
Herramienta de diagramación isométrica en el navegador para visualizar infraestructuraSeleccionar
Mesa virtual autoalojada para campañas de rol online con mapas y dadosSeleccionar
Modelador CAD 3D paramétrico para ingeniería y diseño desde el navegadorSeleccionar
Sistema liviano y open source de mesa de ayuda y bandeja de entrada compartidaSeleccionar
Agregador de feeds RSS autoalojado para gestionar y leer tus feedsSeleccionar
Página de estado orientada a desarrolladores con monitoreo de tiempo de actividad multiprotocolo y alertasSeleccionar
Sistema de revisión de código web de nivel empresarial, construido sobre GitSeleccionar
Ghost es una potente plataforma para publicaciones profesionalesSeleccionar
Software de gestión de patrimonio de código abierto para el seguimiento de carteras de inversiónSeleccionar
Herramienta web de diseño gráfico y edición de imágenesSeleccionar
Gitea es una plataforma de hosting de Git liviana y de código abiertoSeleccionar
Conversor de repositorios Git a texto optimizado para LLM, para analizar código con IA.Seleccionar
GitLab es una plataforma DevOps completa para la gestión de repositorios Git y CI/CDSeleccionar
Panel autoalojado que reúne todos tus feeds en un solo lugarSeleccionar
Glances es una herramienta multiplataforma para monitorear sistemas con interfaz webSeleccionar
Plataforma de seguimiento de errores y monitoreo de rendimiento compatible con SentrySeleccionar
Software de código abierto de gestión de activos y mesa de ayuda para operaciones de ITSeleccionar
Análisis web que prioriza la privacidad, sin cookies ni seguimiento de datos personales.Seleccionar
Servidor de entrega continua con mapeo de flujo de valor y modelado de pipelinesSeleccionar
Gogs es un servicio Git autoalojado para una gestión de proyectos sin complicaciones.Seleccionar
Servidor autoalojado para compartir archivos, con enlaces que caducan y soporte S3.Seleccionar
Servidor de streaming de música Subsonic ligero y autoalojado, escrito en GoSeleccionar
API sin estado con tecnología Docker para una conversión y generación de PDF fluidaSeleccionar
Servidor de notificaciones push autoalojado con una simple API RESTSeleccionar
API REST de WhatsApp e interfaz web para la automatización de mensajería multidispositivoSeleccionar
Plataforma de observabilidad de código abierto para visualización y monitoreo de métricasSeleccionar
Plataforma de genealogía autoalojada para construir y compartir árboles genealógicosSeleccionar
CMS de archivos planos que no necesita base de datos, solo archivos y carpetasSeleccionar
Gestor de colecciones de libros autohospedado con lector integrado y sincronización de dispositivosSeleccionar
Gestor de marcadores autohospedado con extracción automática de metadatos y búsqueda de texto completoSeleccionar
Híbrido de hoja de cálculo y base de datos de código abierto para crear apps de datosSeleccionar
Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventorySeleccionar
Plataforma de código abierto para gestión de funcionalidades y pruebas A/BSeleccionar
Gestor de tareas gamificado que convierte la productividad en una aventura RPGSeleccionar
CMS moderno de código abierto con un marketplace de plugins y un editor basado en bloquesSeleccionar
End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environmentsSeleccionar
Motor GraphQL de código abierto con APIs instantáneas sobre cualquier base de datosSeleccionar
Servidor de control autoalojado compatible con Tailscale para redes en malla WireGuardSeleccionar
Monitoreo open-source de cron jobs y tareas en segundo plano, con alertas instantáneasSeleccionar
Editor colaborativo de Markdown en tiempo real para documentación de equiposSeleccionar
Panel de apps para organizar y acceder a tus servicios webSeleccionar
Agente de IA que mejora por su cuenta, con ciclo de aprendizaje integrado y mensajería multiplataformaSeleccionar
Agente de IA Hermes autoalojado e interfaz de usuario de chat web empaquetados en un único despliegue de Docker.Seleccionar
Centro de comando de interfaz de usuario web de código abierto para el agente de IA HermesSeleccionar
Constructor de formularios conversacionales de código abierto con lógica condicional y analíticasSeleccionar
Plataforma de código abierto autoalojada para la gestión de eventos y venta de entradasSeleccionar
Panel de control moderno autoalojado para organizar y monitorear todos tus servicios.Seleccionar
Plataforma de automatización del hogar de código abierto para controlar dispositivos inteligentesSeleccionar
Sistema de inventario y organización creado para usuarios domésticosSeleccionar
Bridge de HomeKit para dispositivos smart home que no son de Apple, mediante pluginsSeleccionar
Panel de aplicaciones personalizable e integrable con DockerSeleccionar
Panel estático autoalojado y sencillo para organizar todos tus servicios de servidorSeleccionar
Puerta de enlace de acceso a la infraestructura con enmascaramiento automático de datos y registros de auditoríaSeleccionar
Open-source API development and testing platform for developers and teamsSeleccionar
Sistema autoalojado de gestión de plantas para seguir rutinas de cuidado y organizar el jardínSeleccionar
Plataforma de automatización autoalojada para crear agentes de monitoreoSeleccionar
Generador de sitios estáticos ultrarrápido creado con GoSeleccionar
Plataforma de red social empresarial y de intranet de código abierto para equipos.Seleccionar
Servidor rápido de procesamiento de imágenes sobre la marcha para redimensionar, recortar y convertir formatoSeleccionar
Immich es una solución de gestión de fotos y videos autoalojada de alto rendimientoSeleccionar
Gestor de secretos de código abierto para sincronizar variables de entorno y claves API entre equipos e infraestructuraSeleccionar
Plataforma unificada de series temporales con consultas Flux e interfaz web integradaSeleccionar
Editor web de gráficos vectoriales para ilustraciones y diseño SVGSeleccionar
Plataforma de backend de código abierto con autenticación, base de datos y almacenamiento para agentes de IASeleccionar
Gestión de inventario de piezas y listas de materiales de código abierto para equipos de ingenieríaSeleccionar
Interfaz alternativa para YouTube que respeta la privacidad, sin anuncios ni seguimientoSeleccionar
Sistema de facturación autoalojado minimalista para freelancers y equipos pequeñosSeleccionar
Plataforma de facturación de código abierto para freelancers y pequeñas empresasSeleccionar
Plataforma de facturación de código abierto con presupuestos, gastos y portal de pagosSeleccionar
Alternativa liviana y autoalojada a Disqus para blogs y sitios web estáticosSeleccionar
Collection of handy online tools for developers and IT professionalsSeleccionar
Plataforma PSA de código abierto para MSPs con documentación de TI, gestión de tickets y facturaciónSeleccionar
Plataforma ITSM de código abierto y CMDB para la gestión de servicios de IT e infraestructuraSeleccionar
Proxy de trackers de torrents que traduce consultas para Sonarr, Radarr y otras herramientas de automatizaciónSeleccionar
Jaeger es un sistema de trazabilidad distribuida de código abierto para monitorear microserviciosSeleccionar
Servidor multimedia gratis y de código abierto para organizar y transmitir tu biblioteca multimediaSeleccionar
Herramienta de gestión de solicitudes de contenido para Jellyfin, Emby y Plex, con flujo de aprobaciónSeleccionar
Jenkins es un servidor de automatización de código abierto para pipelines de CI/CDSeleccionar
Plataforma de videoconferencia autohospedada con pantalla compartida y grabaciónSeleccionar
Plataforma de datos de clientes de código abierto y pipeline de streaming de eventos para ingenierosSeleccionar
Pipeline de búsqueda de empleo autohospedado que busca en portales y adapta CVsSeleccionar
CMS de código abierto para crear sitios web dinámicos y apps webSeleccionar
Servidor de sincronización autoalojado para la aplicación de toma de notas JoplinSeleccionar
App liviana de notas y checklists, con Markdown y tableros KanbanSeleccionar
Servidor de informes autohospedado para PDF, Excel y DOCX a partir de plantillas HTMLSeleccionar
Gateway de acceso privilegiado centralizado para sesiones SSH, RDP y de base de datosSeleccionar
Entorno web interactivo para código ejecutable, análisis de datos y visualizacionesSeleccionar
JupyterLab es un entorno de desarrollo interactivo en la web para notebooks y códigoSeleccionar
Enrutador de notificaciones auto alojado que conecta webhooks a plataformas de mensajeríaSeleccionar
Tablero Kanban y herramienta de gestión de proyectos de código abierto, una alternativa a TrelloSeleccionar
Kanboard is a free and open-source Kanban project management softwareSeleccionar
Gestión de proyectos de código abierto con tableros Kanban e integración de GitHubSeleccionar
Gestor de cómics autohospedado para descargas automáticas y organizaciónSeleccionar
Karakeep es un administrador de marcadores autoalojado con etiquetado y búsqueda con IASeleccionar
Biblioteca digital autoalojada para cómics, manga e ebooksSeleccionar
Plataforma de newsletters autoalojada con editor de arrastrar y soltar y envío SMTPSeleccionar
Página de estado de código abierto y plataforma de monitoreo de tiempo de actividad con gestión de incidentesSeleccionar
Plataforma de orquestación de flujos de trabajo de código abierto para pipelines de datos y automatizaciónSeleccionar
Gestión de identidades y accesos de código abierto con SSO, OAuth2 y SAMLSeleccionar
Asistente de IA open-source para chatear con tus documentos y la webSeleccionar
UI de visualización de código abierto para Elasticsearch con paneles y búsquedaSeleccionar
Plataforma de código abierto de facturación y pagos de suscripciones para SaaS y marketplacesSeleccionar
Tracker de tiempo autoalojado para freelancers, agencias y equiposSeleccionar
Lista de compras compartida, gestor de recetas y planificador de comidas autohospedadoSeleccionar
Gestor de colecciones autohospedado para catalogar libros, juegos, vinilos y másSeleccionar
Panel de monitoreo de servidores autoalojado liviano con métricas en tiempo realSeleccionar
Servidor multimedia autoalojado para cómics, manga, revistas y eBooks con soporte OPDS y de sincronizaciónSeleccionar
API gateway cloud-native pensado para entornos híbridos y multi-cloudSeleccionar
Chatbot de preguntas y respuestas de documentos de código abierto con soporte para múltiples LLM y OCRSeleccionar
API unificada de diagramas como código que renderiza más de 30 tipos de diagramas a través de HTTPSeleccionar
Acortador de URLs autoalojado moderno con dominios personalizados, estadísticas y API RESTSeleccionar
Plataforma de código abierto para etiquetado y anotación de datos para proyectos de aprendizaje automáticoSeleccionar
Plataforma de código abierto para la medición y facturación por consumoSeleccionar
Langflow es un creador visual de flujos de trabajo con IA para crear aplicaciones con LLMSeleccionar
Plataforma de ingeniería de LLM de código abierto para observabilidad y evaluaciónSeleccionar
Corrector gramatical, de estilo y ortográfico de código abierto para más de 25 idiomasSeleccionar
Automatización autoalojada para descargas de ebooks y audiolibros con seguimiento de autoresSeleccionar
Sistema de gestión de proyectos de código abierto diseñado para no especialistas en project managementSeleccionar
Agregador de enlaces federado y plataforma de discusión para foros autoalojadosSeleccionar
LibreChat es una interfaz de chat con IA con soporte RAG para uso de LLM de múltiples proveedoresSeleccionar
Mesa de ayuda de código abierto con gestión de tickets omnicanal, chat en vivo y gestión de SLASeleccionar
Gestión de fotos autoalojada con reconocimiento facial y búsqueda con IASeleccionar
Servidor de prueba de velocidad de internet HTML5 autohospedado con base de datos de resultados integradaSeleccionar
API de traducción automática gratuita y open source que funciona de forma totalmente autoalojadaSeleccionar
Gestor y organizador automatizado de colecciones de música para Usenet y torrentsSeleccionar
Plataforma de BI de código abierto construida alrededor de dbt para exploración de datos y paneles de controlSeleccionar
Plataforma profesional de encuestas online para crear y gestionar cuestionariosSeleccionar
Linkding es un administrador de marcadores minimalista, rápido y autoalojadoSeleccionar
Alternativa autohospedada a Linktree para páginas link-en-bio de marcaSeleccionar
Linkwarden es un gestor de marcadores autoalojado con archivado de páginas completasSeleccionar
Gestor autoalojado de newsletters y listas de mail de alto rendimientoSeleccionar
LiteLLM es una pasarela de IA para llamar a más de 100 LLMs usando el formato de OpenAISeleccionar
Notebooks Elixir de código abierto para ciencia de datos, aprendizaje automático y colaboración en tiempo realSeleccionar
Servidor de autenticación ligero que proporciona un backend LDAP simplificado para aplicaciones autoalojadasSeleccionar
Servidor de streaming de música autoalojado liviano con API de SubsonicSeleccionar
Moderno framework de chat de IA de código abierto que admite múltiples proveedores de LLMSeleccionar
Asistente de investigación profunda con IA autoalojado, potenciado por proveedores de LLM en la nubeSeleccionar
Servidor API autohospedado compatible con OpenAI para inferencia local de modelos de IASeleccionar
Herramienta de prueba de carga distribuida basada en Python con una interfaz web en tiempo realSeleccionar
Base de conocimiento autohospedada que prioriza la privacidad y esquematizador basado en bloquesSeleccionar
Logto es una plataforma integral de identidad y autenticación compatible con OAuth y OIDCSeleccionar
Sistema integral de mantenimiento de vehículos y gestión de combustibleSeleccionar
Plataforma de gestión de fotos autoalojada con organización de álbumes, navegación de datos EXIF y controles de uso compartido granularesSeleccionar
Mage AI es una herramienta de pipelines de datos para crear y gestionar flujos ETLSeleccionar
Archivo de correo electrónico autohospedado con sincronización IMAP, búsqueda de texto completo y exportaciónSeleccionar
Herramienta de prueba de correo electrónico SMTP de código abierto con una bandeja de entrada basada en navegador para desarrolladoresSeleccionar
Base de datos de scrobble de música autoalojada con gráficos de escucha personalesSeleccionar
Motor de búsqueda de código abierto con búsqueda de texto completo y vectorial a través del protocolo MySQLSeleccionar
Servidor de base de datos relacional de código abierto y reemplazo directo de MySQLSeleccionar
Notebook de Python reactivo de código abierto con soporte SQL y ejecución reproducibleSeleccionar
Proxy de artículos autoalojado para una lectura limpia y sin anuncios con caché inteligenteSeleccionar
Servidor de microblogging federado autoalojado basado en el estándar ActivityPubSeleccionar
Interfaz web tipo planilla de cálculo para explorar y editar bases de datos PostgreSQLSeleccionar
Plataforma líder de estadísticas web, de código abierto y con control total de los datos y la privacidadSeleccionar
Homeserver de Matrix de código abierto para comunicación descentralizada y cifradaSeleccionar
Plataforma, de código abierto, de colaboración en equipo con mensajería, uso compartido de archivos e integracionesSeleccionar
Automatización de marketing de código abierto para campañas de email, calificación de leads y recorridosSeleccionar
MaxKB es una plataforma de código abierto para crear agentes de base de conocimiento de IA de nivel empresarialSeleccionar
Sistema de gestión de documentos open-source con OCR, búsqueda de texto completo y flujos de trabajoSeleccionar
Aplicación de código abierto para finanzas personales y gestión patrimonialSeleccionar
Optimizador de imágenes basado en navegador con conversión de formato y eliminación de datos EXIFSeleccionar
Mealie es un gestor de recetas autoalojado con planificación de comidas y listas de comprasSeleccionar
Gestor automático de biblioteca de videos para series de TV con soporte para Plex y JellyfinSeleccionar
Motor de búsqueda rapidísimo para aplicaciones modernasSeleccionar
Base de datos de grafos en memoria para análisis en tiempo real sobre datos conectadosSeleccionar
Memos es una app de notas liviana y enfocada en la privacidad.Seleccionar
Plataforma de monitoreo y gestión remota autohospedada para computadoras de escritorio, servidores y dispositivos IoTSeleccionar
Plataforma de inteligencia empresarial de código abierto para visualización y análisis de datosSeleccionar
Terminal de trading MetaTrader 5 accesible desde el navegador para operar con forex y CFD 24/7Seleccionar
MeTube es un descargador de videos web para YouTube y otras plataformasSeleccionar
Pastebin, compartidor de archivos y acortador de URL ligero y autoalojado en RustSeleccionar
Base de datos vectorial open-source para apps de IA y búsqueda semánticaSeleccionar
MindsDB es una plataforma de IA para crear modelos de machine learning a partir de datos empresarialesSeleccionar
Generador de códigos QR autoalojado con estilos personalizados y exportación por lotesSeleccionar
Lector de feeds RSS minimalista y con un enfoque definido, con una interfaz web limpiaSeleccionar
Motor de predicción con IA basado en una simulación de inteligencia colectiva con múltiples agentesSeleccionar
Videoconferencia P2P autohospedada con salas ilimitadas y compartir pantallaSeleccionar
Interfaz de administración de MongoDB basada en web para navegar, editar y gestionar bases de datosSeleccionar
Base de datos NoSQL orientada a documentos con almacenamiento de documentos tipo JSONSeleccionar
Sistema de gestión de relaciones personales para documentar tu vidaSeleccionar
Mezclador de paisajes sonoros ambientales con herramientas de productividad para una concentración profunda y relajaciónSeleccionar
Sistema open source de gestión de capacitación elegido por más de 489 millones de usuarios en todo el mundoSeleccionar
Motor de búsqueda de IA de código abierto con respuestas generativas y citas de fuentesSeleccionar
Servidor de streaming de música autoalojado y liviano con aplicaciones nativas para iOS y Android.Seleccionar
Descargador y gestor de biblioteca de historietas automatizado y autoalojadoSeleccionar
Base de datos relacional de código abierto rápida y confiable para cargas de trabajo web y de aplicacionesSeleccionar
Plataforma de automatización de flujos de trabajo con interfaz visual basada en nodosSeleccionar
Plataforma de código abierto para integración de OAuth y API para más de 300 serviciosSeleccionar
Sistema de mensajería nativo de la nube con pub/sub, request-reply y JetStreamSeleccionar
Navidrome es un servidor de música autoalojado con streaming web y móvilSeleccionar
Navegador virtual autoalojado para navegación web colaborativa y streamingSeleccionar
La base de datos de grafos de código abierto líder en el mundo para datos conectadosSeleccionar
Cliente de VPN mesh seguro basado en WireGuard, con SSO y controles de acceso granularesSeleccionar
Modelado de infraestructura de red de código abierto para IPAM, DCIM y documentaciónSeleccionar
Agente de monitoreo de infraestructura en tiempo real con más de 800 integracionesSeleccionar
New API es un gateway de LLM y un sistema de gestión de recursos de IA para múltiples proveedoresSeleccionar
Nextcloud es una potente plataforma de productividad autoalojadaSeleccionar
Gestión de servidores basada en navegador para conexiones SSH, VNC y RDPSeleccionar
Gestor de repositorios de artefactos universal para Maven, npm, Docker y PyPISeleccionar
NocoBase es una plataforma extensible no-code/low-code para crear aplicacionesSeleccionar
Alternativa de código abierto a Airtable que convierte bases de datos en hojas de cálculo inteligentesSeleccionar
Herramienta visual de bajo código para interconectar dispositivos IoT, APIs y servicios en líneaSeleccionar
NodeBB es una plataforma de debates en tiempo real para crear foros para tu comunidadSeleccionar
Gestor de recetas autoalojado con importación de redes sociales y sincronización del hogarSeleccionar
Base de conocimiento de markdown autoalojada con vista de grafo e integración de IASeleccionar
Plataforma de email marketing y email transaccional autohospedadaSeleccionar
Infraestructura de notificaciones de código abierto para la entrega de correos electrónicos, SMS y notificaciones pushSeleccionar
Servidor de notificaciones push autoalojado para enviar alertas mediante solicitudes HTTP simplesSeleccionar
Eficiente descargador binario de Usenet en C++ con reparación PAR2 e interfaz webSeleccionar
Agregador de metabúsqueda de Usenet que unifica indexadores detrás de una API de NewznabSeleccionar
CMS de PHP basado en Laravel para crear sitios web y aplicaciones web flexiblesSeleccionar
Plataforma ERP y CRM de código abierto para la gestión empresarial y ecommerceSeleccionar
Espacio de trabajo de IA autoalojado con chat, agentes, investigación profunda y memoria persistenteSeleccionar
Interfaz de usuario web autohospedada para ejecutar de forma segura comandos de shell predefinidosSeleccionar
Ejecutá modelos de lenguaje grandes localmente con una API simple para aplicaciones de IASeleccionar
Sistema de solicitudes autohospedado para Plex, Emby y Jellyfin con cumplimiento automáticoSeleccionar
OmniTools es un toolkit web todo en uno con más de 80 utilidades para tareas del día a díaSeleccionar
OneDev es un servidor Git autoalojado con CI/CD y gestión de proyectos integradosSeleccionar
Compartir secretos autodestructivos a través de enlaces de visualización únicaSeleccionar
Suite ofimática en línea autohospedada con edición colaborativa compatible con MS OfficeSeleccionar
Plataforma de chat de IA y búsqueda empresarial de código abierto que funciona con cualquier LLMSeleccionar
Plataforma de gestión de revistas académicas de código abierto y publicación de acceso abiertoSeleccionar
App de notas con IA para escribir, investigar y organizar conocimiento en un mismo entornoSeleccionar
Interfaz de chat de IA autoalojada que admite múltiples proveedores de LLM con capacidades RAGSeleccionar
Gestor de secretos de código abierto para almacenar y acceder a credenciales sensiblesSeleccionar
Asistente personal de IA con soporte de mensajería multicanal (anteriormente Moltbot/Clawdbot)Seleccionar
Sincronización de archivos y colaboración de código abierto con gestión de identidades integradaSeleccionar
Historias clínicas electrónicas de código abierto y gestión de consultorios para clínicasSeleccionar
Pastebin autoalojado impulsado por Git, alternativa de código abierto a GitHub GistSeleccionar
Agente de IA autónomo de código abierto para tareas de ingeniería de softwareSeleccionar
Núcleo de IA personal autoalojado con memoria, agentes y más de 118 integraciones de aplicacionesSeleccionar
Plataforma de observabilidad nativa de la nube para registros, métricas, trazas y paneles de controlSeleccionar
Análisis de productos que prioriza la privacidad, con paneles en tiempo real y reproducción de sesionesSeleccionar
Gestión de proyectos de código abierto con diagramas de Gantt, tableros ágiles y seguimiento de tiempoSeleccionar
Motor de búsqueda y análisis de código abierto, fork comunitario de ElasticsearchSeleccionar
Alternativa gratuita y de código abierto a DocuSign para la firma de documentos legalmente vinculantesSeleccionar
Prueba de velocidad de red en HTML5 autoalojada sin Flash ni JavaSeleccionar
OpenViking es una base de datos de contexto de código abierto para agentes de IASeleccionar
Servidor VPN completo con administración web y gestión de clientesSeleccionar
Constructor de formularios de código abierto con lógica condicional, incrustaciones y gestión de respuestasSeleccionar
Plataforma de código abierto de RRHH para gestionar empleados, licencias y reclutamientoSeleccionar
Outline es una wiki y base de conocimientos moderna para equipos, con colaboración en tiempo realSeleccionar
Editor de LaTeX colaborativo de código abierto para escritura científica y académicaSeleccionar
Herramienta de gestión de solicitudes y descubrimiento de contenido para Plex con flujo de aprobaciónSeleccionar
Servidor autoalojado de transmisión en vivo y chat, con soporte para RTMP y FediverseSeleccionar
Plataforma autogestionada de sincronización, uso compartido de archivos y colaboración para equiposSeleccionar
Almacenamiento en la nube ligero, autoalojado y basado en Rust, con soporte para cliente NextcloudSeleccionar
PairDrop es una herramienta web para compartir archivos al instante entre dispositivosSeleccionar
Gestor de finanzas personales con contabilidad por partida doble y seguimiento de inversionesSeleccionar
Cliente de túnel WireGuard en espacio de usuario para acceso remoto seguro con PangolinSeleccionar
Paperclip es una plataforma de orquestación de IA y ML para equipos autónomosSeleccionar
Sistema de gestión documental que transforma documentos físicos en archivos digitales buscablesSeleccionar
Sistema open-source de gestión de documentos para escanear, hacer OCR y organizar PDFsSeleccionar
Plataforma minimalista de código abierto para la gestión y el archivo de documentosSeleccionar
Lago de datos de observabilidad de código abierto para logs, métricas y trazasSeleccionar
Gestor de contraseñas para equipos de código abierto con cifrado OpenPGP de extremo a extremo y uso compartidoSeleccionar
Compartir secretos autoalojado con links de un solo uso y que expiran para contraseñas y archivos