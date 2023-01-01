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Lanzá y gestioná tus aplicaciones fácilmente.

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Hermes Agent

Hermes Agent

Agente de IA que mejora por su cuenta, con ciclo de aprendizaje integrado y mensajería multiplataforma

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n8n

n8n

Plataforma de automatización de flujos de trabajo con interfaz visual basada en nodos

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OpenClaw

OpenClaw

Asistente personal de IA con soporte de mensajería multicanal (anteriormente Moltbot/Clawdbot)

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Paperclip

Paperclip

Paperclip es una plataforma de orquestación de IA y ML para equipos autónomos

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Explorá todas las aplicaciones

2FAuth

2FAuth

Gestor de códigos de autenticación doble factor autoalojado para web y móvil

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9router

9router

Proxy de enrutamiento de API de IA con optimización de tokens para más de 40 proveedores de LLM

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Ackee

Ackee

Ackee es una herramienta de estadísticas autoalojada en Node.js para medir el tráfico de tu sitio con foco en la privacidad

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Activepieces

Activepieces

Automatización de flujos de trabajo sin código, de código abierto y con más de 200 integraciones con apps

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Actual Budget

Actual Budget

App de finanzas personales enfocada en la privacidad, con presupuesto por "sobres"

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Adminer

Adminer

Interfaz completa de gestión de bases de datos, compatible con más de 11 sistemas

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AdventureLog

AdventureLog

Tracker de viajes y planificador de itinerarios autoalojado con mapas interactivos

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AFFiNE

AFFiNE

Espacio de trabajo todo en uno que combina documentos, pizarras y bases de datos con IA

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Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

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Agenta

Agenta

Plataforma de LLMOps de código abierto para prompts, evaluación y observabilidad de LLM

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agentmemory

agentmemory

Memoria persistente para agentes de codificación de IA con búsqueda híbrida de vectores BM25 y de grafos

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Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Reproducí bibliotecas de música personales a través de un servidor API compatible con Subsonic

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AirTrail

AirTrail

Bitácora de vuelo personal con mapa interactivo, estadísticas y soporte multiusuario

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AiToEarn

AiToEarn

Agente de marketing de contenidos con IA de código abierto para publicación multiplataforma y monetización

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Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

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Alerta

Alerta

Plataforma de código abierto para gestionar y consolidar alertas de monitoreo

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Alexandrie

Alexandrie

Biblioteca de conocimiento autoalojada con Markdown extendido y permisos por documento

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AList

AList

Servidor autoalojado de lista de archivos y WebDAV con soporte para más de 30 backends de almacenamiento

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AllTube

AllTube

Interfaz web para descargar videos de YouTube y otros sitios

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Ampache

Ampache

Ampache es una app web para streaming de audio y video y un gestor de medios

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An Otter Wiki

An Otter Wiki

Wiki liviana autoalojada con páginas respaldadas por Git y edición en Markdown.

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AnonUpload

AnonUpload

AnonUpload es una app segura para compartir archivos de forma anónima, sin necesidad de base de datos

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AnythingLLM

AnythingLLM

Aplicación de IA todo en uno para RAG, agentes y chatbots con cualquier proveedor de LLM

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Apache Answer

Apache Answer

Plataforma de preguntas y respuestas de código abierto para compartir el conocimiento del equipo y construir una comunidad

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Apache DevLake

Apache DevLake

Plataforma open-source de métricas DORA y analíticas para equipos de ingeniería

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Apache Guacamole

Apache Guacamole

Puerta de enlace de escritorio remoto basada en web sin cliente para RDP, VNC, SSH y Telnet

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Apache Solr

Apache Solr

Plataforma de búsqueda de código abierto empresarial basada en Apache Lucene

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Apache Superset

Apache Superset

Apache Superset es una plataforma moderna de exploración y visualización de datos para BI

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AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy es un espacio de trabajo de código abierto con IA y una alternativa a Notion

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Apprise API

Apprise API

API REST liviana para enviar notificaciones push a más de 120 servicios

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Appsmith

Appsmith

Plataforma de código abierto y low-code para crear herramientas y apps internas

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Aptabase

Aptabase

Análisis de SDK que prioriza la privacidad para aplicaciones móviles, de escritorio y web

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ArangoDB

ArangoDB

Base de datos multimodelo nativa para grafos, documentos y datos clave-valor

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ArcadeDB

ArcadeDB

Base de datos multimodelo para datos de grafos, documentos, clave-valor y series de tiempo

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ArchiveBox

ArchiveBox

Solución de archivado de internet autoalojada para preservar páginas web y medios

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Argilla

Argilla

Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasets

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Artalk

Artalk

Sistema de comentarios liviano y autoalojado con backend en Go y widget de JS incrustable

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AstrBot

AstrBot

AstrBot es un framework de chatbot con IA de código abierto y multiplataforma

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Audiobookshelf

Audiobookshelf

Servidor autoalojado de audiolibros y podcasts, con soporte multiusuario

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Authentik

Authentik

Proveedor de identidad open source pensado para máxima flexibilidad y versatilidad

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Authorizer

Authorizer

Servidor de autenticación de código abierto autoalojado con inicio de sesión social, MFA y RBAC

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Autobase

Autobase

Plataforma de Base de Datos como Servicio de código abierto y autoalojada para la automatización de PostgreSQL

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autobrr

autobrr

Herramienta moderna de automatización de descargas para torrents y Usenet, con monitoreo de IRC en tiempo real

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Automatisch

Automatisch

Alternativa de código abierto a Zapier para conectar aplicaciones y automatizar flujos de trabajo

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Baby Buddy

Baby Buddy

Aplicación de seguimiento para bebés que ayuda a los padres a controlar las actividades diarias y la salud

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Backrest

Backrest

Interfaz web para backups de restic con programación, cifrado y restauración a nivel de archivo

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Baikal

Baikal

Servidor CalDAV y CardDAV autohospedado para calendarios y contactos

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Bar Assistant

Bar Assistant

Gestor autoalojado de recetas de tragos y stock para tu bar en casa

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Baserow

Baserow

Base de datos de código abierto sin código y alternativa a Airtable para equipos

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Bazarr

Bazarr

Herramienta para gestionar y descargar subtítulos automáticamente para Sonarr y Radarr

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BeaverHabits

BeaverHabits

Rastreador de hábitos minimalista autoalojado, enfocado en registros diarios y rachas

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BentoPDF

BentoPDF

Kit de herramientas de PDF, centrado en la privacidad y basado en el navegador, para unir, dividir, convertir y editar PDFs

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Beszel

Beszel

Plataforma liviana de monitoreo de servidores con estadísticas de Docker y alertas

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Beszel Agent

Beszel Agent

Agente liviano para el sistema de monitoreo de servidores Beszel

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bewCloud

bewCloud

Almacenamiento en la nube liviano y autoalojado con sincronización de archivos y soporte para CalDAV/CardDAV

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Bigcapital

Bigcapital

Plataforma de contabilidad financiera autoalojada con reportes inteligentes y soporte multimoneda

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Black Candy

Black Candy

Servidor de streaming de música autoalojado con reproductor web y aplicaciones móviles

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Blender

Blender

Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suite

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Blinko

Blinko

Plataforma de notas y microblogging con IA, compatible con Markdown y gestión de tareas

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Bluesky PDS

Bluesky PDS

Servidor de Datos Personales para la red social descentralizada Bluesky

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bolt.diy

bolt.diy

Asistente de codificación con IA autohospedado para la generación de aplicaciones full-stack en el navegador

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Bookshelf

Bookshelf

Gestor de colecciones de ebooks y audiolibros, renacimiento comunitario de Readarr

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BookStack

BookStack

Wiki autoalojada estructurada para equipos con libros, capítulos, páginas y búsqueda

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BroadcastChannel

BroadcastChannel

Convertí cualquier canal público de Telegram en un microblog optimizado para SEO con RSS

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Browserless

Browserless

Servicio de navegador Headless Chrome para scraping web y automatización

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Budge

Budge

Aplicación de presupuesto y finanzas personales para el seguimiento de gastos y la planificación financiera

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Budibase

Budibase

Plataforma low-code para crear apps de negocio y flujos de trabajo en minutos

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BugSink

BugSink

Plataforma de seguimiento de errores autoalojada para la monitorización de aplicaciones

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Buildbot

Buildbot

Framework de CI/CD autoalojado para builds y despliegues automatizados

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Bytebase

Bytebase

Plataforma de código abierto para la gestión de cambios de esquemas de bases de datos y DevOps

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ByteChef

ByteChef

Plataforma de código abierto y low-code para integración de API y automatización de flujos de trabajo

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ByteStash

ByteStash

Gestor de fragmentos de código autohospedado con resaltado de sintaxis y búsqueda

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Cal.com

Cal.com

Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

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Calibre-Web

Calibre-Web

Calibre-Web es una app web para navegar, leer y gestionar tu biblioteca de ebooks

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Cap

Cap

Alternativa a CAPTCHA de prueba de trabajo con privacidad primero y sin seguimiento.

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Casdoor

Casdoor

Plataforma de código abierto para gestión de identidades y accesos con compatibilidad con SSO, OAuth 2.0, OIDC y SAML

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Castopod

Castopod

Plataforma open-source de hosting de podcasts, con analíticas y funciones sociales

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Centrifugo

Centrifugo

Centrifugo es un servidor de mensajería escalable en tiempo real para construir aplicaciones en vivo

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changedetection.io

changedetection.io

Herramienta de detección y monitoreo de cambios en sitios web con selección visual y notificaciones

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ChartDB

ChartDB

Editor de diagramas de bases de datos de código abierto con exportación DDL por IA y visualización de esquemas

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Chatpad AI

Chatpad AI

Interfaz web tipo ChatGPT centrada en la privacidad, con almacenamiento local de datos y gestión de conversaciones

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Checkcle

Checkcle

Monitoreo full-stack de disponibilidad e infraestructura con páginas de estado públicas

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Checkmate

Checkmate

Aplicación de código abierto para monitoreo de servidores y seguimiento de disponibilidad

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Checkmk

Checkmk

Monitoreo de infraestructura y aplicaciones con autodescubrimiento y alertas

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Chibisafe

Chibisafe

Bóveda de archivos autohospedada para subir y compartir archivos con links compartibles

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ChiefOnboarding

ChiefOnboarding

Plataforma de código abierto para la incorporación de empleados con bot de Slack y automatización de flujos de trabajo

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Chroma

Chroma

Base de datos de embeddings open-source para apps de IA y búsqueda semántica

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ClassicPress

ClassicPress

Fork de WordPress sin el editor de bloques Gutenberg, enfocado en la estabilidad

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ClickHouse

ClickHouse

Base de datos OLAP columnar para análisis en tiempo real con latencia de consulta de milisegundos

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CloudBeaver

CloudBeaver

Herramienta de gestión de bases de datos basada en la web para la administración integral de datos

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Cloudflared

Cloudflared

Daemon de Cloudflare Tunnel para acceso remoto seguro sin abrir puertos

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Cloudreve

Cloudreve

Plataforma de almacenamiento en la nube autoalojada con gestión de archivos y funciones para compartir

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Cockpit CMS

Cockpit CMS

Plataforma CMS headless liviana para la gestión de contenido y API

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Code-Server

Code-Server

VS Code en el navegador para desarrollo remoto desde cualquier dispositivo

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Coder

Coder

Plataforma de código abierto para el aprovisionamiento de entornos de desarrollo en la nube autohospedados

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CodiMD

CodiMD

Editor de markdown colaborativo en tiempo real para documentación y notas

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Collabora Online

Collabora Online

Suite ofimática autoalojada y basada en navegador para la edición colaborativa de documentos

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CommaFeed

CommaFeed

Lector de RSS autohospedado inspirado en Google Reader con atajos de teclado y aplicaciones móviles

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ConvertX

ConvertX

Conversor de archivos online autoalojado compatible con más de 1000 formatos

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Convex

Convex

Plataforma de base de datos reactiva de código abierto para el desarrollo de aplicaciones modernas

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COPS

COPS

Servidor PHP OPDS y HTML ligero que expone una biblioteca de ebooks de Calibre a lectores móviles y navegadores

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CoreControl

CoreControl

Dashboard autoalojado para gestionar servidores, disponibilidad e infraestructura de red

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Countly

Countly

Análisis de productos que prioriza la privacidad para aplicaciones móviles, web y de escritorio

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Crawl4AI

Crawl4AI

Rastreador web de código abierto para aplicaciones de IA con salida lista para LLM

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Cronicle

Cronicle

Multi-server task scheduler and runner with web-based interface

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Crucix

Crucix

Plataforma OSINT que reúne 27 fuentes globales de datos en tiempo real en un panel unificado

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Cryptgeon

Cryptgeon

Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNote

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CryptPad

CryptPad

Suite ofimática colaborativa cifrada de extremo a extremo con almacenamiento de conocimiento cero

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CyberChef

CyberChef

Herramienta web para operaciones de cifrado, codificación, compresión y análisis de datos

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Dagu

Dagu

Planificador de flujos de trabajo basado en DAG con interfaz web para gestionar tareas cron y pipelines de tareas

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Damselfly

Damselfly

Gestor de fotos autohospedado con reconocimiento facial y detección de objetos

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dashdot

dashdot

Panel de control de servidor minimalista con estadísticas en tiempo real de CPU, RAM, almacenamiento y red

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Dashy

Dashy

Un dashboard personal autoalojado con widgets, temas y verificación de estado

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Databag

Databag

Mensajero autoalojado y federado con cifrado de extremo a extremo e hilos por tema

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Databasus

Databasus

Databasus es una herramienta de backup para PostgreSQL, MySQL y MongoDB

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Dataline

Dataline

Interfaz de chat SQL impulsada por IA para explorar y visualizar cualquier base de datos

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Dawarich

Dawarich

Tracker de historial de ubicación autoalojado con mapas de calor y estadísticas de viaje

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DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite es una herramienta visual para crear, diseñar y editar archivos de bases de datos SQLite

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Deluge

Deluge

Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin support

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DenoKV

DenoKV

La base de datos key-value de DenoLand para Deno Deploy

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Dify

Dify

Plataforma de código abierto para crear aplicaciones LLM con RAG, agentes y flujos de trabajo

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Directus

Directus

CMS headless que encapsula bases de datos con una API dinámica y una app de administración

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Dittofeed

Dittofeed

Plataforma de interacción con el cliente de código abierto para mensajería multicanal automatizada

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Diun

Diun

Notificador de actualizaciones de imágenes de Docker que avisa cuando hay nuevas versiones

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docassemble

docassemble

Sistema experto de código abierto para entrevistas guiadas y ensamblaje automático de documentos

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Docker Registry

Docker Registry

Registro privado de Docker para guardar y distribuir imágenes de contenedores

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Dockge

Dockge

Dockge es un administrador de stacks de Docker Compose autoalojado, elegante, fácil de usar y reactivo

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Docmost

Docmost

Wiki colaborativa y plataforma de documentación con edición en tiempo real

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Docspell

Docspell

Organizador de documentos autohospedado con OCR, extracción de PNL y búsqueda de texto completo

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Documenso

Documenso

Plataforma de código abierto para la firma de documentos digitales

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DocuSeal

DocuSeal

Plataforma de firma de documentos de código abierto con capacidades de firma electrónica

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Dograh

Dograh

Plataforma open source no-code para crear agentes de voz con IA en minutos

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DokuWiki

DokuWiki

Plataforma wiki liviana basada en archivos para documentación y bases de conocimiento

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Dolibarr

Dolibarr

Plataforma ERP/CRM de código abierto para la gestión de operaciones empresariales

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Domain Locker

Domain Locker

Plataforma unificada para gestionar y monitorear portfolios de nombres de dominio

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Donetick

Donetick

Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities

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Downtify

Downtify

Descargá música de Spotify desde YouTube con el arte del disco, letras y metadatos

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Dozzle

Dozzle

UI web liviana para ver los registros de contenedores Docker en tiempo real

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Dragonfly

Dragonfly

Almacenamiento de datos en memoria de alto rendimiento compatible con Redis para hardware moderno

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draw.io

draw.io

Herramienta de diagramación gratuita y de código abierto para diagramas de flujo, UML y diagramas de red

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drawDB

drawDB

Editor de diagramas de base de datos basado en navegador con exportación e importación de SQL

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Drizzle Gateway

Drizzle Gateway

Versión gratis y autoalojada de Drizzle Studio, potenciada para gestionar bases de datos

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Drupal

Drupal

CMS de código abierto para crear y gestionar sitios web dinámicos

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DuckDNS

DuckDNS

Servicio gratis de DNS dinámico para asociar direcciones IP a dominios

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DumbDo

DumbDo

DumbDo es una lista de tareas autoalojada y muy simple que funciona excelente

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Duplicati

Duplicati

Solución de backup cifrado compatible con almacenamiento en la nube y servidores remotos

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Easy!Appointments

Easy!Appointments

Sistema gratuito para agendar turnos para empresas y profesionales

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Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto

Broker MQTT liviano para IoT y aplicaciones de mensajería

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EdgeDB

EdgeDB

Base de datos grafo-relacional de próxima generación basada en PostgreSQL

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Elasticsearch

Elasticsearch

Motor distribuido de búsqueda y métricas basado en Apache Lucene

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Element

Element

Cliente de Matrix seguro, con cifrado de extremo a extremo y mensajería multiplataforma

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EmailEngine

EmailEngine

Proxy de API de correo electrónico autohospedado que conecta IMAP y SMTP a endpoints REST

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Emby

Emby

Personal media server with automatic streaming and device conversion

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EmbyStat

EmbyStat

Herramienta de estadísticas y métricas para servidores multimedia Emby y Jellyfin

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Enclosed

Enclosed

App web minimalista para enviar notas privadas y seguras cifradas

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ErsatzTV

ErsatzTV

Servidor IPTV autoalojado que crea canales en vivo a partir de tu biblioteca multimedia.

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Erugo

Erugo

Plataforma para compartir archivos autohospedada con protección por contraseña y controles de caducidad

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ESPHome

ESPHome

Sistema para controlar microcontroladores ESP8266/ESP32 con YAML

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EspoCRM

EspoCRM

CRM de código abierto gratuito para gestionar contactos, negocios y relaciones con los clientes

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Etherpad

Etherpad

Editor de documentos colaborativo en tiempo real, con edición en vivo e historial de versiones

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EverShop

EverShop

Plataforma de e-commerce moderna de código abierto basada en Node.js, React, GraphQL y PostgreSQL

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Evolution API

Evolution API

API de WhatsApp de código abierto para chatbots, automatización e integraciones de mensajería

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Evolution Go

Evolution Go

Gateway de API de WhatsApp de alto rendimiento en Go para automatizar mensajes

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Excalidraw

Excalidraw

Pizarra virtual para dibujar a mano y hacer brainstorming colaborativo

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Expensave

Expensave

App de seguimiento de gastos personales y familiares

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ExpenseOwl

ExpenseOwl

Gestor de gastos personales liviano y autoalojado con panel de control e importación de CSV

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Explo

Explo

Convierte las recomendaciones de ListenBrainz en listas de reproducción en tu biblioteca de música

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ezBookKeeping

ezBookKeeping

Gestor de finanzas personales liviano con PWA móvil y escaneo de recibos

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Faraday

Faraday

Plataforma de código abierto para gestionar vulnerabilidades en equipos de seguridad

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Fasten Health

Fasten Health

Gestor autohospedado de historias clínicas electrónicas personales y familiares

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Fider

Fider

Plataforma de código abierto para recopilar y gestionar feedback de usuarios

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File Browser

File Browser

Administrador de archivos web para explorar, cargar y administrar archivos en tu servidor

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File Drop

File Drop

Compartición de archivos P2P descentralizada utilizando tecnología IPFS

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FileFlows

FileFlows

Procesador automático de archivos multimedia que reduce el tamaño hasta un 90%

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FileGator

FileGator

Gestor de archivos multiusuario autoalojado con permisos basados en roles y sin base de datos

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Filestash

Filestash

Administrador de archivos autoalojado para FTP, SFTP, S3, WebDAV y más de 20 backends de almacenamiento

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Firefly

Firefly

Servidor VPN de WireGuard simple con interfaz web de gestión

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Firefly III

Firefly III

Gestor profesional de finanzas personales y presupuesto autoalojado

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Firefox

Firefox

Navegador Firefox autoalojado accesible desde una interfaz web

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Flagsmith

Flagsmith

Servicio de feature flags y configuración remota de código abierto con testeo A/B

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Flame

Flame

Página de inicio y dashboard de aplicaciones autoalojados para tu homelab

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FlareSolverr

FlareSolverr

Servidor proxy para eludir la protección de Cloudflare en scraping web

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Flarum

Flarum

Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communities

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flatnotes

flatnotes

App para tomar notas en Markdown, sin base de datos, con wikilinks y búsqueda de texto completo

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Fleet

Fleet

Plataforma de código abierto para la gestión de dispositivos y la seguridad de endpoints, impulsada por osquery.

Seleccionar
FlexGet

FlexGet

Herramienta de automatización impulsada por YAML para descargar contenido multimedia de RSS, torrents y Usenet

Seleccionar
Flipt

Flipt

Plataforma de gestión de feature flags autoalojada con integración de Git

Seleccionar
Flowise

Flowise

Herramienta de código abierto y low-code para crear flujos de orquestación de LLM y agentes de IA

Seleccionar
Focalboard

Focalboard

Herramienta de gestión de proyectos de código abierto con tableros Kanban, tablas y vistas de calendario

Seleccionar
Forgejo

Forgejo

Servicio Git liviano autoalojado con interfaz web y funciones de colaboración

Seleccionar
Form.io

Form.io

Plataforma de código abierto para la creación de formularios y la gestión de datos con API REST

Seleccionar
Formbricks

Formbricks

Plataforma de encuestas de código abierto para feedback en la aplicación, por enlace, en el sitio web y por correo electrónico

Seleccionar
FossFLOW

FossFLOW

Herramienta de diagramación isométrica en el navegador para visualizar infraestructura

Seleccionar
Foundry VTT

Foundry VTT

Mesa virtual autoalojada para campañas de rol online con mapas y dados

Seleccionar
FreeCAD

FreeCAD

Modelador CAD 3D paramétrico para ingeniería y diseño desde el navegador

Seleccionar
FreeScout

FreeScout

Sistema liviano y open source de mesa de ayuda y bandeja de entrada compartida

Seleccionar
FreshRSS

FreshRSS

Agregador de feeds RSS autoalojado para gestionar y leer tus feeds

Seleccionar
Gatus

Gatus

Página de estado orientada a desarrolladores con monitoreo de tiempo de actividad multiprotocolo y alertas

Seleccionar
Gerrit

Gerrit

Sistema de revisión de código web de nivel empresarial, construido sobre Git

Seleccionar
Ghost

Ghost

Ghost es una potente plataforma para publicaciones profesionales

Seleccionar
Ghostfolio

Ghostfolio

Software de gestión de patrimonio de código abierto para el seguimiento de carteras de inversión

Seleccionar
GIMP

GIMP

Herramienta web de diseño gráfico y edición de imágenes

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Gitea

Gitea

Gitea es una plataforma de hosting de Git liviana y de código abierto

Seleccionar
GitIngest

GitIngest

Conversor de repositorios Git a texto optimizado para LLM, para analizar código con IA.

Seleccionar
GitLab

GitLab

GitLab es una plataforma DevOps completa para la gestión de repositorios Git y CI/CD

Seleccionar
Glance

Glance

Panel autoalojado que reúne todos tus feeds en un solo lugar

Seleccionar
Glances

Glances

Glances es una herramienta multiplataforma para monitorear sistemas con interfaz web

Seleccionar
GlitchTip

GlitchTip

Plataforma de seguimiento de errores y monitoreo de rendimiento compatible con Sentry

Seleccionar
GLPI

GLPI

Software de código abierto de gestión de activos y mesa de ayuda para operaciones de IT

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GoatCounter

GoatCounter

Análisis web que prioriza la privacidad, sin cookies ni seguimiento de datos personales.

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GoCD

GoCD

Servidor de entrega continua con mapeo de flujo de valor y modelado de pipelines

Seleccionar
Gogs

Gogs

Gogs es un servicio Git autoalojado para una gestión de proyectos sin complicaciones.

Seleccionar
Gokapi

Gokapi

Servidor autoalojado para compartir archivos, con enlaces que caducan y soporte S3.

Seleccionar
Gonic

Gonic

Servidor de streaming de música Subsonic ligero y autoalojado, escrito en Go

Seleccionar
Gotenberg

Gotenberg

API sin estado con tecnología Docker para una conversión y generación de PDF fluida

Seleccionar
Gotify

Gotify

Servidor de notificaciones push autoalojado con una simple API REST

Seleccionar
GoWA

GoWA

API REST de WhatsApp e interfaz web para la automatización de mensajería multidispositivo

Seleccionar
Grafana

Grafana

Plataforma de observabilidad de código abierto para visualización y monitoreo de métricas

Seleccionar
Gramps Web

Gramps Web

Plataforma de genealogía autoalojada para construir y compartir árboles genealógicos

Seleccionar
Grav

Grav

CMS de archivos planos que no necesita base de datos, solo archivos y carpetas

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Grimmory

Grimmory

Gestor de colecciones de libros autohospedado con lector integrado y sincronización de dispositivos

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Grimoire

Grimoire

Gestor de marcadores autohospedado con extracción automática de metadatos y búsqueda de texto completo

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Grist

Grist

Híbrido de hoja de cálculo y base de datos de código abierto para crear apps de datos

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Grocy

Grocy

Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventory

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GrowthBook

GrowthBook

Plataforma de código abierto para gestión de funcionalidades y pruebas A/B

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Habitica

Habitica

Gestor de tareas gamificado que convierte la productividad en una aventura RPG

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Halo

Halo

CMS moderno de código abierto con un marketplace de plugins y un editor basado en bloques

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Harness

Harness

End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environments

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Hasura GraphQL Engine

Hasura GraphQL Engine

Motor GraphQL de código abierto con APIs instantáneas sobre cualquier base de datos

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Headscale

Headscale

Servidor de control autoalojado compatible con Tailscale para redes en malla WireGuard

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Healthchecks

Healthchecks

Monitoreo open-source de cron jobs y tareas en segundo plano, con alertas instantáneas

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HedgeDoc

HedgeDoc

Editor colaborativo de Markdown en tiempo real para documentación de equipos

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Heimdall

Heimdall

Panel de apps para organizar y acceder a tus servicios web

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Hermes Agent

Hermes Agent

Agente de IA que mejora por su cuenta, con ciclo de aprendizaje integrado y mensajería multiplataforma

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Hermes WebUI

Hermes WebUI

Agente de IA Hermes autoalojado e interfaz de usuario de chat web empaquetados en un único despliegue de Docker.

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Hermes Workspace

Hermes Workspace

Centro de comando de interfaz de usuario web de código abierto para el agente de IA Hermes

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HeyForm

HeyForm

Constructor de formularios conversacionales de código abierto con lógica condicional y analíticas

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Hi.Events

Hi.Events

Plataforma de código abierto autoalojada para la gestión de eventos y venta de entradas

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Homarr

Homarr

Panel de control moderno autoalojado para organizar y monitorear todos tus servicios.

Seleccionar
Home Assistant

Home Assistant

Plataforma de automatización del hogar de código abierto para controlar dispositivos inteligentes

Seleccionar
Homebox

Homebox

Sistema de inventario y organización creado para usuarios domésticos

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Homebridge

Homebridge

Bridge de HomeKit para dispositivos smart home que no son de Apple, mediante plugins

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Homepage

Homepage

Panel de aplicaciones personalizable e integrable con Docker

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Homer

Homer

Panel estático autoalojado y sencillo para organizar todos tus servicios de servidor

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Hoop

Hoop

Puerta de enlace de acceso a la infraestructura con enmascaramiento automático de datos y registros de auditoría

Seleccionar
Hoppscotch

Hoppscotch

Open-source API development and testing platform for developers and teams

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HortusFox

HortusFox

Sistema autoalojado de gestión de plantas para seguir rutinas de cuidado y organizar el jardín

Seleccionar
Huginn

Huginn

Plataforma de automatización autoalojada para crear agentes de monitoreo

Seleccionar
Hugo

Hugo

Generador de sitios estáticos ultrarrápido creado con Go

Seleccionar
HumHub

HumHub

Plataforma de red social empresarial y de intranet de código abierto para equipos.

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imgproxy

imgproxy

Servidor rápido de procesamiento de imágenes sobre la marcha para redimensionar, recortar y convertir formato

Seleccionar
Immich

Immich

Immich es una solución de gestión de fotos y videos autoalojada de alto rendimiento

Seleccionar
Infisical

Infisical

Gestor de secretos de código abierto para sincronizar variables de entorno y claves API entre equipos e infraestructura

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InfluxDB 2

InfluxDB 2

Plataforma unificada de series temporales con consultas Flux e interfaz web integrada

Seleccionar
Inkscape

Inkscape

Editor web de gráficos vectoriales para ilustraciones y diseño SVG

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InsForge

InsForge

Plataforma de backend de código abierto con autenticación, base de datos y almacenamiento para agentes de IA

Seleccionar
InvenTree

InvenTree

Gestión de inventario de piezas y listas de materiales de código abierto para equipos de ingeniería

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Invidious

Invidious

Interfaz alternativa para YouTube que respeta la privacidad, sin anuncios ni seguimiento

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Invio

Invio

Sistema de facturación autoalojado minimalista para freelancers y equipos pequeños

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Invoice Ninja

Invoice Ninja

Plataforma de facturación de código abierto para freelancers y pequeñas empresas

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InvoiceShelf

InvoiceShelf

Plataforma de facturación de código abierto con presupuestos, gastos y portal de pagos

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Isso

Isso

Alternativa liviana y autoalojada a Disqus para blogs y sitios web estáticos

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IT Tools

IT Tools

Collection of handy online tools for developers and IT professionals

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ITFlow

ITFlow

Plataforma PSA de código abierto para MSPs con documentación de TI, gestión de tickets y facturación

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iTop

iTop

Plataforma ITSM de código abierto y CMDB para la gestión de servicios de IT e infraestructura

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Jackett

Jackett

Proxy de trackers de torrents que traduce consultas para Sonarr, Radarr y otras herramientas de automatización

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Jaeger

Jaeger

Jaeger es un sistema de trazabilidad distribuida de código abierto para monitorear microservicios

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Jellyfin

Jellyfin

Servidor multimedia gratis y de código abierto para organizar y transmitir tu biblioteca multimedia

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Jellyseerr

Jellyseerr

Herramienta de gestión de solicitudes de contenido para Jellyfin, Emby y Plex, con flujo de aprobación

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Jenkins

Jenkins

Jenkins es un servidor de automatización de código abierto para pipelines de CI/CD

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Jitsi Meet

Jitsi Meet

Plataforma de videoconferencia autohospedada con pantalla compartida y grabación

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Jitsu

Jitsu

Plataforma de datos de clientes de código abierto y pipeline de streaming de eventos para ingenieros

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JobOps

JobOps

Pipeline de búsqueda de empleo autohospedado que busca en portales y adapta CVs

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Joomla

Joomla

CMS de código abierto para crear sitios web dinámicos y apps web

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Joplin Server

Joplin Server

Servidor de sincronización autoalojado para la aplicación de toma de notas Joplin

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Jotty

Jotty

App liviana de notas y checklists, con Markdown y tableros Kanban

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jsreport

jsreport

Servidor de informes autohospedado para PDF, Excel y DOCX a partir de plantillas HTML

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JumpServer

JumpServer

Gateway de acceso privilegiado centralizado para sesiones SSH, RDP y de base de datos

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Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

Entorno web interactivo para código ejecutable, análisis de datos y visualizaciones

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JupyterLab

JupyterLab

JupyterLab es un entorno de desarrollo interactivo en la web para notebooks y código

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Juxtapose

Juxtapose

Enrutador de notificaciones auto alojado que conecta webhooks a plataformas de mensajería

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Kan

Kan

Tablero Kanban y herramienta de gestión de proyectos de código abierto, una alternativa a Trello

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Kanboard

Kanboard

Kanboard is a free and open-source Kanban project management software

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Kaneo

Kaneo

Gestión de proyectos de código abierto con tableros Kanban e integración de GitHub

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Kapowarr

Kapowarr

Gestor de cómics autohospedado para descargas automáticas y organización

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Karakeep

Karakeep

Karakeep es un administrador de marcadores autoalojado con etiquetado y búsqueda con IA

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Kavita

Kavita

Biblioteca digital autoalojada para cómics, manga e ebooks

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Keila

Keila

Plataforma de newsletters autoalojada con editor de arrastrar y soltar y envío SMTP

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Kener

Kener

Página de estado de código abierto y plataforma de monitoreo de tiempo de actividad con gestión de incidentes

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Kestra

Kestra

Plataforma de orquestación de flujos de trabajo de código abierto para pipelines de datos y automatización

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Keycloak

Keycloak

Gestión de identidades y accesos de código abierto con SSO, OAuth2 y SAML

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Khoj

Khoj

Asistente de IA open-source para chatear con tus documentos y la web

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Kibana

Kibana

UI de visualización de código abierto para Elasticsearch con paneles y búsqueda

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Kill Bill

Kill Bill

Plataforma de código abierto de facturación y pagos de suscripciones para SaaS y marketplaces

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Kimai

Kimai

Tracker de tiempo autoalojado para freelancers, agencias y equipos

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KitchenOwl

KitchenOwl

Lista de compras compartida, gestor de recetas y planificador de comidas autohospedado

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Koillection

Koillection

Gestor de colecciones autohospedado para catalogar libros, juegos, vinilos y más

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Komari

Komari

Panel de monitoreo de servidores autoalojado liviano con métricas en tiempo real

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Komga

Komga

Servidor multimedia autoalojado para cómics, manga, revistas y eBooks con soporte OPDS y de sincronización

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Kong

Kong

API gateway cloud-native pensado para entornos híbridos y multi-cloud

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Kotaemon

Kotaemon

Chatbot de preguntas y respuestas de documentos de código abierto con soporte para múltiples LLM y OCR

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Kroki

Kroki

API unificada de diagramas como código que renderiza más de 30 tipos de diagramas a través de HTTP

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Kutt

Kutt

Acortador de URLs autoalojado moderno con dominios personalizados, estadísticas y API REST

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Label Studio

Label Studio

Plataforma de código abierto para etiquetado y anotación de datos para proyectos de aprendizaje automático

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Lago

Lago

Plataforma de código abierto para la medición y facturación por consumo

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Langflow

Langflow

Langflow es un creador visual de flujos de trabajo con IA para crear aplicaciones con LLM

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Langfuse

Langfuse

Plataforma de ingeniería de LLM de código abierto para observabilidad y evaluación

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LanguageTool

LanguageTool

Corrector gramatical, de estilo y ortográfico de código abierto para más de 25 idiomas

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LazyLibrarian

LazyLibrarian

Automatización autoalojada para descargas de ebooks y audiolibros con seguimiento de autores

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Leantime

Leantime

Sistema de gestión de proyectos de código abierto diseñado para no especialistas en project management

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Lemmy

Lemmy

Agregador de enlaces federado y plataforma de discusión para foros autoalojados

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LibreChat

LibreChat

LibreChat es una interfaz de chat con IA con soporte RAG para uso de LLM de múltiples proveedores

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LibreDesk

LibreDesk

Mesa de ayuda de código abierto con gestión de tickets omnicanal, chat en vivo y gestión de SLA

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LibrePhotos

LibrePhotos

Gestión de fotos autoalojada con reconocimiento facial y búsqueda con IA

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LibreSpeed

LibreSpeed

Servidor de prueba de velocidad de internet HTML5 autohospedado con base de datos de resultados integrada

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LibreTranslate

LibreTranslate

API de traducción automática gratuita y open source que funciona de forma totalmente autoalojada

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Lidarr

Lidarr

Gestor y organizador automatizado de colecciones de música para Usenet y torrents

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Lightdash

Lightdash

Plataforma de BI de código abierto construida alrededor de dbt para exploración de datos y paneles de control

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LimeSurvey

LimeSurvey

Plataforma profesional de encuestas online para crear y gestionar cuestionarios

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Linkding

Linkding

Linkding es un administrador de marcadores minimalista, rápido y autoalojado

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LinkStack

LinkStack

Alternativa autohospedada a Linktree para páginas link-en-bio de marca

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Linkwarden

Linkwarden

Linkwarden es un gestor de marcadores autoalojado con archivado de páginas completas

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Listmonk

Listmonk

Gestor autoalojado de newsletters y listas de mail de alto rendimiento

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LiteLLM

LiteLLM

LiteLLM es una pasarela de IA para llamar a más de 100 LLMs usando el formato de OpenAI

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Livebook

Livebook

Notebooks Elixir de código abierto para ciencia de datos, aprendizaje automático y colaboración en tiempo real

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LLDAP

LLDAP

Servidor de autenticación ligero que proporciona un backend LDAP simplificado para aplicaciones autoalojadas

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LMS

LMS

Servidor de streaming de música autoalojado liviano con API de Subsonic

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LobeChat

LobeChat

Moderno framework de chat de IA de código abierto que admite múltiples proveedores de LLM

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Local Deep Research

Local Deep Research

Asistente de investigación profunda con IA autoalojado, potenciado por proveedores de LLM en la nube

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LocalAI

LocalAI

Servidor API autohospedado compatible con OpenAI para inferencia local de modelos de IA

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Locust

Locust

Herramienta de prueba de carga distribuida basada en Python con una interfaz web en tiempo real

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Logseq

Logseq

Base de conocimiento autohospedada que prioriza la privacidad y esquematizador basado en bloques

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Logto

Logto

Logto es una plataforma integral de identidad y autenticación compatible con OAuth y OIDC

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LubeLogger

LubeLogger

Sistema integral de mantenimiento de vehículos y gestión de combustible

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Lychee

Lychee

Plataforma de gestión de fotos autoalojada con organización de álbumes, navegación de datos EXIF y controles de uso compartido granulares

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Mage AI

Mage AI

Mage AI es una herramienta de pipelines de datos para crear y gestionar flujos ETL

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Mail-Archiver

Mail-Archiver

Archivo de correo electrónico autohospedado con sincronización IMAP, búsqueda de texto completo y exportación

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Mailpit

Mailpit

Herramienta de prueba de correo electrónico SMTP de código abierto con una bandeja de entrada basada en navegador para desarrolladores

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Maloja

Maloja

Base de datos de scrobble de música autoalojada con gráficos de escucha personales

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Manticore Search

Manticore Search

Motor de búsqueda de código abierto con búsqueda de texto completo y vectorial a través del protocolo MySQL

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MariaDB

MariaDB

Servidor de base de datos relacional de código abierto y reemplazo directo de MySQL

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Marimo

Marimo

Notebook de Python reactivo de código abierto con soporte SQL y ejecución reproducible

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Marreta

Marreta

Proxy de artículos autoalojado para una lectura limpia y sin anuncios con caché inteligente

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Mastodon

Mastodon

Servidor de microblogging federado autoalojado basado en el estándar ActivityPub

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Mathesar

Mathesar

Interfaz web tipo planilla de cálculo para explorar y editar bases de datos PostgreSQL

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Matomo

Matomo

Plataforma líder de estadísticas web, de código abierto y con control total de los datos y la privacidad

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Matrix Synapse

Matrix Synapse

Homeserver de Matrix de código abierto para comunicación descentralizada y cifrada

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Mattermost

Mattermost

Plataforma, de código abierto, de colaboración en equipo con mensajería, uso compartido de archivos e integraciones

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Mautic

Mautic

Automatización de marketing de código abierto para campañas de email, calificación de leads y recorridos

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MaxKB

MaxKB

MaxKB es una plataforma de código abierto para crear agentes de base de conocimiento de IA de nivel empresarial

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Mayan EDMS

Mayan EDMS

Sistema de gestión de documentos open-source con OCR, búsqueda de texto completo y flujos de trabajo

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Maybe

Maybe

Aplicación de código abierto para finanzas personales y gestión patrimonial

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Mazanoke

Mazanoke

Optimizador de imágenes basado en navegador con conversión de formato y eliminación de datos EXIF

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Mealie

Mealie

Mealie es un gestor de recetas autoalojado con planificación de comidas y listas de compras

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Medusa

Medusa

Gestor automático de biblioteca de videos para series de TV con soporte para Plex y Jellyfin

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Meilisearch

Meilisearch

Motor de búsqueda rapidísimo para aplicaciones modernas

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Memgraph

Memgraph

Base de datos de grafos en memoria para análisis en tiempo real sobre datos conectados

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Memos

Memos

Memos es una app de notas liviana y enfocada en la privacidad.

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MeshCentral

MeshCentral

Plataforma de monitoreo y gestión remota autohospedada para computadoras de escritorio, servidores y dispositivos IoT

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Metabase

Metabase

Plataforma de inteligencia empresarial de código abierto para visualización y análisis de datos

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MetaTrader 5

MetaTrader 5

Terminal de trading MetaTrader 5 accesible desde el navegador para operar con forex y CFD 24/7

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MeTube

MeTube

MeTube es un descargador de videos web para YouTube y otras plataformas

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MicroBin

MicroBin

Pastebin, compartidor de archivos y acortador de URL ligero y autoalojado en Rust

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Milvus

Milvus

Base de datos vectorial open-source para apps de IA y búsqueda semántica

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MindsDB

MindsDB

MindsDB es una plataforma de IA para crear modelos de machine learning a partir de datos empresariales

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Mini QR

Mini QR

Generador de códigos QR autoalojado con estilos personalizados y exportación por lotes

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Miniflux

Miniflux

Lector de feeds RSS minimalista y con un enfoque definido, con una interfaz web limpia

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MiroFish

MiroFish

Motor de predicción con IA basado en una simulación de inteligencia colectiva con múltiples agentes

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MiroTalk

MiroTalk

Videoconferencia P2P autohospedada con salas ilimitadas y compartir pantalla

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Mongo Express

Mongo Express

Interfaz de administración de MongoDB basada en web para navegar, editar y gestionar bases de datos

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MongoDB 4

MongoDB 4

Base de datos NoSQL orientada a documentos con almacenamiento de documentos tipo JSON

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Monica

Monica

Sistema de gestión de relaciones personales para documentar tu vida

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Moodist

Moodist

Mezclador de paisajes sonoros ambientales con herramientas de productividad para una concentración profunda y relajación

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Moodle

Moodle

Sistema open source de gestión de capacitación elegido por más de 489 millones de usuarios en todo el mundo

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Morphic

Morphic

Motor de búsqueda de IA de código abierto con respuestas generativas y citas de fuentes

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mStream

mStream

Servidor de streaming de música autoalojado y liviano con aplicaciones nativas para iOS y Android.

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Mylar3

Mylar3

Descargador y gestor de biblioteca de historietas automatizado y autoalojado

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MySQL

MySQL

Base de datos relacional de código abierto rápida y confiable para cargas de trabajo web y de aplicaciones

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n8n

n8n

Plataforma de automatización de flujos de trabajo con interfaz visual basada en nodos

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Nango

Nango

Plataforma de código abierto para integración de OAuth y API para más de 300 servicios

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NATS

NATS

Sistema de mensajería nativo de la nube con pub/sub, request-reply y JetStream

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Navidrome

Navidrome

Navidrome es un servidor de música autoalojado con streaming web y móvil

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Neko

Neko

Navegador virtual autoalojado para navegación web colaborativa y streaming

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Neo4j

Neo4j

La base de datos de grafos de código abierto líder en el mundo para datos conectados

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NetBird Client

NetBird Client

Cliente de VPN mesh seguro basado en WireGuard, con SSO y controles de acceso granulares

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NetBox

NetBox

Modelado de infraestructura de red de código abierto para IPAM, DCIM y documentación

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Netdata

Netdata

Agente de monitoreo de infraestructura en tiempo real con más de 800 integraciones

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New API

New API

New API es un gateway de LLM y un sistema de gestión de recursos de IA para múltiples proveedores

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Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud es una potente plataforma de productividad autoalojada

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Nexterm

Nexterm

Gestión de servidores basada en navegador para conexiones SSH, VNC y RDP

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Nexus Repository Manager

Nexus Repository Manager

Gestor de repositorios de artefactos universal para Maven, npm, Docker y PyPI

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NocoBase

NocoBase

NocoBase es una plataforma extensible no-code/low-code para crear aplicaciones

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NocoDB

NocoDB

Alternativa de código abierto a Airtable que convierte bases de datos en hojas de cálculo inteligentes

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Node-RED

Node-RED

Herramienta visual de bajo código para interconectar dispositivos IoT, APIs y servicios en línea

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NodeBB

NodeBB

NodeBB es una plataforma de debates en tiempo real para crear foros para tu comunidad

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Norish

Norish

Gestor de recetas autoalojado con importación de redes sociales y sincronización del hogar

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NoteDiscovery

NoteDiscovery

Base de conocimiento de markdown autoalojada con vista de grafo e integración de IA

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Notifuse

Notifuse

Plataforma de email marketing y email transaccional autohospedada

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Novu

Novu

Infraestructura de notificaciones de código abierto para la entrega de correos electrónicos, SMS y notificaciones push

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ntfy

ntfy

Servidor de notificaciones push autoalojado para enviar alertas mediante solicitudes HTTP simples

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NZBGet

NZBGet

Eficiente descargador binario de Usenet en C++ con reparación PAR2 e interfaz web

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NZBHydra2

NZBHydra2

Agregador de metabúsqueda de Usenet que unifica indexadores detrás de una API de Newznab

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October CMS

October CMS

CMS de PHP basado en Laravel para crear sitios web y aplicaciones web flexibles

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Odoo

Odoo

Plataforma ERP y CRM de código abierto para la gestión empresarial y ecommerce

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Odysseus

Odysseus

Espacio de trabajo de IA autoalojado con chat, agentes, investigación profunda y memoria persistente

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OliveTin

OliveTin

Interfaz de usuario web autohospedada para ejecutar de forma segura comandos de shell predefinidos

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Ollama

Ollama

Ejecutá modelos de lenguaje grandes localmente con una API simple para aplicaciones de IA

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Ombi

Ombi

Sistema de solicitudes autohospedado para Plex, Emby y Jellyfin con cumplimiento automático

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OmniTools

OmniTools

OmniTools es un toolkit web todo en uno con más de 80 utilidades para tareas del día a día

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OneDev

OneDev

OneDev es un servidor Git autoalojado con CI/CD y gestión de proyectos integrados

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OneTimeSecret

OneTimeSecret

Compartir secretos autodestructivos a través de enlaces de visualización única

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ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs

Suite ofimática en línea autohospedada con edición colaborativa compatible con MS Office

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Onyx

Onyx

Plataforma de chat de IA y búsqueda empresarial de código abierto que funciona con cualquier LLM

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Open Journal Systems

Open Journal Systems

Plataforma de gestión de revistas académicas de código abierto y publicación de acceso abierto

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Open Notebook

Open Notebook

App de notas con IA para escribir, investigar y organizar conocimiento en un mismo entorno

Seleccionar
Open WebUI

Open WebUI

Interfaz de chat de IA autoalojada que admite múltiples proveedores de LLM con capacidades RAG

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OpenBao

OpenBao

Gestor de secretos de código abierto para almacenar y acceder a credenciales sensibles

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OpenClaw

OpenClaw

Asistente personal de IA con soporte de mensajería multicanal (anteriormente Moltbot/Clawdbot)

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OpenCloud

OpenCloud

Sincronización de archivos y colaboración de código abierto con gestión de identidades integrada

Seleccionar
OpenEMR

OpenEMR

Historias clínicas electrónicas de código abierto y gestión de consultorios para clínicas

Seleccionar
Opengist

Opengist

Pastebin autoalojado impulsado por Git, alternativa de código abierto a GitHub Gist

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OpenHands

OpenHands

Agente de IA autónomo de código abierto para tareas de ingeniería de software

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OpenHuman

OpenHuman

Núcleo de IA personal autoalojado con memoria, agentes y más de 118 integraciones de aplicaciones

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OpenObserve

OpenObserve

Plataforma de observabilidad nativa de la nube para registros, métricas, trazas y paneles de control

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OpenPanel

OpenPanel

Análisis de productos que prioriza la privacidad, con paneles en tiempo real y reproducción de sesiones

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OpenProject

OpenProject

Gestión de proyectos de código abierto con diagramas de Gantt, tableros ágiles y seguimiento de tiempo

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OpenSearch

OpenSearch

Motor de búsqueda y análisis de código abierto, fork comunitario de Elasticsearch

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OpenSign

OpenSign

Alternativa gratuita y de código abierto a DocuSign para la firma de documentos legalmente vinculantes

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OpenSpeedTest

OpenSpeedTest

Prueba de velocidad de red en HTML5 autoalojada sin Flash ni Java

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OpenViking

OpenViking

OpenViking es una base de datos de contexto de código abierto para agentes de IA

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OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server

Servidor VPN completo con administración web y gestión de clientes

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OpnForm

OpnForm

Constructor de formularios de código abierto con lógica condicional, incrustaciones y gestión de respuestas

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OrangeHRM

OrangeHRM

Plataforma de código abierto de RRHH para gestionar empleados, licencias y reclutamiento

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Outline

Outline

Outline es una wiki y base de conocimientos moderna para equipos, con colaboración en tiempo real

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Overleaf

Overleaf

Editor de LaTeX colaborativo de código abierto para escritura científica y académica

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Overseerr

Overseerr

Herramienta de gestión de solicitudes y descubrimiento de contenido para Plex con flujo de aprobación

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Owncast

Owncast

Servidor autoalojado de transmisión en vivo y chat, con soporte para RTMP y Fediverse

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ownCloud

ownCloud

Plataforma autogestionada de sincronización, uso compartido de archivos y colaboración para equipos

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OxiCloud

OxiCloud

Almacenamiento en la nube ligero, autoalojado y basado en Rust, con soporte para cliente Nextcloud

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PairDrop

PairDrop

PairDrop es una herramienta web para compartir archivos al instante entre dispositivos

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Paisa

Paisa

Gestor de finanzas personales con contabilidad por partida doble y seguimiento de inversiones

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Pangolin Newt

Pangolin Newt

Cliente de túnel WireGuard en espacio de usuario para acceso remoto seguro con Pangolin

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Paperclip

Paperclip

Paperclip es una plataforma de orquestación de IA y ML para equipos autónomos

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Paperless-ngx

Paperless-ngx

Sistema de gestión documental que transforma documentos físicos en archivos digitales buscables

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Papermerge

Papermerge

Sistema open-source de gestión de documentos para escanear, hacer OCR y organizar PDFs

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Papra

Papra

Plataforma minimalista de código abierto para la gestión y el archivo de documentos

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Parseable

Parseable

Lago de datos de observabilidad de código abierto para logs, métricas y trazas

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Passbolt

Passbolt

Gestor de contraseñas para equipos de código abierto con cifrado OpenPGP de extremo a extremo y uso compartido

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Password Pusher

Password Pusher

Compartir secretos autoalojado con links de un solo uso y que expiran para contraseñas y archivos