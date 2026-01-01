Implementá CitrineOS con instalación en un clic.
Sistema de gestión de estaciones de carga OCPP 2.0.1 de código abierto para operadores de redes de vehículos eléctricos.
Elegí un plan VPS para CitrineOS
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con CitrineOS
CitrineOS es un sistema de gestión de estaciones de carga (CSMS) de código abierto de LF Energy, construido alrededor del protocolo OCPP 2.0.1, con compatibilidad retroactiva para OCPP 1.6. El servidor enruta mensajes WebSocket de cargadores de vehículos eléctricos, persiste transacciones y configuración en PostgreSQL con PostGIS, y expone APIs REST y GraphQL a través de una capa de Hasura para integraciones de operadores.
Alojar CitrineOS en tu propio VPS mantiene la telemetría de la estación, las autorizaciones de conductores y el historial de transacciones bajo tu propio control en lugar de una nube de proveedor. La consola GraphQL de Hasura te permite consultar y gestionar los datos de las estaciones de carga directamente en el navegador, mientras que los puertos WebSocket de OCPP permanecen abiertos para que los cargadores se conecten.
Funciones principales de CitrineOS
OCPP 2.0.1 nativo
Implementa el último Protocolo de Punto de Carga Abierto con núcleo certificado y perfiles de seguridad avanzados, además de compatibilidad retroactiva para estaciones OCPP 1.6.
Consola de datos GraphQL
Hasura autogenera una API GraphQL tipada y una consola sobre el esquema de CitrineOS, permitiendo consultas en tiempo real sobre sesiones, valores de medidor y estado de la estación.
Enrutador de mensajes modular
El sistema de módulos basado en decoradores enruta los mensajes OCPP a través de RabbitMQ, para que los módulos de autorización, transacciones e informes escalen de forma independiente de la capa WebSocket.
Acceso a datos GraphQL
Hasura autogenera una API GraphQL tipada sobre el esquema PostgreSQL de CitrineOS, exponiendo suscripciones en tiempo real para sesiones, valores de medidor y estado de la estación.
Almacenamiento compatible con S3
La instancia de MinIO integrada almacena imágenes de firmware, registros de estación y paquetes de certificados a través de la API estándar de S3, lista para ser reemplazada por AWS S3 o GCS más adelante.
¿Por qué ejecutar CitrineOS en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
Explorá más aplicaciones para implementar
Postiz
Plataforma de programación de redes sociales de código abierto con creación de contenido con IA