CitrineOS es un sistema de gestión de estaciones de carga (CSMS) de código abierto de LF Energy, construido alrededor del protocolo OCPP 2.0.1, con compatibilidad retroactiva para OCPP 1.6. El servidor enruta mensajes WebSocket de cargadores de vehículos eléctricos, persiste transacciones y configuración en PostgreSQL con PostGIS, y expone APIs REST y GraphQL a través de una capa de Hasura para integraciones de operadores.

Alojar CitrineOS en tu propio VPS mantiene la telemetría de la estación, las autorizaciones de conductores y el historial de transacciones bajo tu propio control en lugar de una nube de proveedor. La consola GraphQL de Hasura te permite consultar y gestionar los datos de las estaciones de carga directamente en el navegador, mientras que los puertos WebSocket de OCPP permanecen abiertos para que los cargadores se conecten.