Implementá Postiz con instalación en 1 clic.
Plataforma de programación de redes sociales de código abierto con creación de contenido con IA para más de 15 redes desde un único panel de control.
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Lo que podés crear con Postiz
Postiz es una alternativa de código abierto a las costosas herramientas SaaS de redes sociales, que te permite programar, gestionar y analizar tu presencia en X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord y más, desde una única interfaz unificada. Su integración de IA incorporada con OpenAI genera sugerencias de publicaciones y autocompletados, mientras que un editor similar a Canva se encarga del contenido visual.
Alojar Postiz en tu propio VPS mantiene tu estrategia de contenido y tus datos analíticos privados, elimina las tarifas de suscripción por puesto y les da a los equipos capacidad de programación ilimitada con integraciones personalizadas a través de N8N, Make.com y Zapier.
Funciones principales de Postiz
Reservas de turnos multiplataforma
Programá y publicá en más de 15 redes sociales simultáneamente desde un calendario de contenido compartido, con reprogramación de arrastrar y soltar e importación masiva de CSV.
Generación de Contenido con IA
La integración de OpenAI sugiere textos para publicaciones, completa borradores y ayuda a adaptar los mensajes a la audiencia de cada plataforma — ahorrando horas de escritura manual.
Editor Visual integrado
Un editor similar a Canva te permite diseñar imágenes y gráficos de marca directamente dentro de Postiz sin necesidad de cambiar a una herramienta de diseño aparte.
Colaboración en equipo
El control de acceso basado en roles y los flujos de trabajo de aprobación permiten que varios colaboradores administren cuentas de redes sociales, manteniendo la coherencia de la marca y la supervisión.
Integraciones de Automatización
Los conectores nativos para N8N, Make.com y Zapier te permiten activar publicaciones a partir de eventos externos y construir flujos de automatización de contenido de principio a fin.
¿Por qué ejecutar Postiz en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
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