Deploy Apache DolphinScheduler in one click installation.
Visual, low-code data workflow orchestration platform with drag-and-drop DAG authoring and distributed task execution.
Elegí un plan VPS para Apache DolphinScheduler
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Apache DolphinScheduler
Apache DolphinScheduler is a distributed, easy-to-extend visual workflow orchestration platform purpose-built for big data and modern data pipelines. Unlike code-first orchestrators, it lets data teams design DAGs visually through a drag-and-drop browser interface — no Python required — while still supporting Shell, SQL, Python, Spark, Flink, DataX, SeaTunnel, MLflow, and dozens of other task plugins out of the box.
Originally created by Analysys and donated to the Apache Software Foundation, DolphinScheduler is a top-level Apache project trusted by enterprises across finance, retail, and telecommunications. Self-hosting it on a VPS keeps workflow metadata, task definitions, and data source credentials entirely under your control with no per-task billing or vendor lock-in.
Funciones principales de Apache DolphinScheduler
Visual DAG designer
Drag-and-drop browser interface for building, editing, and versioning workflows without writing orchestration code.
Rich task plugins
Built-in support for Shell, SQL, Python, Spark, Flink, DataX, SeaTunnel, MLflow, HTTP, Kubernetes, and dozens more task types.
Distributed architecture
Decoupled master, worker, alert, and API services coordinated via ZooKeeper for horizontal scaling and high availability.
Multi-tenant security
Role-based access control with project isolation, resource permissions, and Linux tenant mapping for safe shared usage.
Workflow versioning
Every workflow change is tracked with version history, parameter snapshots, and one-click rollback to a previous revision.
¿Por qué ejecutar Apache DolphinScheduler en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
Explorá más aplicaciones para implementar
Postiz
Plataforma de programación de redes sociales de código abierto con creación de contenido con IA