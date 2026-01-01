Hasta un 70% de descuento en Apache DolphinScheduler

Deploy Apache DolphinScheduler in one click installation.

Visual, low-code data workflow orchestration platform with drag-and-drop DAG authoring and distributed task execution.

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VPS gestionado por IA
ARS 17.099 /mes
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Deploy Apache DolphinScheduler in one click installation.

Elegí un plan VPS para Apache DolphinScheduler

Más vendido
60% off
KVM 2
ARS 42.299
ARS 17.099 /mes
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Se renueva a ARS 30.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
70% off
KVM 4
ARS 76.399
ARS 23.299 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 58.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS 139.599
ARS 46.599 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 100.899/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
Más vendido
60% off
KVM 2
ARS 42.299
ARS 17.099 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 30.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
70% off
KVM 4
ARS 76.399
ARS 23.299 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 58.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS 139.599
ARS 46.599 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 100.899/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Apache DolphinScheduler

Apache DolphinScheduler is a distributed, easy-to-extend visual workflow orchestration platform purpose-built for big data and modern data pipelines. Unlike code-first orchestrators, it lets data teams design DAGs visually through a drag-and-drop browser interface — no Python required — while still supporting Shell, SQL, Python, Spark, Flink, DataX, SeaTunnel, MLflow, and dozens of other task plugins out of the box.

Originally created by Analysys and donated to the Apache Software Foundation, DolphinScheduler is a top-level Apache project trusted by enterprises across finance, retail, and telecommunications. Self-hosting it on a VPS keeps workflow metadata, task definitions, and data source credentials entirely under your control with no per-task billing or vendor lock-in.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Apache DolphinScheduler

Visual DAG designer

Drag-and-drop browser interface for building, editing, and versioning workflows without writing orchestration code.

Rich task plugins

Built-in support for Shell, SQL, Python, Spark, Flink, DataX, SeaTunnel, MLflow, HTTP, Kubernetes, and dozens more task types.

Distributed architecture

Decoupled master, worker, alert, and API services coordinated via ZooKeeper for horizontal scaling and high availability.

Multi-tenant security

Role-based access control with project isolation, resource permissions, and Linux tenant mapping for safe shared usage.

Workflow versioning

Every workflow change is tracked with version history, parameter snapshots, and one-click rollback to a previous revision.

¿Por qué ejecutar Apache DolphinScheduler en Hostinger?

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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